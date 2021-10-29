https://ria.ru/20211029/rebenok-1756897806.html

В Ереване от коронавируса умер новорожденный

В Ереване от коронавируса умер новорожденный - РИА Новости, 29.10.2021

В Ереване от коронавируса умер новорожденный

Заразившийся коронавирусом одномесячный ребенок, находившийся в отделении интенсивной терапии, скончался в Ереване, сообщила в пятницу представитель Ереванского РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:07

2021-10-29T17:07

2021-10-29T17:10

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коронавирус covid-19

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ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Заразившийся коронавирусом одномесячный ребенок, находившийся в отделении интенсивной терапии, скончался в Ереване, сообщила в пятницу представитель Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян."В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных университетской больницы "Мурацан" сегодня утром констатирована биологическая смерть одномесячного ребенка", - написала Даниелян в Facebook.По ее словам, малыш был доставлен в больницу 19 октября, а 26 октября подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. "У ребенка была коронавирусная инфекция", - уточнила Даниелян.В Армении на 29 октября подтверждены 304 546 случаев заражения COVID-19, скончались 6232 человека. В рамках борьбы с COVID-19 в стране до 20 декабря объявлен карантин.Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек, заявленная цель властей – вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тысяч человек. В Армении вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", AstraZeneca, CoronaVac, Sinofarm и Moderna.

https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747917685.html

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в мире, армения, ереван, astrazeneca , здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19