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В Якутии возбудили дело после гибели двух человек в пожаре
В Якутии возбудили дело после гибели двух человек в пожаре - РИА Новости, 29.10.2021
В Якутии возбудили дело после гибели двух человек в пожаре
Уголовное дело возбудили в селе Верхневилюйск Якутии после гибели двух человек в пожаре в многоквартирном доме, сообщает старший помощник руководителя СУСК... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:23
2021-10-29T11:23
происшествия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
пожары
россия
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ЯКУТСК, 29 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в селе Верхневилюйск Якутии после гибели двух человек в пожаре в многоквартирном доме, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.Ранее ГУ МЧС по региону сообщало о возгорании в жилом доме на улице Ленина на площади 12 квадратных метров, погибли мужчина 1999 года рождения и женщина 1990 года рождения, а троих детей 2017, 2016 и 2012 годов рождения доставили в больницу.По словам Дворецкой, в результате возгорания погиб 22-летний молодой человек, и в больнице скончалась 31-летняя женщина. Госпитализированы дети 4 и 5 лет, им оказывается помощь врачей."Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело… причинение смерти по неосторожности…", - рассказала представитель СУСК.Следователем СКР с дознавателями МЧС России проведен осмотр, изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела.В свою очередь, по информации оперативного штаба республики в Верхневилюйск из Якутска направлен санитарный рейс. Всего из многоквартирного дома было эвакуировано 52 человека, из них 12 детей.Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости о том, что три ребенка с сильными ожогами были госпитализированы в центральную районную больницу Верхневилюйска. Еще шести пострадавшим, в том числе четырем детям, медицинскую помощь оказали амбулаторно.
https://ria.ru/20211028/balashikha-1756624018.html
https://ria.ru/20211027/pozhar-1756484690.html
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якутск
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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), пожары, россия
11:23 29.10.2021
 
В Якутии возбудили дело после гибели двух человек в пожаре

СК возбудил дело после гибели двух человек в пожаре в многоквартирном доме в Якутии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЯКУТСК, 29 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в селе Верхневилюйск Якутии после гибели двух человек в пожаре в многоквартирном доме, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщало о возгорании в жилом доме на улице Ленина на площади 12 квадратных метров, погибли мужчина 1999 года рождения и женщина 1990 года рождения, а троих детей 2017, 2016 и 2012 годов рождения доставили в больницу.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 10:24
В Балашихе локализовали пожар в жилом доме
По словам Дворецкой, в результате возгорания погиб 22-летний молодой человек, и в больнице скончалась 31-летняя женщина. Госпитализированы дети 4 и 5 лет, им оказывается помощь врачей.
"Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело… причинение смерти по неосторожности…", - рассказала представитель СУСК.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 14:03
Младенец погиб при пожаре в доме в Тамбовской области
Следователем СКР с дознавателями МЧС России проведен осмотр, изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела.
В свою очередь, по информации оперативного штаба республики в Верхневилюйск из Якутска направлен санитарный рейс. Всего из многоквартирного дома было эвакуировано 52 человека, из них 12 детей.
Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости о том, что три ребенка с сильными ожогами были госпитализированы в центральную районную больницу Верхневилюйска. Еще шести пострадавшим, в том числе четырем детям, медицинскую помощь оказали амбулаторно.
Пожар на территории промзоны в Воронеже - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 01:38
В Воронеже ликвидировали пожар на территории промзоны
 
ПроисшествияЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Республика Саха (Якутия)пожарыРоссия
 
 
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