https://ria.ru/20211029/primore-1756791451.html

В Приморье ввели запрет на посещение кафе и спортзалов без QR-кода

В Приморье ввели запрет на посещение кафе и спортзалов без QR-кода - РИА Новости, 29.10.2021

В Приморье ввели запрет на посещение кафе и спортзалов без QR-кода

Власти Приморского края ужесточают антиковидные меры на фоне роста заболеваемости, с 30 октября местные жители смогут посещать спортзалы и кафе, учреждения... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T08:37

2021-10-29T08:37

2021-10-29T10:27

распространение коронавируса

приморский край

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e613d76371c045a9e456a4e8c721978e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Власти Приморского края ужесточают антиковидные меры на фоне роста заболеваемости, с 30 октября местные жители смогут посещать спортзалы и кафе, учреждения культуры и зрелищно-развлекательные мероприятия только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что с 15 ноября в Приморье вводят QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Позже власти уточнили, что до 1 января также можно будет предъявлять сертификат о вакцинации на бумажном носителе, отрицательный ПЦР-тест сроком не более 72 часов или справку о медотводе."В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по распространению COVID-19 в Приморье вновь будут ужесточены санитарно-эпидемиологические меры... с субботы, 30 октября. Теперь при посещений мест общепита, учреждений культуры и спорта граждане в обязательном порядке должны предъявлять QR-коды о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании, полученные через госуслуги", - говорится в сообщении.Отмечается, что приморцы, имеющие медотвод, смогут посещать общепит, спортзалы, культурные мероприятия "только при наличии справки определенного образца, выданной медучреждением".Установлены ограничения и на посещение общепита, в том числе ресторанов, баров и кафе с 23.00 до 6.00, когда будет разрешено только обслуживание "на вынос", за исключением расположенных в зданиях авто-, железнодорожных и морских вокзалов, аэропортов. Также вводится самоизоляция неработающих и невакцинированных граждан старше 60 лет.Приморье вторые сутки подряд устанавливает абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом - 275 случаев, всего с начала пандемии выявлено 75 677 случаев COVID-19, 67 142 человека выздоровели, 1 254 - умерли.Ранее в крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756476421.html

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм