https://ria.ru/20211029/putin-1756839176.html

Путин встретится с главой Росфинмониторинга

Путин встретится с главой Росфинмониторинга - РИА Новости, 29.10.2021

Путин встретится с главой Росфинмониторинга

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, тот доложит о работе... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:56

2021-10-29T12:56

2021-10-29T12:56

политика

финляндия

владимир путин

дмитрий песков

саули ниинисте

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, тот доложит о работе ведомства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В течение дня у президента ряд внутренних рабочих встреч, будет также публичная встреча. У президента будет руководитель нашей финансовой разведки Юрий Чиханчин. Тоже традиционно президент с ним встречается. Чиханчин докладывает о том, как работает служба в рамках своих компетенций", - сказал Песков.В первой половине дня у президента запланированы переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

https://ria.ru/20211029/putin-1756825324.html

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политика, финляндия, владимир путин, дмитрий песков, саули ниинисте, россия