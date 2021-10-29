Роман с Деппом, кража и "Золотой глобус": скандалы и победы Вайноны Райдер
Секс-символ Голливуда, роковая красотка, талантливая актриса.
У Вайноны Райдер главные роли в кино, две номинации на "Оскар" за игру в фильмах "Эпоха ненависти" и "Маленькие женщины", "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана в картине "Эпоха ненависти", обложки глянцевых журналов и, наконец, самые желанные мужчины Америки — Джонни Депп и Мэтт Деймон.
Секс-символ Голливуда, роковая красотка, талантливая актриса.
У Вайноны Райдер главные роли в кино, две номинации на "Оскар" за игру в фильмах "Эпоха ненависти" и "Маленькие женщины", "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана в картине "Эпоха ненависти", обложки глянцевых журналов и, наконец, самые желанные мужчины Америки — Джонни Депп и Мэтт Деймон.
В школе Вайнона была жертвой травли. Однажды ее так сильно избили, что пришлось накладывать швы.
В 15 лет она стала звездой. И все благодаря главной роли в комедийном хорроре Тима Бертона "Битлджус".
"Это был очень популярный фильм. Я думала, что теперь в школе все будет хорошо. Но дела пошли хуже — меня стали называть ведьмой", — вспоминала Вайнона.
В школе Вайнона была жертвой травли. Однажды ее так сильно избили, что пришлось накладывать швы.
В 15 лет она стала звездой. И все благодаря главной роли в комедийном хорроре Тима Бертона "Битлджус".
"Это был очень популярный фильм. Я думала, что теперь в школе все будет хорошо. Но дела пошли хуже — меня стали называть ведьмой", — вспоминала Вайнона.
Перед прослушиванием на роль Лидии в "Битлджусе" Райдер нервничала, и чтобы отвлечься, заговорила с незнакомцем, которого приняла за посыльного из художественного отдела.
Прошло полчаса, она поинтересовалась, когда же придет Тим Бертон.
"Это я", — ответил ей собеседник.
Перед прослушиванием на роль Лидии в "Битлджусе" Райдер нервничала, и чтобы отвлечься, заговорила с незнакомцем, которого приняла за посыльного из художественного отдела.
Прошло полчаса, она поинтересовалась, когда же придет Тим Бертон.
"Это я", — ответил ей собеседник.
В 19 лет Вайнона легла в психиатрическую больницу. По своему желанию. У нее была депрессия и панические атаки.
"Мое сердце могло внезапно начать биться со скоростью в 90 миль в час. В то время мне было очень одиноко. Я чувствовала, что не могу ни с кем поговорить. Это ужасно, я не могу подобрать слов, чтобы описать, что я тогда испытывала”, — объясняет артистка.
В 19 лет Вайнона легла в психиатрическую больницу. По своему желанию. У нее была депрессия и панические атаки.
"Мое сердце могло внезапно начать биться со скоростью в 90 миль в час. В то время мне было очень одиноко. Я чувствовала, что не могу ни с кем поговорить. Это ужасно, я не могу подобрать слов, чтобы описать, что я тогда испытывала”, — объясняет артистка.
В начале 1990-х Джонни Депп и Вайнона Райдер были одной из самых известных голливудских пар. Они познакомились, когда ей было 17, а ему 26. Актриса признавалась, что Депп стал ее первым мужчиной. С ним же она впервые по-настоящему поцеловалась.
Они сыграли влюбленных в романтической сказке "Эдвард руки-ножницы" — одном из самых мощных и трогательных проектов Бертона.
Знаменитости обручились в 1990 году. Джонни был так влюблен, что набил тату "Вайнона навсегда".
Летом 1993 звезды расстались.
В начале 1990-х Джонни Депп и Вайнона Райдер были одной из самых известных голливудских пар. Они познакомились, когда ей было 17, а ему 26. Актриса признавалась, что Депп стал ее первым мужчиной. С ним же она впервые по-настоящему поцеловалась.
Они сыграли влюбленных в романтической сказке "Эдвард руки-ножницы" — одном из самых мощных и трогательных проектов Бертона.
Знаменитости обручились в 1990 году. Джонни был так влюблен, что набил тату "Вайнона навсегда".
Летом 1993 звезды расстались.
Замуж Вайнона в результате вышла за Киану Ривза.
"Мы поженились на съемках "Дракулы". Клянусь, я думаю, мы действительно женаты. Фрэнсис (Фрэнсис Форд Коппола — режиссер проекта, — Прим. Ред.) пригласил настоящего румынского священника. Мы отыграли сцену, а он провел обряд", — заметила актриса.
Об узах брака она в шутку напомнила своему предполагаемому супругу почти через четверть века во время интервью, посвященному другому их совместному проекту — комедии "Как женить холостяка".
Замуж Вайнона в результате вышла за Киану Ривза.
"Мы поженились на съемках "Дракулы". Клянусь, я думаю, мы действительно женаты. Фрэнсис (Фрэнсис Форд Коппола — режиссер проекта, — Прим. Ред.) пригласил настоящего румынского священника. Мы отыграли сцену, а он провел обряд", — заметила актриса.
Об узах брака она в шутку напомнила своему предполагаемому супругу почти через четверть века во время интервью, посвященному другому их совместному проекту — комедии "Как женить холостяка".
"Дракулу" Вайнона запомнила не только из-за своей свадьбы.
Коппола попросил съемочную группу выкрикивать грязные оскорбления в ее адрес. Режиссер хотел, чтобы она заплакала во время съемок эпизода, где вампир превращается в стаю крыс, и поэтому придумал такой спорный трюк.
Правда, ни Киану Ривз, ни Энтони Хопкинс, который также снимался в хорроре, просьбу постановщика не выполнили.
"Дракулу" Вайнона запомнила не только из-за своей свадьбы.
Коппола попросил съемочную группу выкрикивать грязные оскорбления в ее адрес. Режиссер хотел, чтобы она заплакала во время съемок эпизода, где вампир превращается в стаю крыс, и поэтому придумал такой спорный трюк.
Правда, ни Киану Ривз, ни Энтони Хопкинс, который также снимался в хорроре, просьбу постановщика не выполнили.
В 2002 году Вайнона раскрыла, что ночью разговаривает по телефону с Аль Пачино. Они оба страдали от бессонницы.
"Я не сплю, он не спит. Так что это нормально, что мы звоним друг другу в два часа ночи", — говорила артистка.
Вайноне было 30, когда она рассказала о ночных беседах со звездой "Крестного отца", а Аль Пачино – 62. Но никакого романа между ними не было. Просто дружба, уверяла актриса.
В 2002 году Вайнона раскрыла, что ночью разговаривает по телефону с Аль Пачино. Они оба страдали от бессонницы.
"Я не сплю, он не спит. Так что это нормально, что мы звоним друг другу в два часа ночи", — говорила артистка.
Вайноне было 30, когда она рассказала о ночных беседах со звездой "Крестного отца", а Аль Пачино – 62. Но никакого романа между ними не было. Просто дружба, уверяла актриса.
В декабре 2001 года разразился самый большой скандал в жизни Райдер. Ее обвинили в краже.
Знаменитость срезала ножницами ценники с одежды и попыталась вынести ее из магазина. Пойманная с поличным, Вайнона заявила, что так готовится к роли воровки. Но в это мало кто поверил.
Звезда получила три года условно, штраф в десять тысяч долларов, ее обязали пройти лечение от клептомании. После случившегося она надолго пропала с больших экранов и из заголовков желтой прессы.
"Я взяла отпуск", — объяснила спустя годы Вайнона.
На отдыхе она изучала конституционное право и посещала лекции в колледже Беркли.
"Было много законов, с которыми я не соглашалась", — делится актриса.
В 2006 году Вайнона вернулась в кино. Она снялась в "Помутнении" Ричарда Линклейтера, а в 2010-м появилась в "Черном лебеде" Даррена Аронофски.
В декабре 2001 года разразился самый большой скандал в жизни Райдер. Ее обвинили в краже.
Знаменитость срезала ножницами ценники с одежды и попыталась вынести ее из магазина. Пойманная с поличным, Вайнона заявила, что так готовится к роли воровки. Но в это мало кто поверил.
Звезда получила три года условно, штраф в десять тысяч долларов, ее обязали пройти лечение от клептомании. После случившегося она надолго пропала с больших экранов и из заголовков желтой прессы.
"Я взяла отпуск", — объяснила спустя годы Вайнона.
На отдыхе она изучала конституционное право и посещала лекции в колледже Беркли.
"Было много законов, с которыми я не соглашалась", — делится актриса.
В 2006 году Вайнона вернулась в кино. Она снялась в "Помутнении" Ричарда Линклейтера, а в 2010-м появилась в "Черном лебеде" Даррена Аронофски.
В психологическом триллере о сходящей с ума балерине ей досталась нетитульная роль. Вайнона сыграла стареющую танцовщицу, на чье место претендовала героиня Натали Портман.
Однако это не значит, что актрисе пришлось забыть о больших ролях и проектах, которые получат статус культовых.
Сейчас в карьере Райдер — ренессанс. Она воплотила образ Джойс Байерс в "Очень странных делах", сериале, который хвалят критики и обожают зрители.
В психологическом триллере о сходящей с ума балерине ей досталась нетитульная роль. Вайнона сыграла стареющую танцовщицу, на чье место претендовала героиня Натали Портман.
Однако это не значит, что актрисе пришлось забыть о больших ролях и проектах, которые получат статус культовых.
Сейчас в карьере Райдер — ренессанс. Она воплотила образ Джойс Байерс в "Очень странных делах", сериале, который хвалят критики и обожают зрители.
В личной жизни у актрисы тоже все в порядке.
Ее роман с модельером Скоттом Маккинли Ханом длится десять лет.
Пара предпочитает держать в тайне подробности своих отношений, но фанаты надеются, что дело идет к свадьбе.
В личной жизни у актрисы тоже все в порядке.
Ее роман с модельером Скоттом Маккинли Ханом длится десять лет.
Пара предпочитает держать в тайне подробности своих отношений, но фанаты надеются, что дело идет к свадьбе.