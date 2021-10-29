https://ria.ru/20211029/raspberry-1756881744.html
Raspberry представила компьютер за тысячу рублей
Raspberry представила компьютер за тысячу рублей - РИА Новости, 29.10.2021
Raspberry представила компьютер за тысячу рублей
Компания Raspberry Pi Foundation, известная своими микрокомпьютерами, показала новый ПК. Одноплатный Raspberry Pi Zero 2 W значительно улучшен по сравнению с... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:54
2021-10-29T15:54
2021-10-29T15:54
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компьютерные технологии
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Компания Raspberry Pi Foundation, известная своими микрокомпьютерами, показала новый ПК. Одноплатный Raspberry Pi Zero 2 W значительно улучшен по сравнению с предшественником.Линейные размеры микрокомпьютера остались прежними, а вот начинка претерпела серьезные изменения. Raspberry Pi Zero 2 W построен на базе 64-битного четырехъядерного ARM-процессора Broadcom BCM2710A1, работающего на частоте 1 ГГц. Компьютер оснащен 512 МБ оперативной памяти стандарта LPDDR2. В компании утверждают, что новинка стала в пять раз производительнее, чем оригинал, представленный в 2015-м.Производитель обещает, что новинка не будет перегреваться — радиатор из слоя меди эффективно отводит тепло от платы. В компьютере предусмотрены USB 2.0, пара microUSB и один mini-HDMI. Заявлена поддержка стандартов беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n.Микрокомпьютер уже доступен для заказа на сайте Raspberry Pi Foundation. За базовую версию просят 15 долларов (1000 рублей по текущему курсу).
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технологии, компьютерные технологии
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Компания Raspberry Pi Foundation, известная своими микрокомпьютерами, показала
новый ПК. Одноплатный Raspberry Pi Zero 2 W значительно улучшен по сравнению с предшественником.
Линейные размеры микрокомпьютера остались прежними, а вот начинка претерпела серьезные изменения. Raspberry Pi Zero 2 W построен на базе 64-битного четырехъядерного ARM-процессора Broadcom BCM2710A1, работающего на частоте 1 ГГц. Компьютер оснащен 512 МБ оперативной памяти стандарта LPDDR2. В компании утверждают, что новинка стала в пять раз производительнее, чем оригинал, представленный в 2015-м.
Производитель обещает, что новинка не будет перегреваться — радиатор из слоя меди эффективно отводит тепло от платы. В компьютере предусмотрены USB 2.0, пара microUSB и один mini-HDMI. Заявлена поддержка стандартов беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n.
Микрокомпьютер уже доступен для заказа на сайте Raspberry Pi Foundation. За базовую версию просят 15 долларов (1000 рублей по текущему курсу).