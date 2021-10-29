Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/putin-1756817089.html
Путин проведет переговоры с президентом Финляндии
Путин проведет переговоры с президентом Финляндии - РИА Новости, 29.10.2021
Путин проведет переговоры с президентом Финляндии
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё, который посещает Россию с рабочим визитом. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:38
2021-10-29T11:43
владимир путин
россия
в мире
йенс столтенберг
финляндия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
воз
денис мантуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756504221_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_15b6e82ad3f93c55f611e939e2c514b8.jpg
МОСКВА/ХЕЛЬСИНКИ, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё, который посещает Россию с рабочим визитом.Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны обсудят взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной областях, а также международную повестку. Как сообщила канцелярия финского главы, на официальных переговорах в Кремле в пятницу, 29 октября, Ниинистё и Путин, помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, обсудят региональные и международные вопросы.В последний раз президенты встречались 21 августа 2019 года, когда Путин посетил Финляндию. В том же году они виделись в апреле в Петербурге на международном форуме "Арктика – территория диалога". Контакты лидеров стран были в августе 2018 года в Сочи и 16 июля того же года в Хельсинки. График регулярных личных встреч нарушился в 2020 году в результате пандемии коронавируса. Тем не менее телефонные переговоры Путина и Ниинистё не прекращались.Последний телефонный разговор лидеров состоялся в сентябре этого года. Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, Путин и Ниинистё обсудили, в частности, ситуацию в Афганистане, арктические инициативы, европейскую безопасность и стратегическую автономию ЕС. Президенты также продолжили дискуссию о возможной конференции ОБСЕ в Хельсинки в 2025 году и договорились о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях.В качестве президента Финляндии Ниинистё приезжает в Россию в 11-й раз.Диалог стран: прагматичный подходЭтой осенью Ниинистё на семинаре, посвященном 60-летию национального Института внешней политики, призвал европейские страны изменить политику по отношению к России и начать выстраивать диалог с Москвой. В октябре генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Хельсинки с Ниинистё заявил, что Финляндия, как близкий партнер НАТО и как важная региональная страна, могла бы способствовать налаживаю диалога альянса с Россией. Он также отметил, что у Финляндии в отношении России сложился "прагматичный подход". За "прагматичный подход" к проекту "Северный поток — 2" Ниинистё ранее благодарил и президент Путин. Говоря о характере и уровне российско-финляндских отношений в целом, российский лидер согласился с высокой оценкой, которую им дал Ниинистё.Россия и Финляндия поддерживают интенсивные политические контакты, развиваются и торгово-экономические связи двух стран, действует межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. На ее последнем заседании, где обсуждалось сотрудничество двух стран в экономике, промышленности, энергетике и транспорте, глава российского Минпромторга Денис Мантуров, в частности, заявил, что Россия в течение двух лет готова организовать поставки "зеленого" водорода в Финляндию. Он также заявил журналистам, что РФ видит перспективы сотрудничества с Финляндией не только по поставке оборудования, но и по участию в капитале финских компаний в российской деревообработке. Россия традиционно выступает основным поставщиком древесины в Финляндию, на российские поставки, по данным за первый квартал, приходилось 70% всех поставок.Финляндия занимает 14-е место среди стран-партнеров в российском внешнеторговом обороте и в экспорте товаров. Российско-финский товарооборот составил 6,8 миллиарда долларов за первые семь месяцев этого года, увеличившись на 18,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, об этом в сентябре сообщили РИА Новости в торговом представительстве РФ в Финляндии. Объем экспорта российских товаров в Финляндию в стоимостном выражении составил 4,8 миллиарда долларов, что на 15,5% больше, чем в январе-июле 2020 года. Россия и Финляндия также сотрудничают в культурно-гуманитарной сфере и в области охраны окружающей среды.Железнодорожное сообщение между РФ и Финляндией было закрыто в марте 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Въезд в Финляндию разрешен всем, кто привит вакцинами, одобренными ВОЗ или европейским медицинским регулятором. Российских вакцин среди них нет. Также Финляндия разрешает въезд из тех стран, где уровень заболевания коронавирусом, по мнению финских специалистов, минимален. Список этих стран пересматривается дважды в месяц. Финский железнодорожный оператор VR Group сообщал, что надеется возобновить сообщение с Россией в декабре - к рождественско-новогоднему сезону. Существует предварительная договоренность с финской стороной об открытии движения двумя парами поездов с 12 декабря 2021 года.Ранее правительство России сняло ограничения на въезд в РФ через воздушные пункты пропуска на государственной границе для граждан Финляндии, а также граждан иных государств и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в Финляндии.
https://ria.ru/20211003/finlyandiya-1752840622.html
https://ria.ru/20211029/otnosheniya-1756676252.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756504221_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_a5b20ea5695be2090e5472844f2c7a02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, россия, в мире, йенс столтенберг, финляндия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), воз, денис мантуров, саули ниинисте, обсе, северный поток — 2
11:38 29.10.2021 (обновлено: 11:43 29.10.2021)
 
Путин проведет переговоры с президентом Финляндии

Владимир Путин проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА/ХЕЛЬСИНКИ, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё, который посещает Россию с рабочим визитом.
Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны обсудят взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной областях, а также международную повестку. Как сообщила канцелярия финского главы, на официальных переговорах в Кремле в пятницу, 29 октября, Ниинистё и Путин, помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, обсудят региональные и международные вопросы.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 05:11
В МИД оценили слова президента Финляндии о налаживании диалога с Россией
В последний раз президенты встречались 21 августа 2019 года, когда Путин посетил Финляндию. В том же году они виделись в апреле в Петербурге на международном форуме "Арктика – территория диалога". Контакты лидеров стран были в августе 2018 года в Сочи и 16 июля того же года в Хельсинки. График регулярных личных встреч нарушился в 2020 году в результате пандемии коронавируса. Тем не менее телефонные переговоры Путина и Ниинистё не прекращались.
Последний телефонный разговор лидеров состоялся в сентябре этого года. Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, Путин и Ниинистё обсудили, в частности, ситуацию в Афганистане, арктические инициативы, европейскую безопасность и стратегическую автономию ЕС. Президенты также продолжили дискуссию о возможной конференции ОБСЕ в Хельсинки в 2025 году и договорились о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях.
В качестве президента Финляндии Ниинистё приезжает в Россию в 11-й раз.

Диалог стран: прагматичный подход

Этой осенью Ниинистё на семинаре, посвященном 60-летию национального Института внешней политики, призвал европейские страны изменить политику по отношению к России и начать выстраивать диалог с Москвой. В октябре генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Хельсинки с Ниинистё заявил, что Финляндия, как близкий партнер НАТО и как важная региональная страна, могла бы способствовать налаживаю диалога альянса с Россией. Он также отметил, что у Финляндии в отношении России сложился "прагматичный подход". За "прагматичный подход" к проекту "Северный поток — 2" Ниинистё ранее благодарил и президент Путин. Говоря о характере и уровне российско-финляндских отношений в целом, российский лидер согласился с высокой оценкой, которую им дал Ниинистё.
Россия и Финляндия поддерживают интенсивные политические контакты, развиваются и торгово-экономические связи двух стран, действует межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. На ее последнем заседании, где обсуждалось сотрудничество двух стран в экономике, промышленности, энергетике и транспорте, глава российского Минпромторга Денис Мантуров, в частности, заявил, что Россия в течение двух лет готова организовать поставки "зеленого" водорода в Финляндию. Он также заявил журналистам, что РФ видит перспективы сотрудничества с Финляндией не только по поставке оборудования, но и по участию в капитале финских компаний в российской деревообработке. Россия традиционно выступает основным поставщиком древесины в Финляндию, на российские поставки, по данным за первый квартал, приходилось 70% всех поставок.
Финляндия занимает 14-е место среди стран-партнеров в российском внешнеторговом обороте и в экспорте товаров. Российско-финский товарооборот составил 6,8 миллиарда долларов за первые семь месяцев этого года, увеличившись на 18,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, об этом в сентябре сообщили РИА Новости в торговом представительстве РФ в Финляндии. Объем экспорта российских товаров в Финляндию в стоимостном выражении составил 4,8 миллиарда долларов, что на 15,5% больше, чем в январе-июле 2020 года. Россия и Финляндия также сотрудничают в культурно-гуманитарной сфере и в области охраны окружающей среды.
Железнодорожное сообщение между РФ и Финляндией было закрыто в марте 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Въезд в Финляндию разрешен всем, кто привит вакцинами, одобренными ВОЗ или европейским медицинским регулятором. Российских вакцин среди них нет. Также Финляндия разрешает въезд из тех стран, где уровень заболевания коронавирусом, по мнению финских специалистов, минимален. Список этих стран пересматривается дважды в месяц. Финский железнодорожный оператор VR Group сообщал, что надеется возобновить сообщение с Россией в декабре - к рождественско-новогоднему сезону. Существует предварительная договоренность с финской стороной об открытии движения двумя парами поездов с 12 декабря 2021 года.
Ранее правительство России сняло ограничения на въезд в РФ через воздушные пункты пропуска на государственной границе для граждан Финляндии, а также граждан иных государств и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в Финляндии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинисте. 2019 год - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
04:04
Межгосударственные отношения России и Финляндии
 
Владимир ПутинРоссияВ миреЙенс СтолтенбергФинляндияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ВОЗДенис МантуровСаули НиинистеОБСЕСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:33Слуцкий оценил заявление Пентагона о поставках вооружения Украине
12:32Жители севера Сирии обеспокоились из-за вероятной военной операции Турции
12:31Главред "русского домена Meta" готов к предложениям Цукерберга
12:28Нижегородская полиция разыскала водителя, задавившего двух пешеходов
12:27В Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке Белянина
12:26Замглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в Судане
12:24Появилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лося
12:21Опрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду
12:21В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов
12:20В Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов
12:17В Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинации
12:17ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта
12:12Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным
12:08Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
12:04На Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птиц
12:04Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения
12:02В Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19
12:00В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки
12:00Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%
11:53Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык
Лента новостейМолния
Слуцкий оценил заявление Пентагона о поставках вооружения УкраинеЖители севера Сирии обеспокоились из-за вероятной военной операции ТурцииГлавред "русского домена Meta" готов к предложениям ЦукербергаНижегородская полиция разыскала водителя, задавившего двух пешеходовВ Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке БелянинаЗамглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в СуданеПоявилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лосяОпрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикаловВ Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодовВ Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинацииФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахтаПотерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарнымПутин примет участие в саммите G20 по видеосвязиНа Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птицКосмонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общенияВ Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажиркиУровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык