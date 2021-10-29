https://ria.ru/20211029/rak-1756955879.html

Назван ранний "пахучий" симптом рака

Назван ранний "пахучий" симптом рака поджелудочной железы - РИА Новости, 29.10.2021

Назван ранний "пахучий" симптом рака

Рак поджелудочной железы очень трудно обнаружить на ранних стадиях, но есть симптом, проявляющийся уже в начале болезни, заявили в американской онкологической... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T22:22

2021-10-29T22:22

2021-10-29T23:49

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Рак поджелудочной железы очень трудно обнаружить на ранних стадиях, но есть симптом, проявляющийся уже в начале болезни, заявили в американской онкологической клинике Coastal Cancer Center, пишет Express.Специалисты объяснили, что в некоторых случаях опухоль не дает пищеварительным ферментам попасть в кишечник, из-за чего тот не в состоянии переварить жирную пищу."В результате в кал попадают рыхлые, пахучие примеси из-за излишков жира", — добавили врачи.Онкологи отметили, что этот симптом часто проявляется на ранних стадиях заболевания, но его упускают из вида.Также при раке поджелудочной железы могут желтеть глазные белки и кожа, а моча — становиться слишком светлой или темной. Пациенты могут испытывать отсутствие аппетита, терять вес, чувствовать усталость и жар.

https://ria.ru/20211028/rak-1756770537.html

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