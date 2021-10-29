https://ria.ru/20211029/sammit-1756836443.html

Песков оценил значение саммита G20

Песков оценил значение саммита G20 - РИА Новости, 29.10.2021

Песков оценил значение саммита G20

В Кремле рассчитывают, что саммит G20 позволит понять и сопоставить позиции сторон по основным актуальным проблемам, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:49

2021-10-29T12:49

2021-10-29T12:49

в мире

владимир путин

дмитрий песков

большая двадцатка

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что саммит G20 позволит понять и сопоставить позиции сторон по основным актуальным проблемам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин 30-31 октября примет участие по видеосвязи в саммите G20."От "двадцатки" всегда ожидания одни. "Двадцатка" - это наиболее компетентный и представительный формат международного взаимодействия, который реально может и должен обсуждать мировые процессы и вызовы, которые стоят перед миром. Ожидания в том, чтобы как раз понять и сопоставить позиции сторон по основным вызовам", - сказал он журналистам.Песков отметил, что, "к сожалению, формат видеоконференции не позволяет повести двусторонние встречи, что обычно происходит "на полях"."Но само по себе сопоставление позиций сторон по основным проблемам - значение этого трудно переоценить", - сказал он.На саммите, как ожидается, состоятся обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации. Также будет обсуждаться проблематика борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике. -0-

https://ria.ru/20211029/putin-1756825324.html

https://ria.ru/20211028/sammit-1756696857.html

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в мире, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка