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Госдеп призвали срочно добиться дополнительных прав на полеты над Россией
Госдеп призвали срочно добиться дополнительных прав на полеты над Россией - РИА Новости, 29.10.2021
Госдеп призвали срочно добиться дополнительных прав на полеты над Россией
Крупнейшие авиаперевозчики США призвали Госдепартамент к "немедленным действиям", чтобы добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T00:43
2021-10-29T00:43
2021-10-29T10:43
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Крупнейшие авиаперевозчики США призвали Госдепартамент к "немедленным действиям", чтобы добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России, об этом говорится в письме отраслевого объединения.Группа Airlines for America, объединяющая пассажирских и грузовых перевозчиков — American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и другие, — в письме от 14 октября попросила о вмешательстве непосредственно госсекретаря Энтони Блинкена.Авторы послания предупреждают, что без таких прав американские авиаперевозчики будут вынуждены пользоваться альтернативными неэффективными маршрутами, что приведет к потере времени, лишним техническим остановкам и избыточным выбросам CO2.
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в мире, сша, энтони блинкен, россия, united parcel service, fedex , american airlines, государственный департамент сша
00:43 29.10.2021 (обновлено: 10:43 29.10.2021)
Госдеп призвали срочно добиться дополнительных прав на полеты над Россией
Авиакомпании в США попросили Госдеп добиться увеличения числа полетов над Россией