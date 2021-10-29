https://ria.ru/20211029/pozhar-1756813850.html

В Якутии возбудили дело после гибели двух человек в пожаре

В Якутии возбудили дело после гибели двух человек в пожаре - РИА Новости, 29.10.2021

В Якутии возбудили дело после гибели двух человек в пожаре

Уголовное дело возбудили в селе Верхневилюйск Якутии после гибели двух человек в пожаре в многоквартирном доме, сообщает старший помощник руководителя СУСК... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:23

2021-10-29T11:23

2021-10-29T11:23

происшествия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

пожары

россия

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ЯКУТСК, 29 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в селе Верхневилюйск Якутии после гибели двух человек в пожаре в многоквартирном доме, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.Ранее ГУ МЧС по региону сообщало о возгорании в жилом доме на улице Ленина на площади 12 квадратных метров, погибли мужчина 1999 года рождения и женщина 1990 года рождения, а троих детей 2017, 2016 и 2012 годов рождения доставили в больницу.По словам Дворецкой, в результате возгорания погиб 22-летний молодой человек, и в больнице скончалась 31-летняя женщина. Госпитализированы дети 4 и 5 лет, им оказывается помощь врачей."Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело… причинение смерти по неосторожности…", - рассказала представитель СУСК.Следователем СКР с дознавателями МЧС России проведен осмотр, изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела.В свою очередь, по информации оперативного штаба республики в Верхневилюйск из Якутска направлен санитарный рейс. Всего из многоквартирного дома было эвакуировано 52 человека, из них 12 детей.Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости о том, что три ребенка с сильными ожогами были госпитализированы в центральную районную больницу Верхневилюйска. Еще шести пострадавшим, в том числе четырем детям, медицинскую помощь оказали амбулаторно.

https://ria.ru/20211028/balashikha-1756624018.html

https://ria.ru/20211027/pozhar-1756484690.html

https://ria.ru/20211027/voronezh-1756409467.html

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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), пожары, россия