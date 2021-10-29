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Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю - РИА Новости, 29.10.2021
Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
Пассивный отдых на диване в нерабочую неделю может вызвать апатию и вялость, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T03:11
2021-10-29T03:15
распространение коронавируса
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здоровье - общество
андрей тяжельников
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пассивный отдых на диване в нерабочую неделю может вызвать апатию и вялость, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.Он отметил, что не нужно игнорировать и тренировки дома, регулярно выполняя хотя бы комплекс простых упражнений.При этом эксперт подчеркнул, что если перемещение по улице предполагает использование транспорта, то меры профилактики остаются прежними: не пренебрегать маской в общественном транспорте и в местах скопления людей, чаще и тщательнее мыть руки, обрабатывать их антисептиком."Важно одеваться с учетом погоды, стараться не выходить вспотевшими на холод. По рекомендации врача принимайте препараты для повышения иммунитета. Однако самым надежным способом профилактики остается вакцинация от гриппа и коронавируса. Если вы еще не сделали прививку, то обязательно нужно сделать. Прививка значительно снижает риск заражения и тяжелого течения заболевания", - добавил Тяжельников.
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общество, здоровье - общество, андрей тяжельников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:11 29.10.2021 (обновлено: 03:15 29.10.2021)
 
Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю

Врач Тяжельников предупредил, что пассивный отдых в нерабочую неделю спровоцирует апатию

© Depositphotos / Olga Yastremska Уснувший человек во время занятия спортом
Уснувший человек во время занятия спортом - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Depositphotos / Olga Yastremska
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пассивный отдых на диване в нерабочую неделю может вызвать апатию и вялость, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.
"Если вы проспите или пролежите все каникулы на диване, позволив себе лениться, ваш организм не скажет вам спасибо. Пассивный отдых затягивает, вызывает гиподинамию, снижение мозгового кровообращения, а в результате - апатию и вялость. Ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой, по моему мнению, введены очень вовремя и не исключают занятий спортом, поездки за город, что полезно в любое время года. Главное – стараться не посещать людные места", - сказал Тяжельников.
Он отметил, что не нужно игнорировать и тренировки дома, регулярно выполняя хотя бы комплекс простых упражнений.
При этом эксперт подчеркнул, что если перемещение по улице предполагает использование транспорта, то меры профилактики остаются прежними: не пренебрегать маской в общественном транспорте и в местах скопления людей, чаще и тщательнее мыть руки, обрабатывать их антисептиком.
"Важно одеваться с учетом погоды, стараться не выходить вспотевшими на холод. По рекомендации врача принимайте препараты для повышения иммунитета. Однако самым надежным способом профилактики остается вакцинация от гриппа и коронавируса. Если вы еще не сделали прививку, то обязательно нужно сделать. Прививка значительно снижает риск заражения и тяжелого течения заболевания", - добавил Тяжельников.
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