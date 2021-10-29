https://ria.ru/20211029/pobochki-1756821857.html

Разрушаем теории антиваксеров по пунктам. Не верю!

Разрушаем теории антиваксеров по пунктам. Не верю! - РИА Новости, 29.10.2021

Разрушаем теории антиваксеров по пунктам. Не верю!

Правда, что вакцинированные болеют так же тяжело, как и не привившиеся, а ПЦР смертельно опасен для детей? Вакцина катастрофически ослабляет иммунитет и от нее можно заразиться COVID-19? Почему с ростом числа тех, кто вакцинировался, статистика заражаемости не уменьшается, а, наоборот — растет? На вопросы ответил микробиолог Евгений Плисов.

2021-10-29T12:00

2021-10-29T12:00

2021-10-29T12:47

не верю!

подкаст

коронавирус covid-19

общество

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Разрушаем теории антиваксеров по пунктам. Не верю! Правда, что вакцинированные болеют так же тяжело, как и не привившиеся, а ПЦР смертельно опасен для детей? Вакцина катастрофически ослабляет иммунитет и от нее можно заразиться COVID-19? Почему с ростом числа тех, кто вакцинировался, статистика заражаемости не уменьшается, а, наоборот — растет? На вопросы ответил микробиолог Евгений Плисов. audio/mpeg

Разрушаем теории антиваксеров по пунктам. Не верю! Правда, что вакцинированные болеют так же тяжело, как и не привившиеся, а ПЦР смертельно опасен для детей? Вакцина катастрофически ослабляет иммунитет и от нее можно заразиться COVID-19? Почему с ростом числа тех, кто вакцинировался, статистика заражаемости не уменьшается, а, наоборот — растет? На вопросы ответил микробиолог Евгений Плисов. audio/mpeg

После введения в некоторых школах ПЦР-тестирования в родительских чатах появился эмоциональный призыв: автор настаивает, что детям в нос будут совать "длинные спицы", которые могут повредить мозг. Якобы, из-за этого можно даже потерять обоняние. Но так ли это? Разбираем сообщение вместе с ученым, микробиологом и популяризатором науки Евгением Плисовым.1:09 “Детям будут тыкать палками в мозг!”: разбираем аргументы антиваксеров из страшилки, популярной в родительских чатах в WhatsApp.9:27 Почему бывают ошибочные результаты ПЦР-тестирования?20:47 "Вакцины уничтожают иммунитет": на чем основано это мнение противников вакцин?28:12 "А ведь привитые тоже болеют в тяжелой форме!". Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, заявил, что "около 80% людей, которые заявляют, что сделали прививку, но тяжело заболели - купили сертификат". Откуда такие числа?36:32 Если количество вакцинированных растет и вакцина эффективна, то почему сейчас так быстро распространяется вирус и увеличивается смертность?39:56 "COVID-19 - это бактерия, а не вирус!": популярный в WhatsApp фейк. Почему гомеопатия не работает, и причем тут печень утки и грипп?46:14 "COVID-19 атакует почти все в вашем теле!": в чем отличие коронавируса от остальных опасных вирусов?49:22 "Цены на сперму не вакцинированных мужчин выросли на 21 000%, а цены на грудное молоко не вакцинированных женщин выросли на 11 000%": что происходит? Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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