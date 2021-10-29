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СК проверит причастность депутата Рашкина к браконьерству
СК проверит причастность депутата Рашкина к браконьерству - РИА Новости, 29.10.2021
СК проверит причастность депутата Рашкина к браконьерству
Следователи проверяют причастность депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:48
2021-10-29T20:07
происшествия
общество
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
валерий рашкин
сергей обухов
кпрф
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Следователи проверяют причастность депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК."Следователями СК совместно с сотрудниками органа полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния", — сказали в ведомстве.В СК пояснили, что "из-за большого общественного резонанса" уголовное дело передали из органов внутренних дел в следственное управление по региону.Ранее парламентария поймали в Саратовской области с разделанной тушей лося в машине. Рашкин заявил, что наткнулся на убитое животное, гуляя в лесу, и решил взять его домой. При осмотре машины нашли топор и два ножа со следами крови. При этом недалеко от автомобиля инспекторы обнаружили еще и шкуру, а также другие части животного.Как рассказали РИА Новости в региональном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства, ночью на территории угодий была слышна стрельба. Согласно материалам дела, на дикого лося охотились в четырех километрах от поселка Лысые Горы.Как следует из пояснений пресс-службы регионального главка МВД, депутат был за рулем автомобиля. От медосвидетельствования он отказался.Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (пункт "а" части 1 статьи 258 УК). Наказание предусматривает либо штраф до полумиллиона рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же период. Однако, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, а санкция составит уже до пяти лет.Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов в беседе с РИА Новости ранее назвал инцидент "грандиозной провокацией". По словам члена комиссии по регламенту Госдумы Василия Власова (ЛДПР), в парламенте будут разбираться с этим случаем, но не ранее 7 ноября.
https://ria.ru/20211029/rashkin-1756865098.html
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происшествия, общество, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, валерий рашкин, сергей обухов, кпрф, лдпр
14:48 29.10.2021 (обновлено: 20:07 29.10.2021)
 
СК проверит причастность депутата Рашкина к браконьерству

СК проверит причастность депутата Госдумы от фракции КПРФ Рашкина к незаконной охоте

© Фото : МВД РоссииВалерий Рашкин на месте задержания в Лысогорском районе Саратовской области
Валерий Рашкин на месте задержания в Лысогорском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Фото : МВД России
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Следователи проверяют причастность депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК.
"Следователями СК совместно с сотрудниками органа полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния", — сказали в ведомстве.
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
Вчера, 14:37
Депутатский иммунитет Рашкина предложили приостановить из-за браконьерства
В СК пояснили, что "из-за большого общественного резонанса" уголовное дело передали из органов внутренних дел в следственное управление по региону.
Ранее парламентария поймали в Саратовской области с разделанной тушей лося в машине. Рашкин заявил, что наткнулся на убитое животное, гуляя в лесу, и решил взять его домой. При осмотре машины нашли топор и два ножа со следами крови. При этом недалеко от автомобиля инспекторы обнаружили еще и шкуру, а также другие части животного.
Как рассказали РИА Новости в региональном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства, ночью на территории угодий была слышна стрельба. Согласно материалам дела, на дикого лося охотились в четырех километрах от поселка Лысые Горы.
Как следует из пояснений пресс-службы регионального главка МВД, депутат был за рулем автомобиля. От медосвидетельствования он отказался.
Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (пункт "а" части 1 статьи 258 УК). Наказание предусматривает либо штраф до полумиллиона рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же период. Однако, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, а санкция составит уже до пяти лет.
Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов в беседе с РИА Новости ранее назвал инцидент "грандиозной провокацией". По словам члена комиссии по регламенту Госдумы Василия Власова (ЛДПР), в парламенте будут разбираться с этим случаем, но не ранее 7 ноября.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
Вчера, 14:16
Депутат Рашкин прокомментировал обвинения в браконьерстве
 
ПроисшествияОбществоГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВалерий РашкинСергей ОбуховКПРФЛДПР
 
 
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