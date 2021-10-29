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Звезда сериала "Друзья" Перри заключил контракт на автобиографию
Звезда сериала "Друзья" Перри заключил контракт на автобиографию - РИА Новости, 29.10.2021
Звезда сериала "Друзья" Перри заключил контракт на автобиографию
Известный по американскому сериалу "Друзья" актер Мэттью Перри планирует выпустить автобиографическую книгу, в которой расскажет о событиях на съемочной... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:06
2021-10-29T13:06
2021-10-29T13:06
культура
дженнифер энистон
лиза кудроу
"друзья" (сериал)
кортни кокс
новости культуры
книги
мэттью перри
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Известный по американскому сериалу "Друзья" актер Мэттью Перри планирует выпустить автобиографическую книгу, в которой расскажет о событиях на съемочной площадке культового сериала, сообщило издание Deadline.Перри заключил контракт с издательством Flatiron Books на примерно "семизначную сумму". Планируется, что это будет откровенная книга, в том числе о том, что осталось за кадром во время съемок "Друзей", а также о зависимости актера, болезни и его жизни.Автобиографическая книга должна выйти осенью 2022 года.Как отмечает издание, это первая автобиография актеров из сериала "Друзья".В сентябре 2019 года ситкому "Друзья" исполнилось 25 лет. С большим успехом сериал демонстрировался в различных странах мира, в том числе и в России. Всего с 1994 по 2004 год были сняты 236 серий. Главные роли в ситкоме, который по-прежнему не теряет популярности, исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. 27 мая на стриминговой платформе HBO Max вышел спецвыпуск "Друзья: Воссоединение". Сообщалось, что эпизод снят без заранее подготовленного сценария, в нем приняли участие звезды "Друзей".
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дженнифер энистон, лиза кудроу, "друзья" (сериал), кортни кокс, новости культуры, книги, мэттью перри
Звезда сериала "Друзья" Перри заключил контракт на автобиографию
СМИ: звезда сериала "Друзья" Перри планирует выпустить автобиографическую книгу
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Известный по американскому сериалу "Друзья" актер Мэттью Перри планирует выпустить автобиографическую книгу, в которой расскажет о событиях на съемочной площадке культового сериала, сообщило издание Deadline.
Перри заключил контракт с издательством Flatiron Books на примерно "семизначную сумму". Планируется, что это будет откровенная книга, в том числе о том, что осталось за кадром во время съемок "Друзей", а также о зависимости актера, болезни и его жизни.
Автобиографическая книга должна выйти осенью 2022 года.
Как отмечает издание, это первая автобиография актеров из сериала "Друзья".
В сентябре 2019 года ситкому "Друзья" исполнилось 25 лет. С большим успехом сериал демонстрировался в различных странах мира, в том числе и в России. Всего с 1994 по 2004 год были сняты 236 серий.
Главные роли в ситкоме, который по-прежнему не теряет популярности, исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. 27 мая на стриминговой платформе HBO Max вышел спецвыпуск "Друзья: Воссоединение". Сообщалось, что эпизод снят без заранее подготовленного сценария, в нем приняли участие звезды "Друзей".