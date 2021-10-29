https://ria.ru/20211029/obse-1756814347.html

Круглый стол о преступлениях на почве ненависти на пространстве ОБСЕ

Круглый стол о преступлениях на почве ненависти на пространстве ОБСЕ - РИА Новости, 29.10.2021

Круглый стол о преступлениях на почве ненависти на пространстве ОБСЕ

3 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Ксенофобия, радикализм и преступления на почве ненависти на пространстве ОБСЕ".

2021-10-29T11:24

2021-10-29T11:24

2021-10-29T11:24

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Задать вопросУчастники:- директор Центра изучения экстремизма и радикализма при Московском экономическом институте (ЦИЭР) Валерий ЭНГЕЛЬ;- президент ЦИЭР и Московского экономического института Игорь СУРАТ;- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Владимир ЗОРИН;- проректор Института международного права и экономики им. А.С. Грибоедова Алексей АВТОНОМОВ.9 ноября отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, который был установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED.В ходе круглого стола будет представлено исследование ведущих экспертов из разных стран мира, в основе которого лежит мониторинг и компаративный анализ антиэкстремистского законодательства, правоприменительной практики, уровня общественной толерантности, статистики совершаемых преступлений на почве ненависти, деятельности радикальных и экстремистских организаций с 2018 г. по 2020 г. в ряде стран мира. Анализируются факторы, влияющие на формирование общественного запроса на радикализм, проявления ксенофобии и расизма, приводится статистика по преступлениям ненависти. Отдельным предметом исследования является описание основных действующих радикальных и экстремистских организаций в Европе и Северной Америке. Анализ дан на примере Великобритании, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Польши и Франции, а также США, Канады, России и Украины.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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