https://ria.ru/20211029/nebenzya-1756946903.html

Небензя заявил, что США не продлили визы десяткам российских дипломатов

Небензя заявил, что США не продлили визы десяткам российских дипломатов - РИА Новости, 29.10.2021

Небензя заявил, что США не продлили визы десяткам российских дипломатов

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о десятках российских дипломатов, которым США до сих пор не продлили визы и они не могут покинуть страну. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:57

2021-10-29T20:57

2021-10-29T20:57

в мире

сша

оон

василий небензя

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_6a00932ab8ecece40517c940aeda56e8.jpg

ООН, 29 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о десятках российских дипломатов, которым США до сих пор не продлили визы и они не могут покинуть страну.Говоря об отношениях РФ и США, он отметил, что есть определенные сферы, где диалог развивается."Но есть вопросы, которые не двигаются: в контексте наших двусторонних отношений – по визам, по собственности, по функционированию наших дипломатических миссий, прежде всего посольств, конечно", - сказал Небензя на пресс-конференции."По визовому вопросу есть определенный частичный прогресс. Но в целом проблема не решена. У нас десятки моих коллег, которые не получили продления виз. Они сидят здесь…" - отметил он.Небензя привел пример с одним из российских дипломатов, у которого скончалась мать и он не смог поехать на похороны, "потому что, если бы он выехал, не получил бы визу обратно".Он также отметил проблему с выдачей визы для членов российских делегаций ООН."Хотя я должен признать, что в этом году ситуация улучшилась. И я лично благодарен за усилия постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд за то, то она сделала все, что в ее силах, для содействия решению вопроса. Но мы далеки от состояния отношений, которое может считаться нормальным и соответствующим двум великим государствам, которыми являются Россия и США", - заключил постпред.

https://ria.ru/20211029/bespilotnik-1756936045.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, василий небензя, россия