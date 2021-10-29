Роман с Деппом, кража и "Золотой глобус": скандалы и победы Вайноны Райдер

© The Geffen Company (1988)

В школе Вайнона была жертвой травли. Однажды ее так сильно избили, что пришлось накладывать швы.

В 15 лет она стала звездой. И все благодаря главной роли в комедийном хорроре Тима Бертона "Битлджус".

"Это был очень популярный фильм. Я думала, что теперь в школе все будет хорошо. Но дела пошли хуже — меня стали называть ведьмой", — вспоминала Вайнона.