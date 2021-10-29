https://ria.ru/20211029/pozhar-1756887721.html

В Тамбовской области два человека погибли при пожаре в частном доме

В Тамбовской области два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 29.10.2021

В Тамбовской области два человека погибли при пожаре в частном доме

Два человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Тамбовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:21

2021-10-29T16:21

2021-10-29T16:21

происшествия

тамбовская область

пожары

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Тамбовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В населенном пункте Рада произошел пожар в одноэтажном деревянном частном жилом доме", - сказал собеседник агентства.По его словам, после локализации возгорания на площади 40 квадратных метров на месте ЧП обнаружены тела двух погибших. Работы по разбору завалов продолжаются.

https://ria.ru/20211029/pozhar-1756813850.html

тамбовская область

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происшествия, тамбовская область, пожары, россия