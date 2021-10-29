https://ria.ru/20211029/satanisty-1756918399.html

В американской школе отменили оскорбительный для сатанистов дресс-код

В американской школе отменили оскорбительный для сатанистов дресс-код - РИА Новости, 29.10.2021

В американской школе отменили оскорбительный для сатанистов дресс-код

В штате Пенсильвания сатанистская организация округа Делавэр убедила школьное руководство, что запрет на их атрибутику ущемляет гражданские права, сообщает... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:18

2021-10-29T18:18

2021-10-29T19:01

религия

делавэр

пенсильвания

религия

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. В штате Пенсильвания сатанистская организация округа Делавэр убедила школьное руководство, что запрет на их атрибутику ущемляет гражданские права, сообщает Action News."В общественной школе разрешено религиозное самовыражение, но в существовании запрета для одной конкретной религии мы видим проблему", — заявил основатель организации Satanic Delco ("Сатанистский округ Делавэр") Джозеф Роуз.Прежний дресс-код запрещал школьникам носить какие-либо предметы одежды, в которых присутствовала символика сатанизма и других культов. Около месяца понадобилось адептам сатанинской организации из округа Делавэр, чтобы добиться отмены запрета.Журналисты поинтересовались мнением местных жителей. Большинство против того, чтобы в одежде школьников присутствовала какая-либо атрибутика сатанизма или любого другого культа.В свою очередь руководитель сатанистской организации, чьи религиозные чувства оскорбляла школьная инструкция, не намерен останавливаться на достигнутом. Сейчас Джозеф Роуз требует уже от другого округа внести изменения в правила, которые на сегодня запрещают носить школьную одежду с символами культов.

https://ria.ru/20210810/religioved-1745145322.html

делавэр

пенсильвания

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делавэр, пенсильвания, религия