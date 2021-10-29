https://ria.ru/20211029/rosstat-1756943536.html

Росстат доложил о росте реальных располагаемых доходов россиян

Росстат доложил о росте реальных располагаемых доходов россиян - РИА Новости, 29.10.2021

Росстат доложил о росте реальных располагаемых доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2021 года ускорили рост до 8,1% в годовом выражении с 7,4% во втором, а за девять месяцев выросли на... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:39

2021-10-29T20:39

2021-10-29T20:40

экономика

доходы

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2021 года ускорили рост до 8,1% в годовом выражении с 7,4% во втором, а за девять месяцев выросли на 4,1%, говорится в докладе Росстата.Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию."Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 8,1%, в январе- сентябре 2021 года по сравнению с в январем-сентябрем 2020 года - на 4,1%", - говорится в документе.В публикации Росстата уточнены данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале 2021 года и по итогам первого полугодия. По новой оценке, рост реальных располагаемых доходов во втором квартале составил 7,4% (а не 6,8%, как сообщалось ранее), в первом полугодии - 2% (прежняя оценка - рост на 1,7%). В первом квартале реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,7%.В 2020 году реальные располагаемые доходы населения показывали положительную динамику лишь в первом квартале, когда рост составил 1,9%. Максимальное снижение было зафиксировано по итогам второго квартала - на 7,1%. В третьем квартале падение замедлилось до 4,7%, в четвертом - до 1,2%. По итогам года реальные доходы россиян снизились на 2,8%.По прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году реальные располагаемые денежные доходы россиян вырастут на 3,1%. Однако эта оценка может быть понижена из-за повышения прогноза по инфляции на текущий год до 7,4% с 5,8%.Росстат в 2019 году отказался от публикации ежемесячных данных о денежных доходах населения и теперь публикует их ежеквартально.

https://realty.ria.ru/20211029/zhile-1756917551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, доходы, федеральная служба государственной статистики (росстат)