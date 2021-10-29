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Собянин ответил на вопрос об эффекте от нерабочих дней
Собянин ответил на вопрос об эффекте от нерабочих дней - РИА Новости, 29.10.2021
Собянин ответил на вопрос об эффекте от нерабочих дней
Власти Москвы оценят эффект от нерабочих дней после их окончания, и надеются, что город будет жить обычной жизнью, заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:32
2021-10-29T15:32
2021-10-29T15:32
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Власти Москвы оценят эффект от нерабочих дней после их окончания, и надеются, что город будет жить обычной жизнью, заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин."Как эта мера повлияет, посмотрим по истечение нерабочих дней, когда люди вернутся в Москву, мы тогда увидим, насколько эффект дали нерабочие дни. Надеемся, что после этого мы будем нормально работать и город будет жить обычной жизнью", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно.
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Собянин ответил на вопрос об эффекте от нерабочих дней
Собянин: власти Москвы оценят эффект от нерабочих дней после их окончания