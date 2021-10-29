https://ria.ru/20211029/rosatom-1756814401.html

"Росатом" получил лицензию на строительство энергоблока АЭС в Турции

"Росатом" получил лицензию на строительство энергоблока АЭС в Турции - РИА Новости, 29.10.2021

"Росатом" получил лицензию на строительство энергоблока АЭС в Турции

Госкорпорация "Росатом" получила лицензию на строительство энергоблока № 4 АЭС "Аккую" в Турции. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:24

2021-10-29T11:24

2021-10-29T12:02

турция

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "аккую"

экономика

аккую нуклеар

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" получила лицензию на строительство энергоблока № 4 АЭС "Аккую" в Турции."Совет по ядерному регулированию согласовал решение о выдаче в пользу АО "Аккую Нуклеар" (проектная компания по сооружению АЭС "Аккую" - ред.) лицензии на строительство блока № 4 АЭС "Аккую" (Турция). Получение лицензии позволяет приступить к выполнению всех строительно-монтажных работ на блоке, включая объекты обеспечения ядерной безопасности", - сообщила пресс-служба "Аккую Нуклеар".Пакет заявочной документации на получение лицензии был направлен в Агентство по ядерному регулированию Турции (NDK) в мае 2020 года. По итогам ее изучения решением Совета Агентства по ядерному регулированию Турции была согласована выдача лицензии на строительство блока."Она дает возможность начать строительство всех объектов реакторного и турбинного островов энергоблока", - отмечается в сообщении.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике. Строительство первого энергоблока АЭС с участием "Росатома" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте нынешнего года.

https://ria.ru/20210930/aes-1752478500.html

https://ria.ru/20210927/firmy-1752000998.html

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турция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", экономика, аккую нуклеар, россия