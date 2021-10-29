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В Волгограде признали законным отстранение от работы за отказ прививаться
В Волгограде признали законным отстранение от работы за отказ прививаться - РИА Новости, 29.10.2021
В Волгограде признали законным отстранение от работы за отказ прививаться
Суд признал законным отстранение от работы сотрудников предприятия в Камышине, отказавшихся привиться от коронавируса, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:22
2021-10-29T14:22
распространение коронавируса
общество
камышин
волгоградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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ВОЛГОГРАД, 29 окт – РИА Новости. Суд признал законным отстранение от работы сотрудников предприятия в Камышине, отказавшихся привиться от коронавируса, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.По информации ведомства, работники ООО "Камышинтеплоэнерго" обратились с иском в суд. В нем они пояснили, что руководство предприятия на основании постановления управления Роспотребнадзора по Волгоградской области о вакцинации издало приказ о необходимости привиться от коронавируса всем работникам. Некоторые отказались, и тогда был издан приказ об их отстранении от работы без начисления зарплаты до окончания неблагополучной эпидемиологической обстановки либо прохождения вакцинации. Истцы просили суд признать приказ незаконным, взыскать с работодателя утраченный заработок и компенсацию за моральный вред."Суд… принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. Суд посчитал действия работодателя по исполнению постановления главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 27.07.2021 г. № 01/3 "О проведении профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям" законными", - говорится в сообщении суда.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 20 октября сообщила, что Волгоградская область входит в число регионов с наиболее критической ситуацией со смертностью от коронавируса, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких.
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общество, камышин, волгоградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:22 29.10.2021
 
В Волгограде признали законным отстранение от работы за отказ прививаться

Волгоградский суд признал законным отстранение от работы за отказ прививаться от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОЛГОГРАД, 29 окт – РИА Новости. Суд признал законным отстранение от работы сотрудников предприятия в Камышине, отказавшихся привиться от коронавируса, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
По информации ведомства, работники ООО "Камышинтеплоэнерго" обратились с иском в суд. В нем они пояснили, что руководство предприятия на основании постановления управления Роспотребнадзора по Волгоградской области о вакцинации издало приказ о необходимости привиться от коронавируса всем работникам. Некоторые отказались, и тогда был издан приказ об их отстранении от работы без начисления зарплаты до окончания неблагополучной эпидемиологической обстановки либо прохождения вакцинации. Истцы просили суд признать приказ незаконным, взыскать с работодателя утраченный заработок и компенсацию за моральный вред.
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"Суд… принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. Суд посчитал действия работодателя по исполнению постановления главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 27.07.2021 г. № 01/3 "О проведении профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям" законными", - говорится в сообщении суда.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 20 октября сообщила, что Волгоградская область входит в число регионов с наиболее критической ситуацией со смертностью от коронавируса, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких.
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