https://ria.ru/20211029/nalog-1756926215.html

Сенатор предложил освободить некоторых пенсионеров от транспортного налога

Сенатор предложил освободить некоторых пенсионеров от транспортного налога - РИА Новости, 29.10.2021

Сенатор предложил освободить некоторых пенсионеров от транспортного налога

Принадлежащие пенсионерам автомобили мощность двигателя до 150 лошадиных сил можно освободить от транспортного налога, то же касается авто старше 10-15 лет,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:58

2021-10-29T18:58

2021-10-29T18:59

совет федерации рф

авто

иван сухарев

налоги

пенсионеры

антон котяков

россия

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Принадлежащие пенсионерам автомобили мощность двигателя до 150 лошадиных сил можно освободить от транспортного налога, то же касается авто старше 10-15 лет, независимо от мощности двигателя, считает зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев. Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от транспортного налога принадлежащие пенсионерам автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Политик уточнил, что в разных регионах действуют различные ставки транспортного налога для пожилых граждан. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT."По этому вопросу целесообразно сделать единый подход к налогообложению для всех регионов. И конечно, было бы правильно полностью освободить от оплаты транспортного налога пенсионеров - владельцев автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил", - сказал сенатор РИА Новости.По мнению Васильева, система взимания транспортного налога с пожилых граждан требует корректировки. В частности, "также следует освободить пенсионеров от транспортного налога в том случае, если автомобиль в пользовании пенсионера находится более 10 -15 лет", полагает он. В этом случае не следует брать во внимание мощность автомобиля."Автомобиль для пожилых людей жизненно необходим в небольших населенных пунктах, где часто отсутствует система муниципального транспорта или она явно недостаточна", – подчеркнул Васильев.

https://ria.ru/20211028/pensii-1756652125.html

https://ria.ru/20211019/nalog-1755127736.html

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совет федерации рф, авто, иван сухарев, налоги, пенсионеры, антон котяков, россия