https://ria.ru/20211029/rosgosstrakh-1756935265.html
ЦБ надо отозвать требования к семье погибшего школьника, заявил Миронов
ЦБ надо отозвать требования к семье погибшего школьника, заявил Миронов - РИА Новости, 29.10.2021
ЦБ надо отозвать требования к семье погибшего школьника, заявил Миронов
Страховая компания "Росгосстрах" должна вернуть выплаченную семьей школьника, насмерть сбитого электричкой, компенсацию, а также нужно в связи с этим внести... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:43
2021-10-29T19:43
2021-10-29T19:43
происшествия
солнечногорск
росгосстрах
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
сергей миронов
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Страховая компания "Росгосстрах" должна вернуть выплаченную семьей школьника, насмерть сбитого электричкой, компенсацию, а также нужно в связи с этим внести корректировки в действующее законодательство, считает руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов.Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили, что мать погибшего в 2019 году в Солнечногорске под колесами "Ласточки" подростка заплатила 400 тысяч рублей за ремонт вмятины на поезде. Деньги с нее потребовал "Росгосстрах". Однако позднее мать ребенка подала встречный иск о возврате уплаченных средств.В "Росгосстрахе" РИА Новости заявили в пятницу, что компания может отказаться от полученного взыскания, юристы компании работают над урегулированием ситуации и определяют механизм законного возвращения средств.Миронов обратил внимание, что в настоящее время компания "Росгосстрах" и ее главный акционер банк "Открытие" принадлежат государству в лице ЦБ РФ. "Убежден, что руководство Центробанка обязано вмешаться в эту дикую историю, с тем чтобы отозвать претензии к матери погибшего школьника", - сказал Миронов журналистам.Также, по его мнению, "Росгосстрах" должен отказаться от имущественных претензий к семье школьника."Для нас же, депутатов, это серьезный повод задуматься о внесении корректив в законодательство, с тем чтобы в будущем исключить возникновение подобных ситуаций", - отметил он.Кроме этого, Миронов выразил недоумение в связи с суммой ущерба. "А самое главное, прежде чем выдвигать требования к матери погибшего парня, господам менеджерам стоило бы задуматься: с кого и в какой ситуации они хотят получить такие деньги. Понимаю, что бизнес плохо сочетается с моралью, но границы человечности нельзя переходить ни при каких обстоятельствах", - полагает он.
https://ria.ru/20211029/elektrichka-1756909704.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, солнечногорск, росгосстрах, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, сергей миронов, россия
ЦБ надо отозвать требования к семье погибшего школьника, заявил Миронов
Миронов: "Росгосстрах" должен вернуть компенсацию, выплаченную семьей сбитого электричкой
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Страховая компания "Росгосстрах" должна вернуть выплаченную семьей школьника, насмерть сбитого электричкой, компенсацию, а также нужно в связи с этим внести корректировки в действующее законодательство, считает руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов
.
Ранее СМИ и Telegram
-каналы сообщили, что мать погибшего в 2019 году в Солнечногорске
под колесами "Ласточки" подростка заплатила 400 тысяч рублей за ремонт вмятины на поезде. Деньги с нее потребовал "Росгосстрах
". Однако позднее мать ребенка подала встречный иск о возврате уплаченных средств.
В "Росгосстрахе" РИА Новости заявили в пятницу, что компания может отказаться от полученного взыскания, юристы компании работают над урегулированием ситуации и определяют механизм законного возвращения средств.
Миронов обратил внимание, что в настоящее время компания "Росгосстрах" и ее главный акционер банк "Открытие" принадлежат государству в лице ЦБ РФ
. "Убежден, что руководство Центробанка обязано вмешаться в эту дикую историю, с тем чтобы отозвать претензии к матери погибшего школьника", - сказал Миронов журналистам.
Также, по его мнению, "Росгосстрах" должен отказаться от имущественных претензий к семье школьника.
"Для нас же, депутатов, это серьезный повод задуматься о внесении корректив в законодательство, с тем чтобы в будущем исключить возникновение подобных ситуаций", - отметил он.
Кроме этого, Миронов выразил недоумение в связи с суммой ущерба. "А самое главное, прежде чем выдвигать требования к матери погибшего парня, господам менеджерам стоило бы задуматься: с кого и в какой ситуации они хотят получить такие деньги. Понимаю, что бизнес плохо сочетается с моралью, но границы человечности нельзя переходить ни при каких обстоятельствах", - полагает он.