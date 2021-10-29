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Вице-премьер Молдавии рассказал о переговорах с "Газпромом"
Вице-премьер Молдавии рассказал о переговорах с "Газпромом" - РИА Новости, 29.10.2021
Вице-премьер Молдавии рассказал о переговорах с "Газпромом"
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что третий день подряд в Санкт-Петербурге продолжаются переговоры с "Газпромом". РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T09:27
2021-10-29T09:54
экономика
санкт-петербург
молдавия
газпром
молдовагаз
россия
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КИШИНЕВ, 29 окт — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что третий день подряд в Санкт-Петербурге продолжаются переговоры с "Газпромом"."Дискуссии носят конструктивный характер, прилагаем интенсивные усилия, чтобы найти точку соприкосновения интересов обеих сторон", — написал он в фейсбуке.Политик подчеркнул, что Кишинев озвучил российской госкорпорации свою позицию: молдавская сторона хочет подписать контракт примерно на таких же условиях, как было раньше. В Молдавии также считают, что обсуждение выплаты исторического долга возможно только после его аудита.По словам Спыну, власти не хотят выбирать между "дешевым газом" и близкими отношениями с ЕС. В то же время, если соглашения не будет, Молдавии понадобится 800 миллионов евро на импорт энергоносителей, и без помощи европейских партнеров она не справится, добавил премьер.Республика приобретала топливо у "Газпрома" по договору от 2008 года, 30 сентября его срок истек. Они не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на газ выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря сотрудничество могут приостановить.В октябре Кишинев сообщил, что потребление газа временно превысило поставки топлива из России. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов топлива для поддержки давления в газопроводе.Ранее молдавские власти провели четыре раунда тендеров на закупку газа. Первый выиграла польская PGNiG, второй — нидерландская Vitol, третий — снова PGNiG и швейцарская DXT Commodities, четвертый — "Нафтогаз Украины", который поставит партнерам 500 тысяч кубометров уже сегодня.
https://ria.ru/20211028/gaz-1756769980.html
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экономика, санкт-петербург, молдавия, газпром, молдовагаз, россия
09:27 29.10.2021 (обновлено: 09:54 29.10.2021)
 
Вице-премьер Молдавии рассказал о переговорах с "Газпромом"

Вице-премьер Спыну: Молдавия и "Газпром" третий день ищут точку соприкосновения интересов

© "Газпром"Встреча главы "Газпрома" Миллера с вице-премьером Молдавии Спыну по газу
Встреча главы Газпрома Миллера с вице-премьером Молдавии Спыну по газу
© "Газпром"
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КИШИНЕВ, 29 окт — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что третий день подряд в Санкт-Петербурге продолжаются переговоры с "Газпромом".
"Дискуссии носят конструктивный характер, прилагаем интенсивные усилия, чтобы найти точку соприкосновения интересов обеих сторон", — написал он в фейсбуке.
Политик подчеркнул, что Кишинев озвучил российской госкорпорации свою позицию: молдавская сторона хочет подписать контракт примерно на таких же условиях, как было раньше. В Молдавии также считают, что обсуждение выплаты исторического долга возможно только после его аудита.
По словам Спыну, власти не хотят выбирать между "дешевым газом" и близкими отношениями с ЕС. В то же время, если соглашения не будет, Молдавии понадобится 800 миллионов евро на импорт энергоносителей, и без помощи европейских партнеров она не справится, добавил премьер.
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Республика приобретала топливо у "Газпрома" по договору от 2008 года, 30 сентября его срок истек. Они не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на газ выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря сотрудничество могут приостановить.
В октябре Кишинев сообщил, что потребление газа временно превысило поставки топлива из России. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов топлива для поддержки давления в газопроводе.
Ранее молдавские власти провели четыре раунда тендеров на закупку газа. Первый выиграла польская PGNiG, второй — нидерландская Vitol, третий — снова PGNiG и швейцарская DXT Commodities, четвертый — "Нафтогаз Украины", который поставит партнерам 500 тысяч кубометров уже сегодня.
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