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В Сахалинской области не планируют вводить QR-коды

В Сахалинской области не планируют вводить QR-коды - РИА Новости, 29.10.2021

В Сахалинской области не планируют вводить QR-коды

Вводить практику применения QR-кодов в Сахалинской области пока не планируют в связи с относительно стабильной эпидобстановкой, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:11

2021-10-29T11:11

2021-10-29T11:11

распространение коронавируса

общество

сахалинская область

республика алтай

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 окт - РИА Новости. Вводить практику применения QR-кодов в Сахалинской области пока не планируют в связи с относительно стабильной эпидобстановкой, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.Всего три региона пока не ввели использование QR-кодов на своей территории - Республика Алтай, Хакасия и Сахалинская область."По информации сахалинского управления Роспотребнадзора, в связи с относительно стабильной эпидобстановкой на островах другие ограничения вводиться на данном этапе не будут", - сообщили в пресс-службе, отметив, что единственное новое ограничение - запрет на проведение массовых мероприятий на открытых площадках с 30 октября по 30 ноября.Правительство области ранее объявило, что предприятия общепита и зрелищной индустрии не будут работать с 23.00 до 06.00 во время не рабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Остальные меры носят рекомендательное характер.За последние сутки на Сахалине и Курилах коронавирусом заразились 89 человек. Лечение проходит 481 человек, из которых 351 в стационаре. В регионе свободны 225 коек.

сахалинская область

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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