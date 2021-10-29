https://ria.ru/20211029/oreyro-1756919375.html
Наталия Орейро получит российский паспорт в ближайшее время
Наталия Орейро получит российский паспорт в ближайшее время - РИА Новости, 29.10.2021
Наталия Орейро получит российский паспорт в ближайшее время
Известная уругвайская актриса Наталия Орейро, живущая в Буэнос-Айресе, получит российский паспорт в ближайшее время, сообщили журналистам в посольстве РФ в... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T18:24
2021-10-29T18:24
2021-10-29T18:24
культура
буэнос-айрес (город)
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наталия орейро
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 окт - РИА Новости. Известная уругвайская актриса Наталия Орейро, живущая в Буэнос-Айресе, получит российский паспорт в ближайшее время, сообщили журналистам в посольстве РФ в Аргентине.Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о присвоении гражданства России Наталии Орейро и ее сыну. Актриса назвала это огромной честью."В ближайшее время планируется церемония вручения российского паспорта Наталии Орейро", - сообщил представитель посольства.
https://ria.ru/20211025/grazhdanstvo-1756189478.html
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буэнос-айрес (город), владимир путин, наталия орейро, аргентина, россия
Наталия Орейро получит российский паспорт в ближайшее время
Посольстве России в Аргентине: Наталия Орейро получит российский паспорт в ближайшее время