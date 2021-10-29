https://ria.ru/20211029/rosgosstrakh-1756935265.html

ЦБ надо отозвать требования к семье погибшего школьника, заявил Миронов

ЦБ надо отозвать требования к семье погибшего школьника, заявил Миронов - РИА Новости, 29.10.2021

ЦБ надо отозвать требования к семье погибшего школьника, заявил Миронов

Страховая компания "Росгосстрах" должна вернуть выплаченную семьей школьника, насмерть сбитого электричкой, компенсацию, а также нужно в связи с этим внести... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:43

2021-10-29T19:43

2021-10-29T19:43

происшествия

солнечногорск

росгосстрах

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

сергей миронов

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Страховая компания "Росгосстрах" должна вернуть выплаченную семьей школьника, насмерть сбитого электричкой, компенсацию, а также нужно в связи с этим внести корректировки в действующее законодательство, считает руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов.Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили, что мать погибшего в 2019 году в Солнечногорске под колесами "Ласточки" подростка заплатила 400 тысяч рублей за ремонт вмятины на поезде. Деньги с нее потребовал "Росгосстрах". Однако позднее мать ребенка подала встречный иск о возврате уплаченных средств.В "Росгосстрахе" РИА Новости заявили в пятницу, что компания может отказаться от полученного взыскания, юристы компании работают над урегулированием ситуации и определяют механизм законного возвращения средств.Миронов обратил внимание, что в настоящее время компания "Росгосстрах" и ее главный акционер банк "Открытие" принадлежат государству в лице ЦБ РФ. "Убежден, что руководство Центробанка обязано вмешаться в эту дикую историю, с тем чтобы отозвать претензии к матери погибшего школьника", - сказал Миронов журналистам.Также, по его мнению, "Росгосстрах" должен отказаться от имущественных претензий к семье школьника."Для нас же, депутатов, это серьезный повод задуматься о внесении корректив в законодательство, с тем чтобы в будущем исключить возникновение подобных ситуаций", - отметил он.Кроме этого, Миронов выразил недоумение в связи с суммой ущерба. "А самое главное, прежде чем выдвигать требования к матери погибшего парня, господам менеджерам стоило бы задуматься: с кого и в какой ситуации они хотят получить такие деньги. Понимаю, что бизнес плохо сочетается с моралью, но границы человечности нельзя переходить ни при каких обстоятельствах", - полагает он.

https://ria.ru/20211029/elektrichka-1756909704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, солнечногорск, росгосстрах, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, сергей миронов, россия