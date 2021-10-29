https://ria.ru/20211029/putin-1756867924.html
Путин обсудил с президентом Финляндии сложности пандемии
Путин обсудил с президентом Финляндии сложности пандемии - РИА Новости, 29.10.2021
Путин обсудил с президентом Финляндии сложности пандемии
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё выразил уверенность в том, что обе страны в этом году смогут преодолеть урон,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:47
2021-10-29T14:47
2021-10-29T15:07
общество
финляндия
владимир путин
саули ниинисте
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё выразил уверенность в том, что обе страны в этом году смогут преодолеть урон, который был нанесен экономике, несмотря на все сложности пандемии."Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году мы можем преодолеть в значительной степени тот урон, который он (коронавирус) нанес нашим отношениям в сфере экономики", - сказал Путин.
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общество, финляндия, владимир путин, саули ниинисте, россия
14:47 29.10.2021 (обновлено: 15:07 29.10.2021)
Путин обсудил с президентом Финляндии сложности пандемии
Путин обсудил с главой Финляндии обсудил преодоление экономического урона из-за пандемии