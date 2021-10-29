https://ria.ru/20211029/narkotiki-1756938880.html

Росфинмониторинг рассказал о борьбе с транснациональным наркотрафиком

Росфинмониторинг рассказал о борьбе с транснациональным наркотрафиком - РИА Новости, 29.10.2021

Росфинмониторинг рассказал о борьбе с транснациональным наркотрафиком

Деятельность более 10 транснациональных преступных группировок, которые занимались наркотрафиком, была пресечена, заявил директор Федеральной службы по... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:05

2021-10-29T20:05

2021-10-29T20:35

наркотики

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Деятельность более 10 транснациональных преступных группировок, которые занимались наркотрафиком, была пресечена, заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.Об этом он заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Пресечена деятельность более 10 транснациональных преступных группировок, которые завозили наркотики, реализовывали наркотики здесь, у нас, или в европейских странах", - сказал Чиханчин.Он отметил, что это стало возможным в результате больших международных расследований.

https://ria.ru/20211028/narkotrafik-1756688828.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наркотики, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), здоровье - общество, россия