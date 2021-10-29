https://ria.ru/20211029/ogranicheniya-1756945509.html

Попова призвала соблюдать COVID-ограничения ради привычного Нового года

Попова призвала соблюдать COVID-ограничения ради привычного Нового года - РИА Новости, 29.10.2021

Попова призвала соблюдать COVID-ограничения ради привычного Нового года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что, если россияне будут соблюдать правила профилактики COVID-19 в нерабочие дни, то Новый год можно будет... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:49

2021-10-29T20:49

2021-10-29T21:06

распространение коронавируса

общество

анна попова

вакцинация россиян от covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что, если россияне будут соблюдать правила профилактики COVID-19 в нерабочие дни, то Новый год можно будет праздновать в привычном режиме.По ее словам, сегодня нужно провести время с теми, с кем люди живут постоянно, но лучше не собираться большими компаниями, не приглашать никого к себе и не ходить в гости, потому что это приводит к распространению инфекции. Также эти дни надо использовать для того, чтобы сделать прививку тем, кто ее еще не сделал."Вот как мы сейчас тщательно и аккуратно проведем эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к новогодним праздникам, чтобы уже отпраздновать, как мы привыкли. Я имею надежду, что так и будет, если мы проведем с соблюдением всех правил эти дни", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20211029/golikova-1756927838.html

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2021

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общество, анна попова, вакцинация россиян от covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19