https://ria.ru/20211029/putin-1756839176.html
Путин встретится с главой Росфинмониторинга
Путин встретится с главой Росфинмониторинга - РИА Новости, 29.10.2021
Путин встретится с главой Росфинмониторинга
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, тот доложит о работе... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:56
2021-10-29T12:56
2021-10-29T12:56
политика
финляндия
владимир путин
дмитрий песков
саули ниинисте
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, тот доложит о работе ведомства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В течение дня у президента ряд внутренних рабочих встреч, будет также публичная встреча. У президента будет руководитель нашей финансовой разведки Юрий Чиханчин. Тоже традиционно президент с ним встречается. Чиханчин докладывает о том, как работает служба в рамках своих компетенций", - сказал Песков.В первой половине дня у президента запланированы переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
https://ria.ru/20211029/putin-1756825324.html
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политика, финляндия, владимир путин, дмитрий песков, саули ниинисте, россия
Путин встретится с главой Росфинмониторинга
Путин встретится с главой Росфинмониторинга Чиханчиным