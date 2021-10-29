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Президент Финляндии назвал дискуссию с Путиным интенсивной
Президент Финляндии назвал дискуссию с Путиным интенсивной - РИА Новости, 29.10.2021
Президент Финляндии назвал дискуссию с Путиным интенсивной
Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, что они обсудили взаимную торговлю, борьбу с коронавирусом... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T18:48
2021-10-29T18:48
2021-10-29T18:48
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 окт — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, что они обсудили взаимную торговлю, борьбу с коронавирусом и возможность проведения саммита по безопасности к 50-летию ОБСЕ в финской столице в 2025 году.Ранее сообщалось, что 11-я встреча президентов РФ и Финляндии прошла в пятницу в Кремле."Обсуждал с Путиным "дух Хельсинки" (конференцию к 50-летию ОБСЕ в 2025 году) и что было бы важно укрепить хотя бы минимальный уровень взаимного доверия в международном порядке", - отметил финский президент на брифинге для финской прессы.По его словам, трехчасовая дискуссия была интенсивной, а темы также включали обсуждение взаимной торговли и ситуацию с коронавирусом, которая нашла отражение в том числе при организации данного мероприятия.Также президенты обсудили решение правительства России ограничить импорт необработанной древесины, в том числе по Сайменскому каналу, с 1 ноября."Путин обещал обсудить этот вопрос с российским правительством", - отметил президент Финляндии.Среди прочего, по словам Ниинистё, российского лидера особенно беспокоит судьба иранской ядерной сделки и ее последствия для региона.
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финляндия, владимир путин, евросоюз, саули ниинисте, обсе, россия
Президент Финляндии назвал дискуссию с Путиным интенсивной
Президент Финляндии о встрече с Путиным: важно укрепить минимальный уровень доверия
ХЕЛЬСИНКИ, 29 окт — РИА Новости.
Президент Финляндии Саули Ниинистё
рассказал после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным
, что они обсудили взаимную торговлю, борьбу с коронавирусом и возможность проведения саммита по безопасности к 50-летию ОБСЕ
в финской столице в 2025 году.
Ранее сообщалось, что 11-я встреча президентов РФ и Финляндии прошла в пятницу в Кремле.
"Обсуждал с Путиным "дух Хельсинки" (конференцию к 50-летию ОБСЕ в 2025 году) и что было бы важно укрепить хотя бы минимальный уровень взаимного доверия в международном порядке", - отметил финский президент на брифинге для финской прессы.
По его словам, трехчасовая дискуссия была интенсивной, а темы также включали обсуждение взаимной торговли и ситуацию с коронавирусом, которая нашла отражение в том числе при организации данного мероприятия.
Также президенты обсудили решение правительства России
ограничить импорт необработанной древесины, в том числе по Сайменскому каналу, с 1 ноября.
"Путин обещал обсудить этот вопрос с российским правительством", - отметил президент Финляндии.
Среди прочего, по словам Ниинистё, российского лидера особенно беспокоит судьба иранской ядерной сделки и ее последствия для региона.