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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/qr-kod-1756811444.html
В Сахалинской области не планируют вводить QR-коды
В Сахалинской области не планируют вводить QR-коды - РИА Новости, 29.10.2021
В Сахалинской области не планируют вводить QR-коды
Вводить практику применения QR-кодов в Сахалинской области пока не планируют в связи с относительно стабильной эпидобстановкой, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:11
2021-10-29T11:11
распространение коронавируса
общество
сахалинская область
республика алтай
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 окт - РИА Новости. Вводить практику применения QR-кодов в Сахалинской области пока не планируют в связи с относительно стабильной эпидобстановкой, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.Всего три региона пока не ввели использование QR-кодов на своей территории - Республика Алтай, Хакасия и Сахалинская область."По информации сахалинского управления Роспотребнадзора, в связи с относительно стабильной эпидобстановкой на островах другие ограничения вводиться на данном этапе не будут", - сообщили в пресс-службе, отметив, что единственное новое ограничение - запрет на проведение массовых мероприятий на открытых площадках с 30 октября по 30 ноября.Правительство области ранее объявило, что предприятия общепита и зрелищной индустрии не будут работать с 23.00 до 06.00 во время не рабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Остальные меры носят рекомендательное характер.За последние сутки на Сахалине и Курилах коронавирусом заразились 89 человек. Лечение проходит 481 человек, из которых 351 в стационаре. В регионе свободны 225 коек.
сахалинская область
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общество, сахалинская область, республика алтай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:11 29.10.2021
 
В Сахалинской области не планируют вводить QR-коды

Власти Сахалинской области пока не планируют вводить систему QR-кодов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 окт - РИА Новости. Вводить практику применения QR-кодов в Сахалинской области пока не планируют в связи с относительно стабильной эпидобстановкой, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.
Всего три региона пока не ввели использование QR-кодов на своей территории - Республика Алтай, Хакасия и Сахалинская область.
"По информации сахалинского управления Роспотребнадзора, в связи с относительно стабильной эпидобстановкой на островах другие ограничения вводиться на данном этапе не будут", - сообщили в пресс-службе, отметив, что единственное новое ограничение - запрет на проведение массовых мероприятий на открытых площадках с 30 октября по 30 ноября.
Правительство области ранее объявило, что предприятия общепита и зрелищной индустрии не будут работать с 23.00 до 06.00 во время не рабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Остальные меры носят рекомендательное характер.
За последние сутки на Сахалине и Курилах коронавирусом заразились 89 человек. Лечение проходит 481 человек, из которых 351 в стационаре. В регионе свободны 225 коек.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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Распространение коронавирусаОбществоСахалинская областьРеспублика АлтайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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