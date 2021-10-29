Определился первый в истории двукратный обладатель "Нефтяной совы"
© Фото : Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Минэнерго РоссиОпределился первый в истории двукратный обладатель "Нефтяной совы"
© Фото : Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Минэнерго Росси
МОСКВА, 29 окт - Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Минэнерго России. 26-27 октября 2021 года Молодежным советом нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации при поддержке Минэнерго России, ПАО "Газпром" и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина была проведена IV Международная интеллектуальная игра среди молодежи нефтегазовой отрасли, в которой приняли участие 97 команд из вузов и предприятий отрасли России и стран ближнего зарубежья (Республика Беларусь, Республика Армения, Республика Казахстан, Республика Узбекистан), сформированные из молодых специалистов, молодых преподавателей, обучающихся в возрасте до 35 лет. Традиционно ведущим интеллектуальной игры выступил молодой капитан элитарного клуба и обладатель Хрустальной совы Борис Белозеров.
© Фото : Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Минэнерго РоссиОпределился первый в истории двукратный обладатель "Нефтяной совы"
© Фото : Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Минэнерго Росси
Определился первый в истории двукратный обладатель "Нефтяной совы"
"Разработка и внедрение инновационных технологий, освоение новых запасов углеводородов, повышение эффективности производственных процессов, реализация программы цифровизации промышленности и экономики – ключевые задачи, успешное решение которых будет во многом зависеть от активной целеустремленной, высокопрофессиональной и творческой молодежи отрасли.
Уверен, что международная интеллектуальная игра и в этом году станет эффективной площадкой для развития необходимых личностных компетенций, будет способствовать повышению интереса у молодого поколения к новым знаниям и к истории отрасли, а это, в свою очередь, является залогом нашего общего успеха в будущем." - отметил в своем обращении на открытии мероприятия заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.
© Фото : Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Минэнерго РоссиОпределился первый в истории двукратный обладатель "Нефтяной совы"
© Фото : Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Минэнерго Росси
Определился первый в истории двукратный обладатель "Нефтяной совы"
В ходе упорной борьбы по итогам IV Международной интеллектуальной игры "Нефтяная сова" победителем стала команда молодых специалистов АО "СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА" (дочернее общество АО "Росгеология"), второе и третье места заняли команды ООО "Иркутская нефтяная компания" и ООО "Газпром добыча Уренгой" соответственно. Генеральным партнером турнира выступило ПАО "Газпром", генеральным информационным партнером - ИА "РИА Новости".
Результаты интеллектуальной игры и итоговые материалы размещены на официальном сайте турнира ng-sova.ru.
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