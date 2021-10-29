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https://ria.ru/20211029/peskov-1756838449.html
Песков прокомментировал статью главы КС Валерия Зорькина
Песков прокомментировал статью главы КС Валерия Зорькина - РИА Новости, 29.10.2021
Песков прокомментировал статью главы КС Валерия Зорькина
Пандемия коронавируса неминуемо приводит к поражению некоторых свобод граждан, потому что речь идет об угрозе жизни, однако важно сделать все, чтобы это... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:55
2021-10-29T12:55
общество
дмитрий песков
валерий зорькин
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса неминуемо приводит к поражению некоторых свобод граждан, потому что речь идет об угрозе жизни, однако важно сделать все, чтобы это минимизировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковРанее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что в условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий резко возрастает опасность произвольного вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека.Такое мнение он высказал в статье "Под знаком Основного Закона", опубликованной в "Российской газете". Зорькин заявил, что на практике решение вопроса о мере свободы человека в его взаимоотношениях с государством во многом зависит не только от того, как тщательно прописан каталог основных прав и свобод, но и от интерпретации законодателем и правоприменителем положения ч. 3 ст. 55 Конституции РФ."Безусловно, это вызовы, с которыми мы с сталкиваемся, и такими беспрецедентными, как пандемия коронавируса. Конечно же, она так или иначе, де-факто она приводит к поражению граждан в некоторых свободах, неминуемо. Потому что речь идет об угрозе жизни, эта пандемия убивает, и, конечно, очень важно сделать все, чтобы минимизировать это поражение в правах",- сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле опасения Зорькина и согласны ли, что такая опасность существует.
https://ria.ru/20211028/prava-1756612263.html
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общество, дмитрий песков, валерий зорькин, россия, коронавирус covid-19
12:55 29.10.2021
 
Песков прокомментировал статью главы КС Валерия Зорькина

Песков призвал минимизировать последствия пандемии в сфере прав человека

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса неминуемо приводит к поражению некоторых свобод граждан, потому что речь идет об угрозе жизни, однако важно сделать все, чтобы это минимизировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что в условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий резко возрастает опасность произвольного вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека.
Председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 08:30
Председатель КС заявил об опасности вторжения в права человека при пандемии
Такое мнение он высказал в статье "Под знаком Основного Закона", опубликованной в "Российской газете". Зорькин заявил, что на практике решение вопроса о мере свободы человека в его взаимоотношениях с государством во многом зависит не только от того, как тщательно прописан каталог основных прав и свобод, но и от интерпретации законодателем и правоприменителем положения ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.
"Безусловно, это вызовы, с которыми мы с сталкиваемся, и такими беспрецедентными, как пандемия коронавируса. Конечно же, она так или иначе, де-факто она приводит к поражению граждан в некоторых свободах, неминуемо. Потому что речь идет об угрозе жизни, эта пандемия убивает, и, конечно, очень важно сделать все, чтобы минимизировать это поражение в правах",- сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле опасения Зорькина и согласны ли, что такая опасность существует.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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ОбществоДмитрий ПесковВалерий ЗорькинРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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