Пушков припомнил Польше ее политику после просьбы снизить цены на газ
Сенатор Пушков припомнил Польше ее политику после просьбы к "Газпрому" снизить цены на газ
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу польского газового концерна PGNiG к России о снижении цен на поставляемый газ.
PGNiG ранее направила соответствующее письмо "Газпрому", обосновав это беспрецедентным скачком на европейском оптовом рынке.
"Очень странно выглядит письмо от польского концерна PGNIG к "Газпрому" с просьбой снизить цену на газ по Ямальскому контракту", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что официальная Варшава позиционирует себя как "тотальный противник России по газовым вопросам". Кроме того, Польша активно противодействовала строительству газопровода "Северный поток — 2", а также планирует прекратить закупки российского газа после 2022 года, отметил он.
"Она ведет борьбу против России на всех международных площадках <...> И такая страна просит нас о снижении цены? Можно с уверенностью сказать: какое бы решение ни было принято, признательности не будет. В антироссийской позиции Польши ничто не изменится ни на йоту", - подчеркнул Пушков.
Долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки до десяти миллиардов кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, концерн обязан купить не менее 8,7 миллиарда кубометров в год. Контракт действует до конца 2022 года. Руководство Польши неоднократно заявляло, что не намерено его продлевать.