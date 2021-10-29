https://ria.ru/20211029/ryazan-1756875122.html
Полиция задержала подозреваемого в похищении девочки в Рязанской области
Полиция задержала подозреваемого в похищении девочки в Рязанской области - РИА Новости, 29.10.2021
Полиция задержала подозреваемого в похищении девочки в Рязанской области
Полиция задержала в Рязанской области подозреваемого в похищении девочки в Ряжске, им оказался ранее судимый мужчина, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:27
2021-10-29T15:27
2021-10-29T16:26
рязанская область
ряжск
ирина волк
криминал
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происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА/РЯЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Полиция задержала в Рязанской области подозреваемого в похищении девочки в Ряжске, им оказался ранее судимый мужчина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Рязанской области задержан подозреваемый в похищении 14-летней девочки в городе Ряжске. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления", – сказала Волк.Как уточняет региональное управление СК РФ, среди прочего у задержанного есть судимость за изнасилование. Он житель Скопинского района.Вечером 26 октября к 14-летней девочке на улице в Ряжске подошел незнакомец и после перепалки запихнул ее в багажник своей машины. Она смогла перебраться в салон автомобиля и выйти через заднюю пассажирскую дверь. Девочка получила ссадины.Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней.
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рязанская область, ряжск, ирина волк, криминал, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
15:27 29.10.2021 (обновлено: 16:26 29.10.2021)
Полиция задержала подозреваемого в похищении девочки в Рязанской области
Полиция задержала в Рязанской области подозреваемого в похищении девочки в Ряжске