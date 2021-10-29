https://ria.ru/20211029/putin-1756943261.html

Путин анонсировал совещания в Сочи

Путин анонсировал совещания в Сочи - РИА Новости, 29.10.2021

Путин анонсировал совещания в Сочи

Президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным сообщил, что планирует провести совещания в... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:36

2021-10-29T20:36

2021-10-29T20:36

сочи

владимир путин

дмитрий песков

юрий чиханчин

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным сообщил, что планирует провести совещания в Сочи, на которых в том числе будет обсуждаться тема исполнения госконтрактов."У нас будут совещания в Сочи. Опять будем говорить именно об этом, о стоимости изделий", - сказал Путин, комментируя доклад Чиханчина о проблемах с порядком раскрытия структуры цены контрактов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 октября сообщил журналистам, что Путин планирует провести серию военных совещаний в Сочи.

https://ria.ru/20211029/putin-1756862891.html

сочи

россия

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сочи, владимир путин, дмитрий песков, юрий чиханчин, россия