https://ria.ru/20211029/putin-1756817089.html

Путин проведет переговоры с президентом Финляндии

Путин проведет переговоры с президентом Финляндии - РИА Новости, 29.10.2021

Путин проведет переговоры с президентом Финляндии

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё, который посещает Россию с рабочим визитом. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:38

2021-10-29T11:38

2021-10-29T11:43

владимир путин

россия

в мире

йенс столтенберг

финляндия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

воз

денис мантуров

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МОСКВА/ХЕЛЬСИНКИ, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё, который посещает Россию с рабочим визитом.Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны обсудят взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной областях, а также международную повестку. Как сообщила канцелярия финского главы, на официальных переговорах в Кремле в пятницу, 29 октября, Ниинистё и Путин, помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, обсудят региональные и международные вопросы.В последний раз президенты встречались 21 августа 2019 года, когда Путин посетил Финляндию. В том же году они виделись в апреле в Петербурге на международном форуме "Арктика – территория диалога". Контакты лидеров стран были в августе 2018 года в Сочи и 16 июля того же года в Хельсинки. График регулярных личных встреч нарушился в 2020 году в результате пандемии коронавируса. Тем не менее телефонные переговоры Путина и Ниинистё не прекращались.Последний телефонный разговор лидеров состоялся в сентябре этого года. Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, Путин и Ниинистё обсудили, в частности, ситуацию в Афганистане, арктические инициативы, европейскую безопасность и стратегическую автономию ЕС. Президенты также продолжили дискуссию о возможной конференции ОБСЕ в Хельсинки в 2025 году и договорились о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях.В качестве президента Финляндии Ниинистё приезжает в Россию в 11-й раз.Диалог стран: прагматичный подходЭтой осенью Ниинистё на семинаре, посвященном 60-летию национального Института внешней политики, призвал европейские страны изменить политику по отношению к России и начать выстраивать диалог с Москвой. В октябре генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Хельсинки с Ниинистё заявил, что Финляндия, как близкий партнер НАТО и как важная региональная страна, могла бы способствовать налаживаю диалога альянса с Россией. Он также отметил, что у Финляндии в отношении России сложился "прагматичный подход". За "прагматичный подход" к проекту "Северный поток — 2" Ниинистё ранее благодарил и президент Путин. Говоря о характере и уровне российско-финляндских отношений в целом, российский лидер согласился с высокой оценкой, которую им дал Ниинистё.Россия и Финляндия поддерживают интенсивные политические контакты, развиваются и торгово-экономические связи двух стран, действует межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. На ее последнем заседании, где обсуждалось сотрудничество двух стран в экономике, промышленности, энергетике и транспорте, глава российского Минпромторга Денис Мантуров, в частности, заявил, что Россия в течение двух лет готова организовать поставки "зеленого" водорода в Финляндию. Он также заявил журналистам, что РФ видит перспективы сотрудничества с Финляндией не только по поставке оборудования, но и по участию в капитале финских компаний в российской деревообработке. Россия традиционно выступает основным поставщиком древесины в Финляндию, на российские поставки, по данным за первый квартал, приходилось 70% всех поставок.Финляндия занимает 14-е место среди стран-партнеров в российском внешнеторговом обороте и в экспорте товаров. Российско-финский товарооборот составил 6,8 миллиарда долларов за первые семь месяцев этого года, увеличившись на 18,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, об этом в сентябре сообщили РИА Новости в торговом представительстве РФ в Финляндии. Объем экспорта российских товаров в Финляндию в стоимостном выражении составил 4,8 миллиарда долларов, что на 15,5% больше, чем в январе-июле 2020 года. Россия и Финляндия также сотрудничают в культурно-гуманитарной сфере и в области охраны окружающей среды.Железнодорожное сообщение между РФ и Финляндией было закрыто в марте 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Въезд в Финляндию разрешен всем, кто привит вакцинами, одобренными ВОЗ или европейским медицинским регулятором. Российских вакцин среди них нет. Также Финляндия разрешает въезд из тех стран, где уровень заболевания коронавирусом, по мнению финских специалистов, минимален. Список этих стран пересматривается дважды в месяц. Финский железнодорожный оператор VR Group сообщал, что надеется возобновить сообщение с Россией в декабре - к рождественско-новогоднему сезону. Существует предварительная договоренность с финской стороной об открытии движения двумя парами поездов с 12 декабря 2021 года.Ранее правительство России сняло ограничения на въезд в РФ через воздушные пункты пропуска на государственной границе для граждан Финляндии, а также граждан иных государств и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в Финляндии.

https://ria.ru/20211003/finlyandiya-1752840622.html

https://ria.ru/20211029/otnosheniya-1756676252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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