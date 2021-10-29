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https://ria.ru/20211029/obvinenie-1756880922.html
Экс-президенту Польши предъявили обвинение в даче ложных показаний
Экс-президенту Польши предъявили обвинение в даче ложных показаний - РИА Новости, 29.10.2021
Экс-президенту Польши предъявили обвинение в даче ложных показаний
Бывшему президенту Польши, нобелевскому лауреату Леху Валенсе предъявили обвинение в даче ложных показаний о его сотрудничестве со спецслужбами во времена... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:51
2021-10-29T15:59
в мире
польша
лех валенса
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ВАРШАВА, 29 окт – РИА Новости. Бывшему президенту Польши, нобелевскому лауреату Леху Валенсе предъявили обвинение в даче ложных показаний о его сотрудничестве со спецслужбами во времена Польской народной республики (ПНР), сообщает Институт национальной памяти страны.Подозрения о том, что Валенса, будучи лидером польской оппозиции, руководителем профсоюза "Солидарность", сотрудничал с польской Службой безопасности (СБ), возникли после того, как в доме скончавшегося бывшего министра внутренних дел Польши генерала Чеслава Кищака была обнаружена папка с документами, в которой находились документы, якобы подписанные Валенсой. Из этих документов следовало, что Валенса сотрудничал со Службой безопасности и имел псевдоним "Болек".В рамках возбужденного уголовного дела Валенса дал показания в 2016 году, где утверждал, что не подписывал найденных у покойного генерала документов и не сотрудничал со Службой безопасности ПНР."Леху Валенсе предъявлено обвинение в даче ложных показаний. Дело касается заявлений экс-президента о фальсификации его подписей под документами Службы безопасности", - говорится в сообщении Института национальной памяти.В сообщении утверждается, что "достоверность показаний Леха Валенсы подрывает мнение экспертов в области графологии, которые показали, что документы, найденные в папках тайного сотрудника СБ с псевдонимом "Болек", в том числе обязательство сотрудничества со Службой безопасности, квитанции о получении денег и агентурные сообщения, являются подлинными".Отмечается, что группа экспертов проанализировала 158 документов из папки, найденной у генерала Кищака с, якобы, подписью Валенсы с более чем 140 документами, "которые в период с 1963 года до 2016 года, несомненно, лично написал или подписал Валенса". В частности, экспертизе подверглись рукописное обязательство о сотрудничестве со Cлужбой безопасности от 21 декабря 1970 года, 17 рукописных квитанций о получении денег за предоставленную офицерам СБ информацию.Дача ложных показаний является преступлением по статье 233 параграф 1 Уголовного кодекса Польши, за которое грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до восьми лет.
https://ria.ru/20211029/polsha-1756863288.html
https://ria.ru/20211028/polsha-1756708469.html
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в мире, польша, лех валенса
15:51 29.10.2021 (обновлено: 15:59 29.10.2021)
 
Экс-президенту Польши предъявили обвинение в даче ложных показаний

Экс-президенту Польши Леху Валенсе предъявили обвинение в даче ложных показаний

© РИА Новости / Алексей БукчинЛех Валенса
Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Букчин
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 окт – РИА Новости. Бывшему президенту Польши, нобелевскому лауреату Леху Валенсе предъявили обвинение в даче ложных показаний о его сотрудничестве со спецслужбами во времена Польской народной республики (ПНР), сообщает Институт национальной памяти страны.
Подозрения о том, что Валенса, будучи лидером польской оппозиции, руководителем профсоюза "Солидарность", сотрудничал с польской Службой безопасности (СБ), возникли после того, как в доме скончавшегося бывшего министра внутренних дел Польши генерала Чеслава Кищака была обнаружена папка с документами, в которой находились документы, якобы подписанные Валенсой. Из этих документов следовало, что Валенса сотрудничал со Службой безопасности и имел псевдоним "Болек".
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В рамках возбужденного уголовного дела Валенса дал показания в 2016 году, где утверждал, что не подписывал найденных у покойного генерала документов и не сотрудничал со Службой безопасности ПНР.
"Леху Валенсе предъявлено обвинение в даче ложных показаний. Дело касается заявлений экс-президента о фальсификации его подписей под документами Службы безопасности", - говорится в сообщении Института национальной памяти.
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В сообщении утверждается, что "достоверность показаний Леха Валенсы подрывает мнение экспертов в области графологии, которые показали, что документы, найденные в папках тайного сотрудника СБ с псевдонимом "Болек", в том числе обязательство сотрудничества со Службой безопасности, квитанции о получении денег и агентурные сообщения, являются подлинными".
Отмечается, что группа экспертов проанализировала 158 документов из папки, найденной у генерала Кищака с, якобы, подписью Валенсы с более чем 140 документами, "которые в период с 1963 года до 2016 года, несомненно, лично написал или подписал Валенса". В частности, экспертизе подверглись рукописное обязательство о сотрудничестве со Cлужбой безопасности от 21 декабря 1970 года, 17 рукописных квитанций о получении денег за предоставленную офицерам СБ информацию.
Дача ложных показаний является преступлением по статье 233 параграф 1 Уголовного кодекса Польши, за которое грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до восьми лет.
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