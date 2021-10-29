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Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи - РИА Новости, 29.10.2021
Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
Президент России Владимир Путин 30-31 октября примет участие по видеосвязи в саммите G20, где обсудят цифровую экономику, последствия пандемии и изменения... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:08
2021-10-29T12:09
в мире
владимир путин
большая двадцатка
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30-31 октября примет участие по видеосвязи в саммите G20, где обсудят цифровую экономику, последствия пандемии и изменения климата, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что 30-31 октября Путин примет участие в формате видеоконференции в проходящем под итальянским председательством саммите "Группы двадцати"."Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации", - говорится в сообщении.Добавляется, что также будет обсуждаться проблематика борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.
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в мире, владимир путин, большая двадцатка
12:08 29.10.2021 (обновлено: 12:09 29.10.2021)
 
Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи

Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи 30-31 октября

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30-31 октября примет участие по видеосвязи в саммите G20, где обсудят цифровую экономику, последствия пандемии и изменения климата, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что 30-31 октября Путин примет участие в формате видеоконференции в проходящем под итальянским председательством саммите "Группы двадцати".
"Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации", - говорится в сообщении.
Добавляется, что также будет обсуждаться проблематика борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 15:45
Лавров примет участие в саммите G20 в Риме
 
В миреВладимир ПутинБольшая двадцатка
 
 
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