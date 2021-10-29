https://ria.ru/20211029/rektor-1756874649.html
ФСИН перевела ректора "Шанинки" в другую больницу для обследования
ФСИН перевела ректора "Шанинки" в другую больницу для обследования - РИА Новости, 29.10.2021
ФСИН перевела ректора "Шанинки" в другую больницу для обследования
Сотрудники ФСИН перевезли ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, в... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:23
2021-10-29T15:23
2021-10-29T15:48
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московская высшая школа социальных и экономических наук
россия
сергей зуев
происшествия
здоровье - общество
первая градская больница
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сотрудники ФСИН перевезли ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, в специализированную клинику, чтобы провести обследование и выяснить, входит ли его диагноз в перечень заболеваний, запрещающих содержание под стражей, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Севрук."Его доставили в Первую градскую больницу на скорой. Приехали сотрудники ФСИН с предписанием от следователя о том, что его надо доставить в 20-ю больницу, где расположено отделение для тяжелобольных, содержащихся под стражей, чтобы обследовать его в течение 10 дней на предмет, подпадает ли его сердечное заболевание в тот перечень, который запрещает содержание под стражей", - сказал Севрук."Проблема в том, что это обследование может проводиться для лиц, кто уже содержится под стражей, а он находится под домашним арестом, то есть его фактически принудительно госпитализировали в стационар", - добавил собеседник агентства.По его словам, прокуратуру, которая не согласилась с решением суда о домашнем аресте Зуева, "обязали предоставить заключение о том, что он может содержаться под стражей".Защита обжаловала данное предписание в МВД и прокурору города, заявил Севрук.Зуева госпитализировали 20 октября из-за проблем с сердцем, операция прошла 21-го числа.Тверской райсуд 13 октября отправил ректора "Шаинки", обвиняемого в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова, под домашний арест. Прокуратура внесла представление, заседание в Мосгорсуде было намечено на 27 октября, но отложили на 9 ноября.По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей. Она арестована."Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
https://ria.ru/20211025/rakova-1756151914.html
https://ria.ru/20211001/sledstvie-1752615223.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московская высшая школа социальных и экономических наук, россия, сергей зуев, происшествия, здоровье - общество, первая градская больница
15:23 29.10.2021 (обновлено: 15:48 29.10.2021)
ФСИН перевела ректора "Шанинки" в другую больницу для обследования
ФСИН перевела ректора "Шанинки" Зуева в другую больницу для дальнейшего перевода в СИЗО
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Сотрудники ФСИН
перевезли ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка
") Сергея Зуева
, недавно перенесшего операцию на сердце, в специализированную клинику, чтобы провести обследование и выяснить, входит ли его диагноз в перечень заболеваний, запрещающих содержание под стражей, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Севрук.
"Его доставили в Первую градскую больницу
на скорой. Приехали сотрудники ФСИН с предписанием от следователя о том, что его надо доставить в 20-ю больницу, где расположено отделение для тяжелобольных, содержащихся под стражей, чтобы обследовать его в течение 10 дней на предмет, подпадает ли его сердечное заболевание в тот перечень, который запрещает содержание под стражей", - сказал Севрук.
"Проблема в том, что это обследование может проводиться для лиц, кто уже содержится под стражей, а он находится под домашним арестом, то есть его фактически принудительно госпитализировали в стационар", - добавил собеседник агентства.
По его словам, прокуратуру, которая не согласилась с решением суда о домашнем аресте Зуева, "обязали предоставить заключение о том, что он может содержаться под стражей".
Защита обжаловала данное предписание в МВД
и прокурору города, заявил Севрук.
Зуева госпитализировали 20 октября из-за проблем с сердцем, операция прошла 21-го числа.
Тверской райсуд 13 октября отправил ректора "Шаинки", обвиняемого в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова, под домашний арест. Прокуратура внесла представление, заседание в Мосгорсуде было намечено на 27 октября, но отложили на 9 ноября.
По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей. Она арестована.
"Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным
.