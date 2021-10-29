18:58 29.10.2021 (обновлено: 18:59 29.10.2021)
Сенатор предложил освободить некоторых пенсионеров от транспортного налога
Сенатор предложил освободить от транспортного налога пенсионеров с авто старше десяти лет
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной налоговой службы (ФНС) на Мосфильмовской улице в Москве
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Принадлежащие пенсионерам автомобили мощность двигателя до 150 лошадиных сил можно освободить от транспортного налога, то же касается авто старше 10-15 лет, независимо от мощности двигателя, считает зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от транспортного налога принадлежащие пенсионерам автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Политик уточнил, что в разных регионах действуют различные ставки транспортного налога для пожилых граждан. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
"По этому вопросу целесообразно сделать единый подход к налогообложению для всех регионов. И конечно, было бы правильно полностью освободить от оплаты транспортного налога пенсионеров - владельцев автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил", - сказал сенатор РИА Новости.
По мнению Васильева, система взимания транспортного налога с пожилых граждан требует корректировки. В частности, "также следует освободить пенсионеров от транспортного налога в том случае, если автомобиль в пользовании пенсионера находится более 10 -15 лет", полагает он. В этом случае не следует брать во внимание мощность автомобиля.
"Автомобиль для пожилых людей жизненно необходим в небольших населенных пунктах, где часто отсутствует система муниципального транспорта или она явно недостаточна", – подчеркнул Васильев.
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