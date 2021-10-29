Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/potok-1756819311.html
Глава OMV сообщил, когда вторую нитку "Северного потока — 2" заполнят газом
Глава OMV сообщил, когда вторую нитку "Северного потока — 2" заполнят газом - РИА Новости, 29.10.2021
Глава OMV сообщил, когда вторую нитку "Северного потока — 2" заполнят газом
Вторая нитка трубопровода "Северный поток — 2" будет заполнена газом до конца года, рассказал глава австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:45
2021-10-29T11:55
экономика
omv
в мире
природный газ
австрия
германия
балтийское море
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749223143_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_95950403e4590f04a46bce7253b14a86.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вторая нитка трубопровода "Северный поток — 2" будет заполнена газом до конца года, рассказал глава австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта, Альфред Штерн."Проектная компания (Nord Stream 2 AG - ред.) также сообщает и нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом", - ответил Штерн на вопрос о статусе трубопровода "Северный поток — 2" в ходе пресс-конференции компании.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В середине октября Nord Stream 2 AG объявила, что процедура по заполнению газом первой нитки газопровода была завершена, и продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.
https://ria.ru/20211027/zapusk-1756595931.html
австрия
германия
балтийское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749223143_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9943e51e88d27b5828a75ea7598f1119.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, omv, в мире, природный газ, австрия, германия, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
11:45 29.10.2021 (обновлено: 11:55 29.10.2021)
 
Глава OMV сообщил, когда вторую нитку "Северного потока — 2" заполнят газом

Глава OMV Штерн: вторую нитку "Северного потока — 2" заполнят газом до конца года

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вторая нитка трубопровода "Северный поток — 2" будет заполнена газом до конца года, рассказал глава австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта, Альфред Штерн.
"Проектная компания (Nord Stream 2 AG - ред.) также сообщает и нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом", - ответил Штерн на вопрос о статусе трубопровода "Северный поток — 2" в ходе пресс-конференции компании.
Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В середине октября Nord Stream 2 AG объявила, что процедура по заполнению газом первой нитки газопровода была завершена, и продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 23:41
"Северный поток — 2" поможет разрешить мировой энергокризис, заявил эксперт
 
ЭкономикаOMVВ миреПриродный газАвстрияГерманияБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:31Главред "русского домена Meta" готов к предложениям Цукерберга
12:28Нижегородская полиция разыскала водителя, задавившего двух пешеходов
12:27В Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке Белянина
12:26Замглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в Судане
12:24Появилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лося
12:21Опрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду
12:21В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов
12:20В Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов
12:17В Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинации
12:17ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта
12:12Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным
12:08Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
12:04На Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птиц
12:04Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения
12:02В Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19
12:00В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки
12:00Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%
11:53Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык
11:53Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человек
11:53Жителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Лента новостейМолния
Главред "русского домена Meta" готов к предложениям ЦукербергаНижегородская полиция разыскала водителя, задавившего двух пешеходовВ Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке БелянинаЗамглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в СуданеПоявилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лосяОпрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикаловВ Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодовВ Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинацииФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахтаПотерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарнымПутин примет участие в саммите G20 по видеосвязиНа Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птицКосмонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общенияВ Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажиркиУровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский языкПолную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человекЖителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"