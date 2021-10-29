Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/rebenok-1756897806.html
В Ереване от коронавируса умер новорожденный
В Ереване от коронавируса умер новорожденный - РИА Новости, 29.10.2021
В Ереване от коронавируса умер новорожденный
Заразившийся коронавирусом одномесячный ребенок, находившийся в отделении интенсивной терапии, скончался в Ереване, сообщила в пятницу представитель Ереванского РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:07
2021-10-29T17:10
распространение коронавируса
в мире
армения
ереван
astrazeneca
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1920x0_80_0_0_d3fc015ffb0289f594e279fd07f50e36.jpg
ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Заразившийся коронавирусом одномесячный ребенок, находившийся в отделении интенсивной терапии, скончался в Ереване, сообщила в пятницу представитель Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян."В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных университетской больницы "Мурацан" сегодня утром констатирована биологическая смерть одномесячного ребенка", - написала Даниелян в Facebook.По ее словам, малыш был доставлен в больницу 19 октября, а 26 октября подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. "У ребенка была коронавирусная инфекция", - уточнила Даниелян.В Армении на 29 октября подтверждены 304 546 случаев заражения COVID-19, скончались 6232 человека. В рамках борьбы с COVID-19 в стране до 20 декабря объявлен карантин.Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек, заявленная цель властей – вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тысяч человек. В Армении вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", AstraZeneca, CoronaVac, Sinofarm и Moderna.
https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747917685.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_372:0:2628:1692_1920x0_80_0_0_3a793e90aed387854ffd74db90514fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, армения, ереван, astrazeneca , здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
17:07 29.10.2021 (обновлено: 17:10 29.10.2021)
 
В Ереване от коронавируса умер новорожденный

Заразившийся коронавирусом одномесячный ребенок умер в Ереване

© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / CDC
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Заразившийся коронавирусом одномесячный ребенок, находившийся в отделении интенсивной терапии, скончался в Ереване, сообщила в пятницу представитель Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян.
"В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных университетской больницы "Мурацан" сегодня утром констатирована биологическая смерть одномесячного ребенка", - написала Даниелян в Facebook.
Опрос
Будете ли вы прививать своего ребенка от COVID-19?
Проголосовали:
28 октября, 17:59Распространение коронавируса
По ее словам, малыш был доставлен в больницу 19 октября, а 26 октября подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. "У ребенка была коронавирусная инфекция", - уточнила Даниелян.
В Армении на 29 октября подтверждены 304 546 случаев заражения COVID-19, скончались 6232 человека. В рамках борьбы с COVID-19 в стране до 20 декабря объявлен карантин.
Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек, заявленная цель властей – вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тысяч человек. В Армении вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", AstraZeneca, CoronaVac, Sinofarm и Moderna.

Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 04:10Распространение коронавируса
Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
 
Распространение коронавирусаВ миреАрменияЕреванAstraZenecaЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собак
03:27Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19
03:22Премьер Украины нашел замену газу
03:20YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
03:18Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
03:13Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
03:07Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
03:00Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
02:57Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
02:33FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
02:17Названы способы уменьшить сумму налога на имущество
02:10Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
02:06Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
01:54В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
01:51США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
01:50На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
01:16Россиянам напомнили правила покупки рыбы
01:11СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
00:50В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис
00:41Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане
Лента новостейМолния
Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собакГинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19Премьер Украины нашел замену газуYouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сынаВладельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данныхВрач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетЭксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсиюЭксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жильяНебензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из ЛуганскаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РоссииНазваны способы уменьшить сумму налога на имуществоДиетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на нихНемцы потребовали исключить Польшу из ЕвросоюзаВ Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детейСША будут использовать санкции против строительства иранских беспилотниковНа Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский языкРоссиянам напомнили правила покупки рыбыСМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновниковВ ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризисСпецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане