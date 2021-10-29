https://ria.ru/20211029/perri-1756812187.html

Звезда сериала "Друзья" Перри заключил контракт на автобиографию

Звезда сериала "Друзья" Перри заключил контракт на автобиографию - РИА Новости, 29.10.2021

Звезда сериала "Друзья" Перри заключил контракт на автобиографию

Известный по американскому сериалу "Друзья" актер Мэттью Перри планирует выпустить автобиографическую книгу, в которой расскажет о событиях на съемочной... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:06

2021-10-29T13:06

2021-10-29T13:06

культура

дженнифер энистон

лиза кудроу

"друзья" (сериал)

кортни кокс

новости культуры

книги

мэттью перри

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734378929_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_8693ca3779870133e8c54e190963dce1.jpg

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Известный по американскому сериалу "Друзья" актер Мэттью Перри планирует выпустить автобиографическую книгу, в которой расскажет о событиях на съемочной площадке культового сериала, сообщило издание Deadline.Перри заключил контракт с издательством Flatiron Books на примерно "семизначную сумму". Планируется, что это будет откровенная книга, в том числе о том, что осталось за кадром во время съемок "Друзей", а также о зависимости актера, болезни и его жизни.Автобиографическая книга должна выйти осенью 2022 года.Как отмечает издание, это первая автобиография актеров из сериала "Друзья".В сентябре 2019 года ситкому "Друзья" исполнилось 25 лет. С большим успехом сериал демонстрировался в различных странах мира, в том числе и в России. Всего с 1994 по 2004 год были сняты 236 серий. Главные роли в ситкоме, который по-прежнему не теряет популярности, исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. 27 мая на стриминговой платформе HBO Max вышел спецвыпуск "Друзья: Воссоединение". Сообщалось, что эпизод снят без заранее подготовленного сценария, в нем приняли участие звезды "Друзей".

https://ria.ru/20210527/druzya-1734382117.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дженнифер энистон, лиза кудроу, "друзья" (сериал), кортни кокс, новости культуры, книги, мэттью перри