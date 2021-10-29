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Шоубиз
https://ria.ru/20211029/ryder-1756367656.html
Роман с Деппом, кража и "Золотой глобус": скандалы и победы Вайноны Райдер
Роман с Деппом, кража и "Золотой глобус": скандалы и победы Вайноны Райдер - РИА Новости, 29.10.2021
Роман с Деппом, кража и "Золотой глобус": скандалы и победы Вайноны Райдер
Сегодня Вайноне Райдер исполняется 50 лет. Она одна из самых знаменитых актрис 1990-х годов, дважды номинировалась на "Оскар" и получила "Золотой глобус". С... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T00:00
2021-10-29T11:44
шоубиз
тим бертон
знаменитости
голливуд
джонни депп
звезды
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сегодня Вайноне Райдер исполняется 50 лет. Она одна из самых знаменитых актрис 1990-х годов, дважды номинировалась на "Оскар" и получила "Золотой глобус". С одной стороны, талантом и работами звезды восхищаются, с другой — вспоминают ее прошлые ошибки. О скандалах и победах Райдер — в материале РИА Новости.
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00:00 29.10.2021 (обновлено: 11:44 29.10.2021)
 

Роман с Деппом, кража и "Золотой глобус": скандалы и победы Вайноны Райдер

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сегодня Вайноне Райдер исполняется 50 лет. Она одна из самых знаменитых актрис 1990-х годов, дважды номинировалась на "Оскар" и получила "Золотой глобус". С одной стороны, талантом и работами звезды восхищаются, с другой — вспоминают ее прошлые ошибки. О скандалах и победах Райдер — в материале РИА Новости.
© AP Photo / Andrew Medichini

Секс-символ Голливуда, роковая красотка, талантливая актриса.

У Вайноны Райдер главные роли в кино, две номинации на "Оскар" за игру в фильмах "Эпоха ненависти" и "Маленькие женщины", "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана в картине "Эпоха ненависти", обложки глянцевых журналов и, наконец, самые желанные мужчины Америки — Джонни Депп и Мэтт Деймон.

Актриса Вайнона Райдер
1 из 11

Секс-символ Голливуда, роковая красотка, талантливая актриса.

У Вайноны Райдер главные роли в кино, две номинации на "Оскар" за игру в фильмах "Эпоха ненависти" и "Маленькие женщины", "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана в картине "Эпоха ненависти", обложки глянцевых журналов и, наконец, самые желанные мужчины Америки — Джонни Депп и Мэтт Деймон.

© AP Photo / Andrew Medichini
© The Geffen Company (1988)

В школе Вайнона была жертвой травли. Однажды ее так сильно избили, что пришлось накладывать швы.

В 15 лет она стала звездой. И все благодаря главной роли в комедийном хорроре Тима Бертона "Битлджус".

"Это был очень популярный фильм. Я думала, что теперь в школе все будет хорошо. Но дела пошли хуже — меня стали называть ведьмой", — вспоминала Вайнона.

Кадр из фильма Битлджус
2 из 11

В школе Вайнона была жертвой травли. Однажды ее так сильно избили, что пришлось накладывать швы.

В 15 лет она стала звездой. И все благодаря главной роли в комедийном хорроре Тима Бертона "Битлджус".

"Это был очень популярный фильм. Я думала, что теперь в школе все будет хорошо. Но дела пошли хуже — меня стали называть ведьмой", — вспоминала Вайнона.

© The Geffen Company (1988)
© AP Photo / Chris Pizzello

Перед прослушиванием на роль Лидии в "Битлджусе" Райдер нервничала, и чтобы отвлечься, заговорила с незнакомцем, которого приняла за посыльного из художественного отдела.

Прошло полчаса, она поинтересовалась, когда же придет Тим Бертон.

"Это я", — ответил ей собеседник.

Вайнона Райдер и Тим Бертон на церемонии вручения премии Scream Awards в Лос-Анджелесе
3 из 11

Перед прослушиванием на роль Лидии в "Битлджусе" Райдер нервничала, и чтобы отвлечься, заговорила с незнакомцем, которого приняла за посыльного из художественного отдела.

Прошло полчаса, она поинтересовалась, когда же придет Тим Бертон.

"Это я", — ответил ей собеседник.

© AP Photo / Chris Pizzello
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss

В 19 лет Вайнона легла в психиатрическую больницу. По своему желанию. У нее была депрессия и панические атаки.

"Мое сердце могло внезапно начать биться со скоростью в 90 миль в час. В то время мне было очень одиноко. Я чувствовала, что не могу ни с кем поговорить. Это ужасно, я не могу подобрать слов, чтобы описать, что я тогда испытывала”, — объясняет артистка.

Вайнона Райдер на церемонии вручения Премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе
4 из 11

В 19 лет Вайнона легла в психиатрическую больницу. По своему желанию. У нее была депрессия и панические атаки.

"Мое сердце могло внезапно начать биться со скоростью в 90 миль в час. В то время мне было очень одиноко. Я чувствовала, что не могу ни с кем поговорить. Это ужасно, я не могу подобрать слов, чтобы описать, что я тогда испытывала”, — объясняет артистка.

© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
© 20th Century Fox

В начале 1990-х Джонни Депп и Вайнона Райдер были одной из самых известных голливудских пар. Они познакомились, когда ей было 17, а ему 26. Актриса признавалась, что Депп стал ее первым мужчиной. С ним же она впервые по-настоящему поцеловалась.

Они сыграли влюбленных в романтической сказке "Эдвард руки-ножницы" — одном из самых мощных и трогательных проектов Бертона.

Знаменитости обручились в 1990 году. Джонни был так влюблен, что набил тату "Вайнона навсегда".

Летом 1993 звезды расстались.

Кадр из фильма Эдвард руки-ножницы
5 из 11

В начале 1990-х Джонни Депп и Вайнона Райдер были одной из самых известных голливудских пар. Они познакомились, когда ей было 17, а ему 26. Актриса признавалась, что Депп стал ее первым мужчиной. С ним же она впервые по-настоящему поцеловалась.

Они сыграли влюбленных в романтической сказке "Эдвард руки-ножницы" — одном из самых мощных и трогательных проектов Бертона.

Знаменитости обручились в 1990 году. Джонни был так влюблен, что набил тату "Вайнона навсегда".

Летом 1993 звезды расстались.

© 20th Century Fox
© Columbia Pictures (1992)

Замуж Вайнона в результате вышла за Киану Ривза.

"Мы поженились на съемках "Дракулы". Клянусь, я думаю, мы действительно женаты. Фрэнсис (Фрэнсис Форд Коппола — режиссер проекта, — Прим. Ред.) пригласил настоящего румынского священника. Мы отыграли сцену, а он провел обряд", — заметила актриса.

Об узах брака она в шутку напомнила своему предполагаемому супругу почти через четверть века во время интервью, посвященному другому их совместному проекту — комедии "Как женить холостяка".

Кадр из фильма Дракула
6 из 11

Замуж Вайнона в результате вышла за Киану Ривза.

"Мы поженились на съемках "Дракулы". Клянусь, я думаю, мы действительно женаты. Фрэнсис (Фрэнсис Форд Коппола — режиссер проекта, — Прим. Ред.) пригласил настоящего румынского священника. Мы отыграли сцену, а он провел обряд", — заметила актриса.

Об узах брака она в шутку напомнила своему предполагаемому супругу почти через четверть века во время интервью, посвященному другому их совместному проекту — комедии "Как женить холостяка".

© Columbia Pictures (1992)
© AFP 2021 / Lucy Nicholson

"Дракулу" Вайнона запомнила не только из-за своей свадьбы.

Коппола попросил съемочную группу выкрикивать грязные оскорбления в ее адрес. Режиссер хотел, чтобы она заплакала во время съемок эпизода, где вампир превращается в стаю крыс, и поэтому придумал такой спорный трюк.

Правда, ни Киану Ривз, ни Энтони Хопкинс, который также снимался в хорроре, просьбу постановщика не выполнили.

Энтони Хопкинс и Вайнона Райдер на церемонии открытии именной звезды на голливудской Аллее славы
7 из 11

"Дракулу" Вайнона запомнила не только из-за своей свадьбы.

Коппола попросил съемочную группу выкрикивать грязные оскорбления в ее адрес. Режиссер хотел, чтобы она заплакала во время съемок эпизода, где вампир превращается в стаю крыс, и поэтому придумал такой спорный трюк.

Правда, ни Киану Ривз, ни Энтони Хопкинс, который также снимался в хорроре, просьбу постановщика не выполнили.

© AFP 2021 / Lucy Nicholson
© AFP 2021 / Getty Images North America / Kevin Winter

В 2002 году Вайнона раскрыла, что ночью разговаривает по телефону с Аль Пачино. Они оба страдали от бессонницы.

"Я не сплю, он не спит. Так что это нормально, что мы звоним друг другу в два часа ночи", — говорила артистка.

Вайноне было 30, когда она рассказала о ночных беседах со звездой "Крестного отца", а Аль Пачино – 62. Но никакого романа между ними не было. Просто дружба, уверяла актриса.

Вайнона Райдер и Аль Пачино на церемонии вручения премии AFI Life Achievement Award в Голливуде
8 из 11

В 2002 году Вайнона раскрыла, что ночью разговаривает по телефону с Аль Пачино. Они оба страдали от бессонницы.

"Я не сплю, он не спит. Так что это нормально, что мы звоним друг другу в два часа ночи", — говорила артистка.

Вайноне было 30, когда она рассказала о ночных беседах со звездой "Крестного отца", а Аль Пачино – 62. Но никакого романа между ними не было. Просто дружба, уверяла актриса.

© AFP 2021 / Getty Images North America / Kevin Winter
© AP Photo / Matt Sayles

В декабре 2001 года разразился самый большой скандал в жизни Райдер. Ее обвинили в краже.

Знаменитость срезала ножницами ценники с одежды и попыталась вынести ее из магазина. Пойманная с поличным, Вайнона заявила, что так готовится к роли воровки. Но в это мало кто поверил.

Звезда получила три года условно, штраф в десять тысяч долларов, ее обязали пройти лечение от клептомании. После случившегося она надолго пропала с больших экранов и из заголовков желтой прессы.

"Я взяла отпуск", — объяснила спустя годы Вайнона.

На отдыхе она изучала конституционное право и посещала лекции в колледже Беркли.

"Было много законов, с которыми я не соглашалась", — делится актриса.

В 2006 году Вайнона вернулась в кино. Она снялась в "Помутнении" Ричарда Линклейтера, а в 2010-м появилась в "Черном лебеде" Даррена Аронофски.

Вайнона Райдер на показе фильма Черный лебедь в рамках кинофестиваля AFI Fest в Лос-Анджелесе
9 из 11

В декабре 2001 года разразился самый большой скандал в жизни Райдер. Ее обвинили в краже.

Знаменитость срезала ножницами ценники с одежды и попыталась вынести ее из магазина. Пойманная с поличным, Вайнона заявила, что так готовится к роли воровки. Но в это мало кто поверил.

Звезда получила три года условно, штраф в десять тысяч долларов, ее обязали пройти лечение от клептомании. После случившегося она надолго пропала с больших экранов и из заголовков желтой прессы.

"Я взяла отпуск", — объяснила спустя годы Вайнона.

На отдыхе она изучала конституционное право и посещала лекции в колледже Беркли.

"Было много законов, с которыми я не соглашалась", — делится актриса.

В 2006 году Вайнона вернулась в кино. Она снялась в "Помутнении" Ричарда Линклейтера, а в 2010-м появилась в "Черном лебеде" Даррена Аронофски.

© AP Photo / Matt Sayles
© 21 Laps Entertainment, Monkey Massacre, Netflix (2016 - ...)

В психологическом триллере о сходящей с ума балерине ей досталась нетитульная роль. Вайнона сыграла стареющую танцовщицу, на чье место претендовала героиня Натали Портман.

Однако это не значит, что актрисе пришлось забыть о больших ролях и проектах, которые получат статус культовых.

Сейчас в карьере Райдер — ренессанс. Она воплотила образ Джойс Байерс в "Очень странных делах", сериале, который хвалят критики и обожают зрители.

Кадр из сериала Очень странные дела
10 из 11

В психологическом триллере о сходящей с ума балерине ей досталась нетитульная роль. Вайнона сыграла стареющую танцовщицу, на чье место претендовала героиня Натали Портман.

Однако это не значит, что актрисе пришлось забыть о больших ролях и проектах, которые получат статус культовых.

Сейчас в карьере Райдер — ренессанс. Она воплотила образ Джойс Байерс в "Очень странных делах", сериале, который хвалят критики и обожают зрители.

© 21 Laps Entertainment, Monkey Massacre, Netflix (2016 - ...)
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss

В личной жизни у актрисы тоже все в порядке.

Ее роман с модельером Скоттом Маккинли Ханом длится десять лет.

Пара предпочитает держать в тайне подробности своих отношений, но фанаты надеются, что дело идет к свадьбе.

Скотт Маккинли Хан и Вайнона Райдер на премьере третьего сезона сериала Очень странные дела в Санта-Монике
11 из 11

В личной жизни у актрисы тоже все в порядке.

Ее роман с модельером Скоттом Маккинли Ханом длится десять лет.

Пара предпочитает держать в тайне подробности своих отношений, но фанаты надеются, что дело идет к свадьбе.

© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
 
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