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Собянин ответил на вопрос об эффекте от нерабочих дней

Собянин ответил на вопрос об эффекте от нерабочих дней - РИА Новости, 29.10.2021

Собянин ответил на вопрос об эффекте от нерабочих дней

Власти Москвы оценят эффект от нерабочих дней после их окончания, и надеются, что город будет жить обычной жизнью, заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:32

2021-10-29T15:32

2021-10-29T15:32

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Власти Москвы оценят эффект от нерабочих дней после их окончания, и надеются, что город будет жить обычной жизнью, заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин."Как эта мера повлияет, посмотрим по истечение нерабочих дней, когда люди вернутся в Москву, мы тогда увидим, насколько эффект дали нерабочие дни. Надеемся, что после этого мы будем нормально работать и город будет жить обычной жизнью", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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