https://ria.ru/20211029/sammit-1756836443.html
Песков оценил значение саммита G20
Песков оценил значение саммита G20 - РИА Новости, 29.10.2021
Песков оценил значение саммита G20
В Кремле рассчитывают, что саммит G20 позволит понять и сопоставить позиции сторон по основным актуальным проблемам, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:49
2021-10-29T12:49
2021-10-29T12:49
в мире
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что саммит G20 позволит понять и сопоставить позиции сторон по основным актуальным проблемам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин 30-31 октября примет участие по видеосвязи в саммите G20."От "двадцатки" всегда ожидания одни. "Двадцатка" - это наиболее компетентный и представительный формат международного взаимодействия, который реально может и должен обсуждать мировые процессы и вызовы, которые стоят перед миром. Ожидания в том, чтобы как раз понять и сопоставить позиции сторон по основным вызовам", - сказал он журналистам.Песков отметил, что, "к сожалению, формат видеоконференции не позволяет повести двусторонние встречи, что обычно происходит "на полях"."Но само по себе сопоставление позиций сторон по основным проблемам - значение этого трудно переоценить", - сказал он.На саммите, как ожидается, состоятся обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации. Также будет обсуждаться проблематика борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике. -0-
https://ria.ru/20211029/putin-1756825324.html
https://ria.ru/20211028/sammit-1756696857.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fb478e60a1f509d0c94166972baa83b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка
Песков оценил значение саммита G20
Песков заявил, что саммит G20 позволит понять и сопоставить позиции по основным проблемам
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
В Кремле рассчитывают, что саммит G20
позволит понять и сопоставить позиции сторон по основным актуальным проблемам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
Президент России Владимир Путин
30-31 октября примет участие по видеосвязи в саммите G20.
"От "двадцатки" всегда ожидания одни. "Двадцатка" - это наиболее компетентный и представительный формат международного взаимодействия, который реально может и должен обсуждать мировые процессы и вызовы, которые стоят перед миром. Ожидания в том, чтобы как раз понять и сопоставить позиции сторон по основным вызовам", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что, "к сожалению, формат видеоконференции не позволяет повести двусторонние встречи, что обычно происходит "на полях".
"Но само по себе сопоставление позиций сторон по основным проблемам - значение этого трудно переоценить", - сказал он.
На саммите, как ожидается, состоятся обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации. Также будет обсуждаться проблематика борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике. -0-