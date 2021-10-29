https://ria.ru/20211029/polsha-1756920131.html

Вымирающая Польша собралась победить Россию демографией

В Польше нашли способ победить Россию - РИА Новости, 29.10.2021

Вымирающая Польша собралась победить Россию демографией

Запад может победить Москву, открыв границы для квалифицированной российской молодежи, считает журналист польской газеты wPolitice Мариан Пилка. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:29

2021-10-29T18:29

2021-10-29T19:28

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Запад может победить Москву, открыв границы для квалифицированной российской молодежи, считает журналист польской газеты wPolitice Мариан Пилка.Репортер заявил, что Россия и Запад находятся в состоянии гибридной войны в последние годы. Поляк обвинил Москву в шантаже энергоресурсами и выступил за блокировку достроенного газопровода "Северный поток — 2". Также Пилка выразил надежду на скорый переход к зеленой энергетике.При этом журналист назвал наиболее слабым местом России демографию."Несмотря на <…> попытки остановить падение рождаемости, она пребывает в состоянии глубокого демографического кризиса", — написал он.Пилка признал, что на Западе тоже существуют серьезные демографические проблемы, но и Россия находится в подобном затруднительном положении. Так, подчеркнул репортер, снижается количество рабочей силы на рынке труда. Поэтому он предложил ЕС открыть границы для россиян, чтобы усилить дефицит кадров."Отток квалифицированной рабочей силы представляет угрозу для дальнейшего роста", — пояснил журналист.Пилка посоветовал отменить визовый режим для России, чтобы молодежь смогла переехать на Запад.В последние десятилетия западные страны столкнулись с демографическим кризисом: общее количество рождений оказалось ниже числа смертей. Одни из худших показателей демонстрирует Польша, где, несмотря на принимаемые меры, суммарный коэффициент рождаемости в полтора раза ниже уровня замещения поколений — одно из последних мест в Евросоюзе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211029/illyuzii-1756786946.html

https://ria.ru/20210925/potok-1751777306.html

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в мире, польша, евросоюз, россия