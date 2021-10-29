09:27 29.10.2021 (обновлено: 09:54 29.10.2021)
Вице-премьер Молдавии рассказал о переговорах с "Газпромом"
Вице-премьер Спыну: Молдавия и "Газпром" третий день ищут точку соприкосновения интересов
© "Газпром"Встреча главы "Газпрома" Миллера с вице-премьером Молдавии Спыну по газу
© "Газпром"
КИШИНЕВ, 29 окт — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что третий день подряд в Санкт-Петербурге продолжаются переговоры с "Газпромом".
"Дискуссии носят конструктивный характер, прилагаем интенсивные усилия, чтобы найти точку соприкосновения интересов обеих сторон", — написал он в фейсбуке.
По словам Спыну, власти не хотят выбирать между "дешевым газом" и близкими отношениями с ЕС. В то же время, если соглашения не будет, Молдавии понадобится 800 миллионов евро на импорт энергоносителей, и без помощи европейских партнеров она не справится, добавил премьер.
Республика приобретала топливо у "Газпрома" по договору от 2008 года, 30 сентября его срок истек. Они не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на газ выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря сотрудничество могут приостановить.
В октябре Кишинев сообщил, что потребление газа временно превысило поставки топлива из России. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов топлива для поддержки давления в газопроводе.
Ранее молдавские власти провели четыре раунда тендеров на закупку газа. Первый выиграла польская PGNiG, второй — нидерландская Vitol, третий — снова PGNiG и швейцарская DXT Commodities, четвертый — "Нафтогаз Украины", который поставит партнерам 500 тысяч кубометров уже сегодня.