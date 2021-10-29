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Пушкова шокировала просьба Польши
Пушков припомнил Польше ее политику после просьбы снизить цены на газ - РИА Новости, 29.10.2021
Пушкова шокировала просьба Польши
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу польского газового концерна PGNiG к России о снижении цен на поставляемый газ. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T01:14
2021-10-29T01:14
в мире
польша
алексей пушков
газпром
pgnig
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу польского газового концерна PGNiG к России о снижении цен на поставляемый газ.PGNiG ранее направила соответствующее письмо "Газпрому", обосновав это беспрецедентным скачком на европейском оптовом рынке."Очень странно выглядит письмо от польского концерна PGNIG к "Газпрому" с просьбой снизить цену на газ по Ямальскому контракту", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Сенатор напомнил, что официальная Варшава позиционирует себя как "тотальный противник России по газовым вопросам". Кроме того, Польша активно противодействовала строительству газопровода "Северный поток — 2", а также планирует прекратить закупки российского газа после 2022 года, отметил он."Она ведет борьбу против России на всех международных площадках &lt;...&gt; И такая страна просит нас о снижении цены? Можно с уверенностью сказать: какое бы решение ни было принято, признательности не будет. В антироссийской позиции Польши ничто не изменится ни на йоту", - подчеркнул Пушков.Долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки до десяти миллиардов кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, концерн обязан купить не менее 8,7 миллиарда кубометров в год. Контракт действует до конца 2022 года. Руководство Польши неоднократно заявляло, что не намерено его продлевать.
https://radiosputnik.ria.ru/20211028/polsha-1756696595.html
https://ria.ru/20211028/gaz-1756710432.html
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в мире, польша, алексей пушков, газпром, pgnig, северный поток — 2, россия
01:14 29.10.2021
 
Пушков припомнил Польше ее политику после просьбы снизить цены на газ

Сенатор Пушков припомнил Польше ее политику после просьбы к "Газпрому" снизить цены на газ

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу польского газового концерна PGNiG к России о снижении цен на поставляемый газ.
PGNiG ранее направила соответствующее письмо "Газпрому", обосновав это беспрецедентным скачком на европейском оптовом рынке.
Рабочие на газораспределительной станции компании PGNiG под Варшавой, Польша - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 15:44Сказано в эфире
"Уникальные ребята". Эксперт прокомментировал просьбу Польши к "Газпрому"
"Очень странно выглядит письмо от польского концерна PGNIG к "Газпрому" с просьбой снизить цену на газ по Ямальскому контракту", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что официальная Варшава позиционирует себя как "тотальный противник России по газовым вопросам". Кроме того, Польша активно противодействовала строительству газопровода "Северный поток — 2", а также планирует прекратить закупки российского газа после 2022 года, отметил он.
"Она ведет борьбу против России на всех международных площадках <...> И такая страна просит нас о снижении цены? Можно с уверенностью сказать: какое бы решение ни было принято, признательности не будет. В антироссийской позиции Польши ничто не изменится ни на йоту", - подчеркнул Пушков.
Долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки до десяти миллиардов кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, концерн обязан купить не менее 8,7 миллиарда кубометров в год. Контракт действует до конца 2022 года. Руководство Польши неоднократно заявляло, что не намерено его продлевать.
Объект газопровода Ямал – Европа в городе Цеханув в Польше - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 16:38
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В миреПольшаАлексей ПушковГазпромPGNiGСеверный поток — 2Россия
 
 
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