https://ria.ru/20211029/oreyro-1756919375.html

Наталия Орейро получит российский паспорт в ближайшее время

Наталия Орейро получит российский паспорт в ближайшее время - РИА Новости, 29.10.2021

Наталия Орейро получит российский паспорт в ближайшее время

Известная уругвайская актриса Наталия Орейро, живущая в Буэнос-Айресе, получит российский паспорт в ближайшее время, сообщили журналистам в посольстве РФ в... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:24

2021-10-29T18:24

2021-10-29T18:24

культура

буэнос-айрес (город)

владимир путин

наталия орейро

аргентина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113767/36/1137673668_0:80:3083:1814_1920x0_80_0_0_a59e8eebbeb3c18a7070ee5c0979dc46.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 окт - РИА Новости. Известная уругвайская актриса Наталия Орейро, живущая в Буэнос-Айресе, получит российский паспорт в ближайшее время, сообщили журналистам в посольстве РФ в Аргентине.Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о присвоении гражданства России Наталии Орейро и ее сыну. Актриса назвала это огромной честью."В ближайшее время планируется церемония вручения российского паспорта Наталии Орейро", - сообщил представитель посольства.

https://ria.ru/20211025/grazhdanstvo-1756189478.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

буэнос-айрес (город), владимир путин, наталия орейро, аргентина, россия