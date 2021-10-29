https://ria.ru/20211029/ogranicheniya-1756945509.html
Попова призвала соблюдать COVID-ограничения ради привычного Нового года
Попова призвала соблюдать COVID-ограничения ради привычного Нового года - РИА Новости, 29.10.2021
Попова призвала соблюдать COVID-ограничения ради привычного Нового года
Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что, если россияне будут соблюдать правила профилактики COVID-19 в нерабочие дни, то Новый год можно будет... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:49
2021-10-29T20:49
2021-10-29T21:06
распространение коронавируса
общество
анна попова
вакцинация россиян от covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что, если россияне будут соблюдать правила профилактики COVID-19 в нерабочие дни, то Новый год можно будет праздновать в привычном режиме.По ее словам, сегодня нужно провести время с теми, с кем люди живут постоянно, но лучше не собираться большими компаниями, не приглашать никого к себе и не ходить в гости, потому что это приводит к распространению инфекции. Также эти дни надо использовать для того, чтобы сделать прививку тем, кто ее еще не сделал."Вот как мы сейчас тщательно и аккуратно проведем эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к новогодним праздникам, чтобы уже отпраздновать, как мы привыкли. Я имею надежду, что так и будет, если мы проведем с соблюдением всех правил эти дни", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20211029/golikova-1756927838.html
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общество, анна попова, вакцинация россиян от covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
20:49 29.10.2021 (обновлено: 21:06 29.10.2021)
Попова призвала соблюдать COVID-ограничения ради привычного Нового года
Попова призвала россиян соблюдать ограничения по COVID-19 ради привычного Нового года