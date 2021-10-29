https://ria.ru/20211029/prigovor-1756849162.html

Защита гендиректора ТЦ "Зимняя вишня" обжалует приговор

Защита гендиректора ТЦ "Зимняя вишня" обжалует приговор - РИА Новости, 29.10.2021

Защита гендиректора ТЦ "Зимняя вишня" обжалует приговор

Приговор гендиректору ТЦ "Зимняя вишня" Надежде Судденок чрезмерно строгий и будет обжалован, заявил РИА Новости ее адвокат Андрей Пропостин. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:29

2021-10-29T13:29

2021-10-29T13:37

пожар в торговом центре в кемерово

происшествия

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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КЕМЕРОВО, 29 окт – РИА Новости. Приговор гендиректору ТЦ "Зимняя вишня" Надежде Судденок чрезмерно строгий и будет обжалован, заявил РИА Новости ее адвокат Андрей Пропостин.Заводский районный суд Кемерово приговорил Судденок к 13,5 годам колонии по обвинению в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц" и "нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Гособвинение просило ей 14 лет лишения свободы."Она не гендиректор ТЦ "Зимняя вишня" и никогда ею не была. Она гендиректор двух фирм - арендаторов помещений в ТЦ. Я считаю, что он (приговор – ред.) чрезмерно строгий, несправедливый… Мы считаем, что такого сурового приговора быть не должно. И не должно быть двух статей одновременно, за одно и то же наказывают… Мы об этом в прениях и говорили – судите за нарушение требований пожарной безопасности, зачем здесь примешивать оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности?" – сказал Пропостин.Адвокат отметил, что Судденок одной из немногих обвиняемых возместила потерпевшим имущественный ущерб, более 300 тысяч рублей, и частично признала вину. "Будем подавать жалобу", – подытожил Пропостин.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

https://ria.ru/20211029/kemerovo-1756825754.html

https://ria.ru/20210930/pozhar-1752400467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в торговом центре в кемерово, происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия