https://ria.ru/20211029/pushkov-1756781003.html

Пушкова шокировала просьба Польши

Пушков припомнил Польше ее политику после просьбы снизить цены на газ - РИА Новости, 29.10.2021

Пушкова шокировала просьба Польши

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу польского газового концерна PGNiG к России о снижении цен на поставляемый газ. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T01:14

2021-10-29T01:14

2021-10-29T01:14

в мире

польша

алексей пушков

газпром

pgnig

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу польского газового концерна PGNiG к России о снижении цен на поставляемый газ.PGNiG ранее направила соответствующее письмо "Газпрому", обосновав это беспрецедентным скачком на европейском оптовом рынке."Очень странно выглядит письмо от польского концерна PGNIG к "Газпрому" с просьбой снизить цену на газ по Ямальскому контракту", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Сенатор напомнил, что официальная Варшава позиционирует себя как "тотальный противник России по газовым вопросам". Кроме того, Польша активно противодействовала строительству газопровода "Северный поток — 2", а также планирует прекратить закупки российского газа после 2022 года, отметил он."Она ведет борьбу против России на всех международных площадках <...> И такая страна просит нас о снижении цены? Можно с уверенностью сказать: какое бы решение ни было принято, признательности не будет. В антироссийской позиции Польши ничто не изменится ни на йоту", - подчеркнул Пушков.Долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки до десяти миллиардов кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, концерн обязан купить не менее 8,7 миллиарда кубометров в год. Контракт действует до конца 2022 года. Руководство Польши неоднократно заявляло, что не намерено его продлевать.

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/polsha-1756696595.html

https://ria.ru/20211028/gaz-1756710432.html

польша

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в мире, польша, алексей пушков, газпром, pgnig, северный поток — 2, россия