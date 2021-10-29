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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/popova-1756944552.html
Попова назвала причины новой волны коронавируса
Попова назвала причины новой волны коронавируса - РИА Новости, 29.10.2021
Попова назвала причины новой волны коронавируса
Причин очередной волны коронавируса несколько, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:46
2021-10-29T21:12
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Причин очередной волны коронавируса несколько, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Летом спад был не во всех субъектах. И отсутствие должных мер, должного контроля за ними, совершенное игнорирование присутствия вируса в популяции привело к тому, что к началу сезона, к сентябрю, мы пришли с высокими цифрами общей заболеваемости в стране", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Санитарный врач отметила, что, когда люди собрались и стали общаться в коллективах осенью, начала активнее распространяться ОРВИ, а к ней присоединился и COVID-19."Конечно неизбежно должно было быть увеличение количества заболевших, что мы сегодня и видим", — уточнила Попова.В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1163 пациента с COVID-19, инфицированных стало на 39 849 больше, из них 7511 — в столице. Чтобы замедлить распространение вируса, с 30 октября по 7 ноября в стране объявили нерабочие дни. Регионы могут продлить такой режим и после ноябрьских праздников.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:46 29.10.2021 (обновлено: 21:12 29.10.2021)
 
Попова назвала причины новой волны коронавируса

Попова о причинах новой волны COVID-19: население игнорировало присутствие вируса

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники в клинической больнице скорой медицинской помощи №7 в Волгограде
Медицинские работники в клинической больнице скорой медицинской помощи №7 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Причин очередной волны коронавируса несколько, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Летом спад был не во всех субъектах. И отсутствие должных мер, должного контроля за ними, совершенное игнорирование присутствия вируса в популяции привело к тому, что к началу сезона, к сентябрю, мы пришли с высокими цифрами общей заболеваемости в стране", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Санитарный врач отметила, что, когда люди собрались и стали общаться в коллективах осенью, начала активнее распространяться ОРВИ, а к ней присоединился и COVID-19.
"Конечно неизбежно должно было быть увеличение количества заболевших, что мы сегодня и видим", — уточнила Попова.
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Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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27 октября, 14:15Распространение коронавируса
 
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