https://ria.ru/20211029/potok-1756819311.html
Глава OMV сообщил, когда вторую нитку "Северного потока — 2" заполнят газом
Глава OMV сообщил, когда вторую нитку "Северного потока — 2" заполнят газом - РИА Новости, 29.10.2021
Глава OMV сообщил, когда вторую нитку "Северного потока — 2" заполнят газом
Вторая нитка трубопровода "Северный поток — 2" будет заполнена газом до конца года, рассказал глава австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:45
2021-10-29T11:45
2021-10-29T11:55
экономика
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австрия
германия
балтийское море
северный поток — 2
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вторая нитка трубопровода "Северный поток — 2" будет заполнена газом до конца года, рассказал глава австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта, Альфред Штерн."Проектная компания (Nord Stream 2 AG - ред.) также сообщает и нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом", - ответил Штерн на вопрос о статусе трубопровода "Северный поток — 2" в ходе пресс-конференции компании.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В середине октября Nord Stream 2 AG объявила, что процедура по заполнению газом первой нитки газопровода была завершена, и продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.
https://ria.ru/20211027/zapusk-1756595931.html
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экономика, omv, в мире, природный газ, австрия, германия, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
11:45 29.10.2021 (обновлено: 11:55 29.10.2021)
Глава OMV сообщил, когда вторую нитку "Северного потока — 2" заполнят газом
Глава OMV Штерн: вторую нитку "Северного потока — 2" заполнят газом до конца года