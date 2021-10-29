Экс-посол США в России допустил вступление Украины и Грузии в НАТО
Экс-посол США в России Вершбоу: вступление Украины и Грузии в НАТО сложно, но возможно
© REUTERS / Yves Herman/File PhotoБаннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Вступление в НАТО в условиях оккупации территорий Украины и Грузии сложно, но возможно, заявил бывший заместитель генерального секретаря альянса, экс-посол США в России Александр Вершбоу.
"Я, безусловно, верю, что третья волна расширения НАТО должна быть. И, конечно, я имею в виду Украину – номер один и Грузию, возможно, – номер два. Хотя у нас есть некоторые проблемы, поскольку демократические процессы в Грузии отстают… И мы должны делать это таким образом, чтобы, с одной стороны, прислушиваться к беспокойству россиян, но, с другой стороны, не позволять россиянам препятствовать нам делать то, что правильно и позволяет Хельсинкский заключительный акт (закрепление политических и территориальных итогов Второй мировой воны – ред.) и другие соглашения, которые сама же Россия и подписала", - сказал он в интервью "ТСН".
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Вершбоу добавил, что некоторые союзники очень нервничают из-за реакции России. "Потому в течение 13 лет Украине и Грузии отказывали в ПДЧ (Плане действий по членству в НАТО – ред.). И я пока не вижу никакого решения вопроса ПДЧ. Но ПДЧ – это не самое главное. Важно - в краткосрочной перспективе убедиться, что Украина и Грузия смогут защитить себя и умерить любую новую военную агрессию со стороны России", - отметил он.
Дипломат подчеркнул, что работы впереди много. "Сейчас Украина не совсем готова. Но я переживаю, что Украина будет готова быстрее, чем остальная часть НАТО. США должны играть ведущую роль в убеждении других союзников, что Украина является хорошим кандидатом на членство в альянсе и что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине защититься и наконец пройти через открытую дверь", - считает Вершбоу.
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По его словам "значительно усложняет процесс, когда часть территории Грузии и Украины оккупирована". "Поэтому распространение гарантии безопасности альянса на Украину и Грузию в этих условиях сложно. Но это не невозможно. Гарантия безопасности НАТО может быть распространена только на территорию, находящуюся под фактическим контролем Киева и Тбилиси, пока эти территории не будут реинтегрированы. Поэтому это не следует рассматривать как непреодолимое препятствие. Но это значительно усложняет процесс", - резюмировал Вершбоу.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.