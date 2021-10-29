https://ria.ru/20211029/qr-kod-1756849259.html

В Петербурге упростят получение QR-кода для жителей старше 60 лет

В Петербурге упростят получение QR-кода для жителей старше 60 лет - РИА Новости, 29.10.2021

В Петербурге упростят получение QR-кода для жителей старше 60 лет

Жители Петербурга старше 60 лет смогут получить сертификат о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании не только через портал госуслуг, но и при... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:29

2021-10-29T13:29

2021-10-29T13:29

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861009_0:151:2935:1802_1920x0_80_0_0_941fbf4e2e4545b512146c5f6704e5fa.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Жители Петербурга старше 60 лет смогут получить сертификат о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании не только через портал госуслуг, но и при обращении в поликлинику, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский."Обновлены методические рекомендации по введению QR-кодов в Петербурге. В частности, лица старше 60 лет смогут предъявить вместо QR-кода бумажный сертификат о вакцинации", - написал Пиотровский в своем Telegram-канале.Согласно обновленной версии этих рекомендаций, "сертификат на бумажном носителе с подписью врача и печатью врача или медицинской организации равнозначен QR-коду, полученному с использованием портала "Государственные и муниципальные услуги в Санкт-Петербурге", а также единого портала госуслуг.В Петербурге с субботы QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании понадобятся, в частности, для посещения музеев, театров, кинотеатров, а также для заселения в гостиницы. С 1 ноября QR-коды нужны и для посещения спортивных и конгрессно-выставочных мероприятий численностью более 40 человек.С 15 ноября эти требования распространяются на посещение бассейнов, фитнес-клубов и развлекательных заведений, с 1 декабря – заведений общепита и магазинов, за исключением продовольственных.

https://ria.ru/20211028/meropriyatiya-1756762545.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии