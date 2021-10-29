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В Волгограде признали законным отстранение от работы за отказ прививаться

В Волгограде признали законным отстранение от работы за отказ прививаться - РИА Новости, 29.10.2021

В Волгограде признали законным отстранение от работы за отказ прививаться

Суд признал законным отстранение от работы сотрудников предприятия в Камышине, отказавшихся привиться от коронавируса, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:22

2021-10-29T14:22

2021-10-29T14:22

распространение коронавируса

общество

камышин

волгоградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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ВОЛГОГРАД, 29 окт – РИА Новости. Суд признал законным отстранение от работы сотрудников предприятия в Камышине, отказавшихся привиться от коронавируса, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.По информации ведомства, работники ООО "Камышинтеплоэнерго" обратились с иском в суд. В нем они пояснили, что руководство предприятия на основании постановления управления Роспотребнадзора по Волгоградской области о вакцинации издало приказ о необходимости привиться от коронавируса всем работникам. Некоторые отказались, и тогда был издан приказ об их отстранении от работы без начисления зарплаты до окончания неблагополучной эпидемиологической обстановки либо прохождения вакцинации. Истцы просили суд признать приказ незаконным, взыскать с работодателя утраченный заработок и компенсацию за моральный вред."Суд… принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. Суд посчитал действия работодателя по исполнению постановления главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 27.07.2021 г. № 01/3 "О проведении профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям" законными", - говорится в сообщении суда.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 20 октября сообщила, что Волгоградская область входит в число регионов с наиболее критической ситуацией со смертностью от коронавируса, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких.

https://ria.ru/20210930/tula-1752467725.html

камышин

волгоградская область

россия

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общество, камышин, волгоградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19