https://ria.ru/20211029/primore-1756791451.html
В Приморье ввели запрет на посещение кафе и спортзалов без QR-кода
В Приморье ввели запрет на посещение кафе и спортзалов без QR-кода - РИА Новости, 29.10.2021
В Приморье ввели запрет на посещение кафе и спортзалов без QR-кода
Власти Приморского края ужесточают антиковидные меры на фоне роста заболеваемости, с 30 октября местные жители смогут посещать спортзалы и кафе, учреждения... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T08:37
2021-10-29T08:37
2021-10-29T10:27
распространение коронавируса
приморский край
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Власти Приморского края ужесточают антиковидные меры на фоне роста заболеваемости, с 30 октября местные жители смогут посещать спортзалы и кафе, учреждения культуры и зрелищно-развлекательные мероприятия только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что с 15 ноября в Приморье вводят QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Позже власти уточнили, что до 1 января также можно будет предъявлять сертификат о вакцинации на бумажном носителе, отрицательный ПЦР-тест сроком не более 72 часов или справку о медотводе."В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по распространению COVID-19 в Приморье вновь будут ужесточены санитарно-эпидемиологические меры... с субботы, 30 октября. Теперь при посещений мест общепита, учреждений культуры и спорта граждане в обязательном порядке должны предъявлять QR-коды о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании, полученные через госуслуги", - говорится в сообщении.Отмечается, что приморцы, имеющие медотвод, смогут посещать общепит, спортзалы, культурные мероприятия "только при наличии справки определенного образца, выданной медучреждением".Установлены ограничения и на посещение общепита, в том числе ресторанов, баров и кафе с 23.00 до 6.00, когда будет разрешено только обслуживание "на вынос", за исключением расположенных в зданиях авто-, железнодорожных и морских вокзалов, аэропортов. Также вводится самоизоляция неработающих и невакцинированных граждан старше 60 лет.Приморье вторые сутки подряд устанавливает абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом - 275 случаев, всего с начала пандемии выявлено 75 677 случаев COVID-19, 67 142 человека выздоровели, 1 254 - умерли.Ранее в крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников.
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756476421.html
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приморский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
08:37 29.10.2021 (обновлено: 10:27 29.10.2021)
В Приморье ввели запрет на посещение кафе и спортзалов без QR-кода
В Приморье ввели запрет на посещение кафе и спортзалов без QR-кода с 30 октября
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости.
Власти Приморского края
ужесточают антиковидные меры на фоне роста заболеваемости, с 30 октября местные жители смогут посещать спортзалы и кафе, учреждения культуры и зрелищно-развлекательные мероприятия только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что с 15 ноября в Приморье вводят QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Позже власти уточнили, что до 1 января также можно будет предъявлять сертификат о вакцинации на бумажном носителе, отрицательный ПЦР-тест сроком не более 72 часов или справку о медотводе.
"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по распространению COVID-19 в Приморье вновь будут ужесточены санитарно-эпидемиологические меры... с субботы, 30 октября. Теперь при посещений мест общепита, учреждений культуры и спорта граждане в обязательном порядке должны предъявлять QR-коды о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании, полученные через госуслуги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приморцы, имеющие медотвод, смогут посещать общепит, спортзалы, культурные мероприятия "только при наличии справки определенного образца, выданной медучреждением".
Установлены ограничения и на посещение общепита, в том числе ресторанов, баров и кафе с 23.00 до 6.00, когда будет разрешено только обслуживание "на вынос", за исключением расположенных в зданиях авто-, железнодорожных и морских вокзалов, аэропортов. Также вводится самоизоляция неработающих и невакцинированных граждан старше 60 лет.
Приморье вторые сутки подряд устанавливает абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом - 275 случаев, всего с начала пандемии выявлено 75 677 случаев COVID-19, 67 142 человека выздоровели, 1 254 - умерли.
Ранее в крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников.