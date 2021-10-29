https://ria.ru/20211029/putin-1756924106.html

Президент Финляндии назвал дискуссию с Путиным интенсивной

Президент Финляндии назвал дискуссию с Путиным интенсивной - РИА Новости, 29.10.2021

Президент Финляндии назвал дискуссию с Путиным интенсивной

Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, что они обсудили взаимную торговлю, борьбу с коронавирусом... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:48

2021-10-29T18:48

2021-10-29T18:48

финляндия

владимир путин

евросоюз

саули ниинисте

обсе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756872981_0:376:2897:2006_1920x0_80_0_0_df768abe48fb9cf115ccaa096c153704.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 29 окт — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, что они обсудили взаимную торговлю, борьбу с коронавирусом и возможность проведения саммита по безопасности к 50-летию ОБСЕ в финской столице в 2025 году.Ранее сообщалось, что 11-я встреча президентов РФ и Финляндии прошла в пятницу в Кремле."Обсуждал с Путиным "дух Хельсинки" (конференцию к 50-летию ОБСЕ в 2025 году) и что было бы важно укрепить хотя бы минимальный уровень взаимного доверия в международном порядке", - отметил финский президент на брифинге для финской прессы.По его словам, трехчасовая дискуссия была интенсивной, а темы также включали обсуждение взаимной торговли и ситуацию с коронавирусом, которая нашла отражение в том числе при организации данного мероприятия.Также президенты обсудили решение правительства России ограничить импорт необработанной древесины, в том числе по Сайменскому каналу, с 1 ноября."Путин обещал обсудить этот вопрос с российским правительством", - отметил президент Финляндии.Среди прочего, по словам Ниинистё, российского лидера особенно беспокоит судьба иранской ядерной сделки и ее последствия для региона.

https://ria.ru/20211029/finlyandiya-1756867056.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, владимир путин, евросоюз, саули ниинисте, обсе, россия