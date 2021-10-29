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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/opros-1756805083.html
ВЦИОМ: половина россиян не верит в эффективность нерабочих дней
ВЦИОМ: половина россиян не верит в эффективность нерабочих дней - РИА Новости, 29.10.2021
ВЦИОМ: половина россиян не верит в эффективность нерабочих дней
Большинство россиян (53%) назвали введение нерабочих дней необходимой мерой, однако половина россиян (50%) считают, что это не будет способствовать стабилизации РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:40
2021-10-29T10:40
распространение коронавируса
общество
вциом
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Большинство россиян (53%) назвали введение нерабочих дней необходимой мерой, однако половина россиян (50%) считают, что это не будет способствовать стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.Специалисты ВЦИОМ предложили россиянам ответить на несколько вопросов, связанных с введением в стране нерабочих дней. Выяснилось, что 50% опрошенных заявили, что введение нерабочих дней скорее не поможет стабилизации ситуации с распространением COVID. Противоположного мнения придерживаются 40% респондентов, а 10% затруднились ответить.Впрочем, большинство опрошенных (53%) назвали эту меру необходимой, 40% признались, что в ней не было необходимости, а 7% затруднились ответить. Больше всего поддерживают эту инициативу молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет – 70%, наименьшую поддержку инициатива получила от людей в возрасте от 25 до 34 лет – 43%.Также респондентам было предложено рассказать, где они проведут период нерабочих дней. Они могли дать любое число вариантов ответа. Чаще всего люди отвечали, что проведут эти дни дома (72%), будут работать (25%), проведут дни на даче или садовом участке (9%), в другом регионе (2%).По мнению россиян, для улучшения ситуации с коронавирусом необходимо дополнительно усилить пропаганду вакцинации, повысить ее массовость или сделать ее обязательной (16%), повысить уровень медицины (9%), усилить масочный режим (8%), увеличить ограничения (7%), запретить выезд в другие регионы (5%).В целом же, настроения в обществе по поводу коронавируса, на сегодняшний день, скорее, негативные. Видят резкое ухудшение ситуации с COVID в своем регионе 37%, а небольшие ухудшения – 23%. А вот существенное улучшения видят лишь 4% опрошенных. Ситуация немного улучшается, по мнению 6% респондентов. Остальные либо затруднились ответить, либо оценивают ситуацию как стабильную.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 24 октября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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общество, вциом, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:40 29.10.2021
 
ВЦИОМ: половина россиян не верит в эффективность нерабочих дней

ВЦИОМ: 53% россиян считают нерабочие дни необходимыми, но 50% не верят в их эффект

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудники Объединения административно-технических инспекций города Москвы во время рейда с целью проверки санитарно-эпидемиологических правил в Москве
Сотрудники Объединения административно-технических инспекций города Москвы во время рейда с целью проверки санитарно-эпидемиологических правил в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Большинство россиян (53%) назвали введение нерабочих дней необходимой мерой, однако половина россиян (50%) считают, что это не будет способствовать стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.
Специалисты ВЦИОМ предложили россиянам ответить на несколько вопросов, связанных с введением в стране нерабочих дней. Выяснилось, что 50% опрошенных заявили, что введение нерабочих дней скорее не поможет стабилизации ситуации с распространением COVID. Противоположного мнения придерживаются 40% респондентов, а 10% затруднились ответить.
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Впрочем, большинство опрошенных (53%) назвали эту меру необходимой, 40% признались, что в ней не было необходимости, а 7% затруднились ответить. Больше всего поддерживают эту инициативу молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет – 70%, наименьшую поддержку инициатива получила от людей в возрасте от 25 до 34 лет – 43%.
Также респондентам было предложено рассказать, где они проведут период нерабочих дней. Они могли дать любое число вариантов ответа. Чаще всего люди отвечали, что проведут эти дни дома (72%), будут работать (25%), проведут дни на даче или садовом участке (9%), в другом регионе (2%).
По мнению россиян, для улучшения ситуации с коронавирусом необходимо дополнительно усилить пропаганду вакцинации, повысить ее массовость или сделать ее обязательной (16%), повысить уровень медицины (9%), усилить масочный режим (8%), увеличить ограничения (7%), запретить выезд в другие регионы (5%).
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В целом же, настроения в обществе по поводу коронавируса, на сегодняшний день, скорее, негативные. Видят резкое ухудшение ситуации с COVID в своем регионе 37%, а небольшие ухудшения – 23%. А вот существенное улучшения видят лишь 4% опрошенных. Ситуация немного улучшается, по мнению 6% респондентов. Остальные либо затруднились ответить, либо оценивают ситуацию как стабильную.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 24 октября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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