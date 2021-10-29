https://ria.ru/20211029/potok-1756819311.html

Глава OMV сообщил, когда вторую нитку "Северного потока — 2" заполнят газом

Глава OMV сообщил, когда вторую нитку "Северного потока — 2" заполнят газом - РИА Новости, 29.10.2021

Глава OMV сообщил, когда вторую нитку "Северного потока — 2" заполнят газом

Вторая нитка трубопровода "Северный поток — 2" будет заполнена газом до конца года, рассказал глава австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:45

2021-10-29T11:45

2021-10-29T11:55

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северный поток — 2

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вторая нитка трубопровода "Северный поток — 2" будет заполнена газом до конца года, рассказал глава австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта, Альфред Штерн."Проектная компания (Nord Stream 2 AG - ред.) также сообщает и нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом", - ответил Штерн на вопрос о статусе трубопровода "Северный поток — 2" в ходе пресс-конференции компании.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В середине октября Nord Stream 2 AG объявила, что процедура по заполнению газом первой нитки газопровода была завершена, и продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.

https://ria.ru/20211027/zapusk-1756595931.html

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экономика, omv, в мире, природный газ, австрия, германия, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия