https://ria.ru/20211029/polety-1756778285.html

Госдеп призвали срочно добиться дополнительных прав на полеты над Россией

Госдеп призвали срочно добиться дополнительных прав на полеты над Россией - РИА Новости, 29.10.2021

Госдеп призвали срочно добиться дополнительных прав на полеты над Россией

Крупнейшие авиаперевозчики США призвали Госдепартамент к "немедленным действиям", чтобы добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T00:43

2021-10-29T00:43

2021-10-29T10:43

в мире

сша

энтони блинкен

россия

united parcel service

fedex

american airlines

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Крупнейшие авиаперевозчики США призвали Госдепартамент к "немедленным действиям", чтобы добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России, об этом говорится в письме отраслевого объединения.Группа Airlines for America, объединяющая пассажирских и грузовых перевозчиков — American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и другие, — в письме от 14 октября попросила о вмешательстве непосредственно госсекретаря Энтони Блинкена.Авторы послания предупреждают, что без таких прав американские авиаперевозчики будут вынуждены пользоваться альтернативными неэффективными маршрутами, что приведет к потере времени, лишним техническим остановкам и избыточным выбросам CO2.

https://ria.ru/20200519/1571648460.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, энтони блинкен, россия, united parcel service, fedex , american airlines, государственный департамент сша