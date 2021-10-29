https://ria.ru/20211029/peskov-1756838449.html

Песков прокомментировал статью главы КС Валерия Зорькина

Песков прокомментировал статью главы КС Валерия Зорькина - РИА Новости, 29.10.2021

Песков прокомментировал статью главы КС Валерия Зорькина

Пандемия коронавируса неминуемо приводит к поражению некоторых свобод граждан, потому что речь идет об угрозе жизни, однако важно сделать все, чтобы это... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:55

2021-10-29T12:55

2021-10-29T12:55

общество

дмитрий песков

валерий зорькин

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса неминуемо приводит к поражению некоторых свобод граждан, потому что речь идет об угрозе жизни, однако важно сделать все, чтобы это минимизировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковРанее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что в условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий резко возрастает опасность произвольного вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека.Такое мнение он высказал в статье "Под знаком Основного Закона", опубликованной в "Российской газете". Зорькин заявил, что на практике решение вопроса о мере свободы человека в его взаимоотношениях с государством во многом зависит не только от того, как тщательно прописан каталог основных прав и свобод, но и от интерпретации законодателем и правоприменителем положения ч. 3 ст. 55 Конституции РФ."Безусловно, это вызовы, с которыми мы с сталкиваемся, и такими беспрецедентными, как пандемия коронавируса. Конечно же, она так или иначе, де-факто она приводит к поражению граждан в некоторых свободах, неминуемо. Потому что речь идет об угрозе жизни, эта пандемия убивает, и, конечно, очень важно сделать все, чтобы минимизировать это поражение в правах",- сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле опасения Зорькина и согласны ли, что такая опасность существует.

https://ria.ru/20211028/prava-1756612263.html

https://ria.ru/20211027/golikova-1756431235.html

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общество, дмитрий песков, валерий зорькин, россия, коронавирус covid-19