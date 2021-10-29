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Определился первый в истории двукратный обладатель "Нефтяной совы"

Определился первый в истории двукратный обладатель "Нефтяной совы" - РИА Новости, 29.10.2021

Определился первый в истории двукратный обладатель "Нефтяной совы"

26-27 октября 2021 года Молодежным советом нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации при поддержке Минэнерго России, ПАО "Газпром" и РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:19

2021-10-29T16:19

2021-10-29T16:19

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МОСКВА, 29 окт - Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Минэнерго России. 26-27 октября 2021 года Молодежным советом нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации при поддержке Минэнерго России, ПАО "Газпром" и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина была проведена IV Международная интеллектуальная игра среди молодежи нефтегазовой отрасли, в которой приняли участие 97 команд из вузов и предприятий отрасли России и стран ближнего зарубежья (Республика Беларусь, Республика Армения, Республика Казахстан, Республика Узбекистан), сформированные из молодых специалистов, молодых преподавателей, обучающихся в возрасте до 35 лет. Традиционно ведущим интеллектуальной игры выступил молодой капитан элитарного клуба и обладатель Хрустальной совы Борис Белозеров."Разработка и внедрение инновационных технологий, освоение новых запасов углеводородов, повышение эффективности производственных процессов, реализация программы цифровизации промышленности и экономики – ключевые задачи, успешное решение которых будет во многом зависеть от активной целеустремленной, высокопрофессиональной и творческой молодежи отрасли.Уверен, что международная интеллектуальная игра и в этом году станет эффективной площадкой для развития необходимых личностных компетенций, будет способствовать повышению интереса у молодого поколения к новым знаниям и к истории отрасли, а это, в свою очередь, является залогом нашего общего успеха в будущем." - отметил в своем обращении на открытии мероприятия заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.В ходе упорной борьбы по итогам IV Международной интеллектуальной игры "Нефтяная сова" победителем стала команда молодых специалистов АО "СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА" (дочернее общество АО "Росгеология"), второе и третье места заняли команды ООО "Иркутская нефтяная компания" и ООО "Газпром добыча Уренгой" соответственно. Генеральным партнером турнира выступило ПАО "Газпром", генеральным информационным партнером - ИА "РИА Новости".Результаты интеллектуальной игры и итоговые материалы размещены на официальном сайте турнира ng-sova.ru.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы