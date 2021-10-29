https://ria.ru/20211029/rosfinmonitoring-1756943149.html
Росфинмониторинг рассказал о базе торгующих оружием массового уничтожения
Росфинмониторинг рассказал о базе торгующих оружием массового уничтожения - РИА Новости, 29.10.2021
Росфинмониторинг рассказал о базе торгующих оружием массового уничтожения
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что в их базе находится более 250 физических и юридических лиц, которые занимаются торговлей оружия массового... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:36
2021-10-29T20:36
2021-10-29T20:36
безопасность
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
юрий чиханчин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что в их базе находится более 250 физических и юридических лиц, которые занимаются торговлей оружия массового уничтожения."Ведем работу по противодействию финансирования распространения оружия массового уничтожения. У нас сегодня в базе данных более 250 физических и юридических лиц – иностранцев, которые занимаются торговлей оружия массового уничтожения", - сказал Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20211029/finansirovanie-1756939681.html
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безопасность, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), юрий чиханчин
Росфинмониторинг рассказал о базе торгующих оружием массового уничтожения
В базе Росфинмониторинга находится более 250 лиц, торгующих оружием массового уничтожения