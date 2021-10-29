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Аналитики рассказали, во что нарядятся россияне на Хэллоуин
Аналитики рассказали, во что нарядятся россияне на Хэллоуин - РИА Новости, 29.10.2021
Аналитики рассказали, во что нарядятся россияне на Хэллоуин
Россияне на предстоящий Хэллоуин (All Hallows' Eve - канун Дня Всех Святых) больше всего интересовались костюмами ведьм, скелетов, монашек и нечисти, при этом... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T06:36
2021-10-29T06:36
общество
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россияне на предстоящий Хэллоуин (All Hallows' Eve - канун Дня Всех Святых) больше всего интересовались костюмами ведьм, скелетов, монашек и нечисти, при этом практически игнорируя костюмы химзащиты и "чумных докторов", подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса сравнения товаров и цен Price.ru.Так, наиболее востребованными аксессуарами стали руки скелета (+139%), шляпа (+154%) и грим ведьмы (226%), маска Венома (+173%), макияж вампира (+158%), шапка заключенного (+369%), а также аксессуары кровавое мачете (+638%) и средневековый меч рыцаря (+574%).Резкий рост спроса показали классические для Хэллоуина категории товаров, связанные с тыквами, пауками и летучими мышами. Так, показатели спроса на гирлянды из тыквы выросли на 229%, на трафареты для тыквы – на 157%, на костюм тыквы – на 337%, на костюм летучей мыши – на 251%, на костюм зомби – на 170%. Несмотря на возраст персонажа, на 151% вырос спрос на костюм Крика."Если хотите выбрать наименее "заезженный" образ, советуем обратить внимание на различные топоры и ножи, вставные челюсти и зубы, цепи, демонические крылья и маски, имитации ранений и оторванных конечностей, инопланетная тематика – по таким товарам запросов гораздо меньше. Примечательно, что в тренде костюмы героев, фильмы про которых вышли в этом году: Веном, Харли Квинн", - добавили в сервисе."Что интересно, практически не виден рост спроса на костюмы химзащиты и чумного доктора – судя по всему, тема пандемии уже совсем утомила россиян", - заключили в Price.ru.
https://ria.ru/20211026/khellouin-1756121237.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/khellouin-1581886755.html
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общество, россия
06:36 29.10.2021
 
Аналитики рассказали, во что нарядятся россияне на Хэллоуин

Аналитики Price.ru рассказали, что россияне на Хэллоуин нарядятся ведьмами и скелетами

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМолодые люди празднуют Хэллоуин
Молодые люди празднуют Хэллоуин - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россияне на предстоящий Хэллоуин (All Hallows' Eve - канун Дня Всех Святых) больше всего интересовались костюмами ведьм, скелетов, монашек и нечисти, при этом практически игнорируя костюмы химзащиты и "чумных докторов", подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса сравнения товаров и цен Price.ru.
"Среди костюмов россияне наиболее интересуются образами ведьм (+431%), героини комиксов Харли Квинн (+114%), вампиров (+149%) и Малефисенты (+244%). Ищут также костюмы монахини (+154%) и привидения (+273%)", - говорится в отчете, где сравнили текущие запросы с запросами покупателей в сентябре.
Так, наиболее востребованными аксессуарами стали руки скелета (+139%), шляпа (+154%) и грим ведьмы (226%), маска Венома (+173%), макияж вампира (+158%), шапка заключенного (+369%), а также аксессуары кровавое мачете (+638%) и средневековый меч рыцаря (+574%).
Резкий рост спроса показали классические для Хэллоуина категории товаров, связанные с тыквами, пауками и летучими мышами. Так, показатели спроса на гирлянды из тыквы выросли на 229%, на трафареты для тыквы – на 157%, на костюм тыквы – на 337%, на костюм летучей мыши – на 251%, на костюм зомби – на 170%. Несмотря на возраст персонажа, на 151% вырос спрос на костюм Крика.
Нью-Йорк готовится к празднованию Хеллоуина - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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"Если хотите выбрать наименее "заезженный" образ, советуем обратить внимание на различные топоры и ножи, вставные челюсти и зубы, цепи, демонические крылья и маски, имитации ранений и оторванных конечностей, инопланетная тематика – по таким товарам запросов гораздо меньше. Примечательно, что в тренде костюмы героев, фильмы про которых вышли в этом году: Веном, Харли Квинн", - добавили в сервисе.
"Что интересно, практически не виден рост спроса на костюмы химзащиты и чумного доктора – судя по всему, тема пандемии уже совсем утомила россиян", - заключили в Price.ru.
Участница Зомби-парада в канун Хэллоуина - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября 2020, 08:00Фото - Радио Sputnik
Хэллоуин. 10 самых жутких образовИстория Хэллоуина, который отмечается во многих странах мира, насчитывает тысячи лет, древние кельты так отпугивали нечисть перед приходом зимы. Со временем эта традиция перешла на канун Дня всех святых, т.е. на ночь с 31 октября на 1 ноября. Радио Sputnik сделало фотоподборку образов, которые заставят нечисть отстать от нас еще как минимум на год.
 
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