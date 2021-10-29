https://ria.ru/20211029/rak-1756955879.html
Назван ранний "пахучий" симптом рака
Назван ранний "пахучий" симптом рака поджелудочной железы - РИА Новости, 29.10.2021
Назван ранний "пахучий" симптом рака
Рак поджелудочной железы очень трудно обнаружить на ранних стадиях, но есть симптом, проявляющийся уже в начале болезни, заявили в американской онкологической... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T22:22
2021-10-29T22:22
2021-10-29T23:49
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здоровье - общество
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Рак поджелудочной железы очень трудно обнаружить на ранних стадиях, но есть симптом, проявляющийся уже в начале болезни, заявили в американской онкологической клинике Coastal Cancer Center, пишет Express.Специалисты объяснили, что в некоторых случаях опухоль не дает пищеварительным ферментам попасть в кишечник, из-за чего тот не в состоянии переварить жирную пищу."В результате в кал попадают рыхлые, пахучие примеси из-за излишков жира", — добавили врачи.Онкологи отметили, что этот симптом часто проявляется на ранних стадиях заболевания, но его упускают из вида.Также при раке поджелудочной железы могут желтеть глазные белки и кожа, а моча — становиться слишком светлой или темной. Пациенты могут испытывать отсутствие аппетита, терять вес, чувствовать усталость и жар.
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общество, здоровье - общество
22:22 29.10.2021 (обновлено: 23:49 29.10.2021)
Назван ранний "пахучий" симптом рака поджелудочной железы
Американские врачи назвали ранний "пахучий" симптом рака поджелудочной железы
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Рак поджелудочной железы очень трудно обнаружить на ранних стадиях, но есть симптом, проявляющийся уже в начале болезни, заявили в американской онкологической клинике Coastal Cancer Center, пишет Express
.
Специалисты объяснили, что в некоторых случаях опухоль не дает пищеварительным ферментам попасть в кишечник, из-за чего тот не в состоянии переварить жирную пищу.
"В результате в кал попадают рыхлые, пахучие примеси из-за излишков жира", — добавили врачи.
Онкологи отметили, что этот симптом часто проявляется на ранних стадиях заболевания, но его упускают из вида.
Также при раке поджелудочной железы могут желтеть глазные белки и кожа, а моча — становиться слишком светлой или темной. Пациенты могут испытывать отсутствие аппетита, терять вес, чувствовать усталость и жар.