https://ria.ru/20211029/putin-1756825324.html

Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи

Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи - РИА Новости, 29.10.2021

Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи

Президент России Владимир Путин 30-31 октября примет участие по видеосвязи в саммите G20, где обсудят цифровую экономику, последствия пандемии и изменения... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:08

2021-10-29T12:08

2021-10-29T12:09

в мире

владимир путин

большая двадцатка

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30-31 октября примет участие по видеосвязи в саммите G20, где обсудят цифровую экономику, последствия пандемии и изменения климата, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что 30-31 октября Путин примет участие в формате видеоконференции в проходящем под итальянским председательством саммите "Группы двадцати"."Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации", - говорится в сообщении.Добавляется, что также будет обсуждаться проблематика борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.

https://ria.ru/20211028/sammit-1756696857.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин, большая двадцатка