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В Тамбовской области два человека погибли при пожаре в частном доме
В Тамбовской области два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 29.10.2021
В Тамбовской области два человека погибли при пожаре в частном доме
Два человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Тамбовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:21
2021-10-29T16:21
2021-10-29T16:21
происшествия
тамбовская область
пожары
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Тамбовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В населенном пункте Рада произошел пожар в одноэтажном деревянном частном жилом доме", - сказал собеседник агентства.По его словам, после локализации возгорания на площади 40 квадратных метров на месте ЧП обнаружены тела двух погибших. Работы по разбору завалов продолжаются.
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происшествия, тамбовская область, пожары, россия
В Тамбовской области два человека погибли при пожаре в частном доме
Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Тамбовской области