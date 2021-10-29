20:46 29.10.2021 (обновлено: 21:12 29.10.2021)
Попова назвала причины новой волны коронавируса
Попова о причинах новой волны COVID-19: население игнорировало присутствие вируса
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники в клинической больнице скорой медицинской помощи №7 в Волгограде
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Причин очередной волны коронавируса несколько, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Летом спад был не во всех субъектах. И отсутствие должных мер, должного контроля за ними, совершенное игнорирование присутствия вируса в популяции привело к тому, что к началу сезона, к сентябрю, мы пришли с высокими цифрами общей заболеваемости в стране", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Санитарный врач отметила, что, когда люди собрались и стали общаться в коллективах осенью, начала активнее распространяться ОРВИ, а к ней присоединился и COVID-19.
"Конечно неизбежно должно было быть увеличение количества заболевших, что мы сегодня и видим", — уточнила Попова.
В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1163 пациента с COVID-19, инфицированных стало на 39 849 больше, из них 7511 — в столице. Чтобы замедлить распространение вируса, с 30 октября по 7 ноября в стране объявили нерабочие дни. Регионы могут продлить такой режим и после ноябрьских праздников.
Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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