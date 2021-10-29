https://ria.ru/20211029/nebenzya-1756946903.html
Небензя заявил, что США не продлили визы десяткам российских дипломатов
Небензя заявил, что США не продлили визы десяткам российских дипломатов - РИА Новости, 29.10.2021
Небензя заявил, что США не продлили визы десяткам российских дипломатов
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о десятках российских дипломатов, которым США до сих пор не продлили визы и они не могут покинуть страну. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:57
2021-10-29T20:57
2021-10-29T20:57
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ООН, 29 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о десятках российских дипломатов, которым США до сих пор не продлили визы и они не могут покинуть страну.Говоря об отношениях РФ и США, он отметил, что есть определенные сферы, где диалог развивается."Но есть вопросы, которые не двигаются: в контексте наших двусторонних отношений – по визам, по собственности, по функционированию наших дипломатических миссий, прежде всего посольств, конечно", - сказал Небензя на пресс-конференции."По визовому вопросу есть определенный частичный прогресс. Но в целом проблема не решена. У нас десятки моих коллег, которые не получили продления виз. Они сидят здесь…" - отметил он.Небензя привел пример с одним из российских дипломатов, у которого скончалась мать и он не смог поехать на похороны, "потому что, если бы он выехал, не получил бы визу обратно".Он также отметил проблему с выдачей визы для членов российских делегаций ООН."Хотя я должен признать, что в этом году ситуация улучшилась. И я лично благодарен за усилия постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд за то, то она сделала все, что в ее силах, для содействия решению вопроса. Но мы далеки от состояния отношений, которое может считаться нормальным и соответствующим двум великим государствам, которыми являются Россия и США", - заключил постпред.
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в мире, сша, оон, василий небензя, россия
Небензя заявил, что США не продлили визы десяткам российских дипломатов
Небензя: проблема с визами для российских дипломатов в США не решена
ООН, 29 окт – РИА Новости.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя
заявил о десятках российских дипломатов, которым США
до сих пор не продлили визы и они не могут покинуть страну.
Говоря об отношениях РФ и США, он отметил, что есть определенные сферы, где диалог развивается.
"Но есть вопросы, которые не двигаются: в контексте наших двусторонних отношений – по визам, по собственности, по функционированию наших дипломатических миссий, прежде всего посольств, конечно", - сказал Небензя на пресс-конференции.
"По визовому вопросу есть определенный частичный прогресс. Но в целом проблема не решена. У нас десятки моих коллег, которые не получили продления виз. Они сидят здесь…" - отметил он.
Небензя привел пример с одним из российских дипломатов, у которого скончалась мать и он не смог поехать на похороны, "потому что, если бы он выехал, не получил бы визу обратно".
Он также отметил проблему с выдачей визы для членов российских делегаций ООН.
"Хотя я должен признать, что в этом году ситуация улучшилась. И я лично благодарен за усилия постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд за то, то она сделала все, что в ее силах, для содействия решению вопроса. Но мы далеки от состояния отношений, которое может считаться нормальным и соответствующим двум великим государствам, которыми являются Россия
и США", - заключил постпред.