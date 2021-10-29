https://ria.ru/20211029/rashkin-1756861739.html

В ЦК КПРФ назвали сообщения о браконьерстве провокацией против Рашкина

В ЦК КПРФ назвали сообщения о браконьерстве провокацией против Рашкина - РИА Новости, 29.10.2021

В ЦК КПРФ назвали сообщения о браконьерстве провокацией против Рашкина

В КПРФ считают, что инцидент с убитым лосем в Саратовской области является "грандиозной провокацией" против депутата Госдумы Валерия Рашкина, несмотря на видео... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:18

2021-10-29T14:18

2021-10-29T20:12

происшествия

саратовская область

валерий рашкин

сергей обухов

госдума рф

кпрф

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В КПРФ считают, что инцидент с убитым лосем в Саратовской области является "грандиозной провокацией" против депутата Госдумы Валерия Рашкина, несмотря на видео со словами самого Рашкина с места происшествия, заявил в пятницу РИА Новости секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что депутат от КПРФ Рашкин пойман в регионе с тушей убитого лося в машине. Дело о незаконной охоте возбудили после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей, сообщили в ГУ МВД региона."Во-первых, очевидно, что это грандиозная провокация против Рашкина. Второе, связи с Рашкиным нет, это вообще незаконное задержание депутата Госдумы, я думаю, надо будет обращаться к генеральному прокурору по этому поводу", - сказал Обухов.По его словам, ему удалось только "на 10 секунд" связаться с Рашкиным, выяснилось, что он в окружении полицейских, после чего сразу же связь прервалась.При этом на видео с места задержания сам Рашкин представляется полностью, называет свои фамилию, имя и отчество, говорит о том, что он депутат Госдумы от фракции КПРФ. На видео он отвечает на вопрос о том, почему - вопреки норме закона - не сообщил о том, что нашел тушу лося: "Сейчас сообщим". В ответ правоохранители, работающие на месте происшествия, говорят ему: "Уже поздно, уже мы будем сообщать".

https://ria.ru/20211029/los-1756861113.html

саратовская область

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Комментарий депутата Госдумы Рашкина после задержания нетрезвым с тушей лося в багажнике В саратовской полиции сообщают, что прибывшие сегодня ночью на место после сообщений о выстрелах правоохранители нашли там машину под управлением мужчины 1955 года рождения. В машине были фрагменты туши лося, топор и 2 ножа со следами крови. Водитель пояснил, что они вместе с находившимся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного лося и решили ее разделать. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался - был составлен административный протокол (статья 12.26 КоАП). Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба (пункта "а" части 1 уголовной статьи 258, до 2 лет колонии 2021-10-29T14:18 true PT2M26S

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происшествия, саратовская область, валерий рашкин, сергей обухов, госдума рф, кпрф, дело о незаконной охоте с участием рашкина