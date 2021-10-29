https://ria.ru/20211029/naryady-1756786811.html
Аналитики рассказали, во что нарядятся россияне на Хэллоуин
Аналитики рассказали, во что нарядятся россияне на Хэллоуин - РИА Новости, 29.10.2021
Аналитики рассказали, во что нарядятся россияне на Хэллоуин
Россияне на предстоящий Хэллоуин (All Hallows' Eve - канун Дня Всех Святых) больше всего интересовались костюмами ведьм, скелетов, монашек и нечисти, при этом... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T06:36
2021-10-29T06:36
2021-10-29T06:36
общество
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россияне на предстоящий Хэллоуин (All Hallows' Eve - канун Дня Всех Святых) больше всего интересовались костюмами ведьм, скелетов, монашек и нечисти, при этом практически игнорируя костюмы химзащиты и "чумных докторов", подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса сравнения товаров и цен Price.ru.Так, наиболее востребованными аксессуарами стали руки скелета (+139%), шляпа (+154%) и грим ведьмы (226%), маска Венома (+173%), макияж вампира (+158%), шапка заключенного (+369%), а также аксессуары кровавое мачете (+638%) и средневековый меч рыцаря (+574%).Резкий рост спроса показали классические для Хэллоуина категории товаров, связанные с тыквами, пауками и летучими мышами. Так, показатели спроса на гирлянды из тыквы выросли на 229%, на трафареты для тыквы – на 157%, на костюм тыквы – на 337%, на костюм летучей мыши – на 251%, на костюм зомби – на 170%. Несмотря на возраст персонажа, на 151% вырос спрос на костюм Крика."Если хотите выбрать наименее "заезженный" образ, советуем обратить внимание на различные топоры и ножи, вставные челюсти и зубы, цепи, демонические крылья и маски, имитации ранений и оторванных конечностей, инопланетная тематика – по таким товарам запросов гораздо меньше. Примечательно, что в тренде костюмы героев, фильмы про которых вышли в этом году: Веном, Харли Квинн", - добавили в сервисе."Что интересно, практически не виден рост спроса на костюмы химзащиты и чумного доктора – судя по всему, тема пандемии уже совсем утомила россиян", - заключили в Price.ru.
https://ria.ru/20211026/khellouin-1756121237.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/khellouin-1581886755.html
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общество, россия
Аналитики рассказали, во что нарядятся россияне на Хэллоуин
Аналитики Price.ru рассказали, что россияне на Хэллоуин нарядятся ведьмами и скелетами
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россияне на предстоящий Хэллоуин (All Hallows' Eve - канун Дня Всех Святых) больше всего интересовались костюмами ведьм, скелетов, монашек и нечисти, при этом практически игнорируя костюмы химзащиты и "чумных докторов", подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса сравнения товаров и цен Price.ru.
"Среди костюмов россияне наиболее интересуются образами ведьм (+431%), героини комиксов Харли Квинн (+114%), вампиров (+149%) и Малефисенты (+244%). Ищут также костюмы монахини (+154%) и привидения (+273%)", - говорится в отчете, где сравнили текущие запросы с запросами покупателей в сентябре.
Так, наиболее востребованными аксессуарами стали руки скелета (+139%), шляпа (+154%) и грим ведьмы (226%), маска Венома (+173%), макияж вампира (+158%), шапка заключенного (+369%), а также аксессуары кровавое мачете (+638%) и средневековый меч рыцаря (+574%).
Резкий рост спроса показали классические для Хэллоуина категории товаров, связанные с тыквами, пауками и летучими мышами. Так, показатели спроса на гирлянды из тыквы выросли на 229%, на трафареты для тыквы – на 157%, на костюм тыквы – на 337%, на костюм летучей мыши – на 251%, на костюм зомби – на 170%. Несмотря на возраст персонажа, на 151% вырос спрос на костюм Крика.
"Если хотите выбрать наименее "заезженный" образ, советуем обратить внимание на различные топоры и ножи, вставные челюсти и зубы, цепи, демонические крылья и маски, имитации ранений и оторванных конечностей, инопланетная тематика – по таким товарам запросов гораздо меньше. Примечательно, что в тренде костюмы героев, фильмы про которых вышли в этом году: Веном, Харли Квинн", - добавили в сервисе.
"Что интересно, практически не виден рост спроса на костюмы химзащиты и чумного доктора – судя по всему, тема пандемии уже совсем утомила россиян", - заключили в Price.ru.