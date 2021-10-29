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https://ria.ru/20211029/rashkin-1756861739.html
В ЦК КПРФ назвали сообщения о браконьерстве провокацией против Рашкина
В ЦК КПРФ назвали сообщения о браконьерстве провокацией против Рашкина - РИА Новости, 29.10.2021
В ЦК КПРФ назвали сообщения о браконьерстве провокацией против Рашкина
В КПРФ считают, что инцидент с убитым лосем в Саратовской области является "грандиозной провокацией" против депутата Госдумы Валерия Рашкина, несмотря на видео... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:18
2021-10-29T20:12
происшествия
саратовская область
валерий рашкин
сергей обухов
госдума рф
кпрф
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В КПРФ считают, что инцидент с убитым лосем в Саратовской области является "грандиозной провокацией" против депутата Госдумы Валерия Рашкина, несмотря на видео со словами самого Рашкина с места происшествия, заявил в пятницу РИА Новости секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что депутат от КПРФ Рашкин пойман в регионе с тушей убитого лося в машине. Дело о незаконной охоте возбудили после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей, сообщили в ГУ МВД региона."Во-первых, очевидно, что это грандиозная провокация против Рашкина. Второе, связи с Рашкиным нет, это вообще незаконное задержание депутата Госдумы, я думаю, надо будет обращаться к генеральному прокурору по этому поводу", - сказал Обухов.По его словам, ему удалось только "на 10 секунд" связаться с Рашкиным, выяснилось, что он в окружении полицейских, после чего сразу же связь прервалась.При этом на видео с места задержания сам Рашкин представляется полностью, называет свои фамилию, имя и отчество, говорит о том, что он депутат Госдумы от фракции КПРФ. На видео он отвечает на вопрос о том, почему - вопреки норме закона - не сообщил о том, что нашел тушу лося: "Сейчас сообщим". В ответ правоохранители, работающие на месте происшествия, говорят ему: "Уже поздно, уже мы будем сообщать".
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Комментарий депутата Госдумы Рашкина после задержания нетрезвым с тушей лося в багажнике
В саратовской полиции сообщают, что прибывшие сегодня ночью на место после сообщений о выстрелах правоохранители нашли там машину под управлением мужчины 1955 года рождения. В машине были фрагменты туши лося, топор и 2 ножа со следами крови. Водитель пояснил, что они вместе с находившимся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного лося и решили ее разделать. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался - был составлен административный протокол (статья 12.26 КоАП). Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба (пункта "а" части 1 уголовной статьи 258, до 2 лет колонии
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происшествия, саратовская область, валерий рашкин, сергей обухов, госдума рф, кпрф, дело о незаконной охоте с участием рашкина
14:18 29.10.2021 (обновлено: 20:12 29.10.2021)
 
В ЦК КПРФ назвали сообщения о браконьерстве провокацией против Рашкина

В ЦК КПРФ назвали сообщения о браконьерстве "грандиозной провокацией" против Рашкина

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВалерий Рашкин
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В КПРФ считают, что инцидент с убитым лосем в Саратовской области является "грандиозной провокацией" против депутата Госдумы Валерия Рашкина, несмотря на видео со словами самого Рашкина с места происшествия, заявил в пятницу РИА Новости секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.
В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что депутат от КПРФ Рашкин пойман в регионе с тушей убитого лося в машине. Дело о незаконной охоте возбудили после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей, сообщили в ГУ МВД региона.
"Во-первых, очевидно, что это грандиозная провокация против Рашкина. Второе, связи с Рашкиным нет, это вообще незаконное задержание депутата Госдумы, я думаю, надо будет обращаться к генеральному прокурору по этому поводу", - сказал Обухов.
По его словам, ему удалось только "на 10 секунд" связаться с Рашкиным, выяснилось, что он в окружении полицейских, после чего сразу же связь прервалась.
"Из того, что опубликовано некими источниками, видно - протокол освидетельствования без понятых. Понятно, что это филькина грамота. Есть какие-то видеосвидетельства - то ли это актер, то ли это Рашкин, мы понять не можем, пока не будет с ним какой-то связи", - добавил секретарь ЦК КПРФ.
При этом на видео с места задержания сам Рашкин представляется полностью, называет свои фамилию, имя и отчество, говорит о том, что он депутат Госдумы от фракции КПРФ. На видео он отвечает на вопрос о том, почему - вопреки норме закона - не сообщил о том, что нашел тушу лося: "Сейчас сообщим". В ответ правоохранители, работающие на месте происшествия, говорят ему: "Уже поздно, уже мы будем сообщать".
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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Депутат Рашкин прокомментировал обвинения в браконьерстве
 
ПроисшествияСаратовская областьВалерий РашкинСергей ОбуховГосдума РФКПРФДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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