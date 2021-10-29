https://ria.ru/20211029/otdykh-1756783847.html

Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю

Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю - РИА Новости, 29.10.2021

Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю

Пассивный отдых на диване в нерабочую неделю может вызвать апатию и вялость, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T03:11

2021-10-29T03:11

2021-10-29T03:15

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

андрей тяжельников

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пассивный отдых на диване в нерабочую неделю может вызвать апатию и вялость, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.Он отметил, что не нужно игнорировать и тренировки дома, регулярно выполняя хотя бы комплекс простых упражнений.При этом эксперт подчеркнул, что если перемещение по улице предполагает использование транспорта, то меры профилактики остаются прежними: не пренебрегать маской в общественном транспорте и в местах скопления людей, чаще и тщательнее мыть руки, обрабатывать их антисептиком."Важно одеваться с учетом погоды, стараться не выходить вспотевшими на холод. По рекомендации врача принимайте препараты для повышения иммунитета. Однако самым надежным способом профилактики остается вакцинация от гриппа и коронавируса. Если вы еще не сделали прививку, то обязательно нужно сделать. Прививка значительно снижает риск заражения и тяжелого течения заболевания", - добавил Тяжельников.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756476421.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, андрей тяжельников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии