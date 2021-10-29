https://ria.ru/20211029/narkotiki-1756938880.html
Росфинмониторинг рассказал о борьбе с транснациональным наркотрафиком
Росфинмониторинг рассказал о борьбе с транснациональным наркотрафиком - РИА Новости, 29.10.2021
Росфинмониторинг рассказал о борьбе с транснациональным наркотрафиком
Деятельность более 10 транснациональных преступных группировок, которые занимались наркотрафиком, была пресечена, заявил директор Федеральной службы по... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:05
2021-10-29T20:05
2021-10-29T20:35
наркотики
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Деятельность более 10 транснациональных преступных группировок, которые занимались наркотрафиком, была пресечена, заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.Об этом он заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Пресечена деятельность более 10 транснациональных преступных группировок, которые завозили наркотики, реализовывали наркотики здесь, у нас, или в европейских странах", - сказал Чиханчин.Он отметил, что это стало возможным в результате больших международных расследований.
https://ria.ru/20211028/narkotrafik-1756688828.html
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наркотики, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), здоровье - общество, россия
20:05 29.10.2021 (обновлено: 20:35 29.10.2021)
Росфинмониторинг рассказал о борьбе с транснациональным наркотрафиком
Росфинмониторинг заявил, что пресечена деятельность 10 транснациональных наркогруппировок