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В Курганской области введут QR-коды для посещения общественных мест

В Курганской области введут QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 29.10.2021

В Курганской области введут QR-коды для посещения общественных мест

Система QR-кодов для посещения общественных мест, в том числе торговых центров и заведений общепита, вводится в Курганской области с 1 ноября, сообщает... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T09:48

2021-10-29T09:48

2021-10-29T09:48

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вакцинация россиян от covid-19

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Система QR-кодов для посещения общественных мест, в том числе торговых центров и заведений общепита, вводится в Курганской области с 1 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона."С 1 ноября граждане от 18 лет и старше могут посещать организации… только при предъявлении документа, удостоверяющего личность и одного из следующих документов в электронном или бумажном виде: QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, медицинского документа о перенесенном не ранее шести месяцев назад заболевании коронавирусом, результатов отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов назад", - говорится в сообщении.Отмечается, что QR-коды будут необходимы для посещения салонов красоты, парикмахерских, косметических и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, прачечных и химчисток, а также торговых центров, учреждений культуры и спорта, гостиниц и заведений общепита.Также с 30 октября по 7 ноября в области вводится обязательная самоизоляция для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных, либо переболевших коронавирусом в течение последних полугода. На аналогичный срок полностью будет прекращена работа кафе и ресторанов в торговых центрах Курганской области, в остальных заведениях общественного питания приостановлено проведение развлекательных мероприятий, а на банкетах и поминальных обедах смогут присутствовать не более 10 человек.Помимо этого, в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября приостанавливается проведение спектаклей, концертов и спортивных мероприятий, а также предоставление услуг дополнительного образования в оффлайн-формате.

курганская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, курганская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19