https://ria.ru/20211029/ryazan-1756875122.html

Полиция задержала подозреваемого в похищении девочки в Рязанской области

Полиция задержала подозреваемого в похищении девочки в Рязанской области - РИА Новости, 29.10.2021

Полиция задержала подозреваемого в похищении девочки в Рязанской области

Полиция задержала в Рязанской области подозреваемого в похищении девочки в Ряжске, им оказался ранее судимый мужчина, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:27

2021-10-29T15:27

2021-10-29T16:26

рязанская область

ряжск

ирина волк

криминал

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА/РЯЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Полиция задержала в Рязанской области подозреваемого в похищении девочки в Ряжске, им оказался ранее судимый мужчина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Рязанской области задержан подозреваемый в похищении 14-летней девочки в городе Ряжске. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления", – сказала Волк.Как уточняет региональное управление СК РФ, среди прочего у задержанного есть судимость за изнасилование. Он житель Скопинского района.Вечером 26 октября к 14-летней девочке на улице в Ряжске подошел незнакомец и после перепалки запихнул ее в багажник своей машины. Она смогла перебраться в салон автомобиля и выйти через заднюю пассажирскую дверь. Девочка получила ссадины.Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней.

https://ria.ru/20211027/ryazan-1756574098.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязанская область, ряжск, ирина волк, криминал, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)